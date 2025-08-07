Â©ÀÚ¤ì¡¦Æ°Ø©¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â´í¸±¡ª¡©¸½ÌòÀ¤Âå¤âÃí°Õ¡ª¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¥éー¡Ö¿´Â¡ÊÛËì¾É¡×¤Î¼ê½Ñ¤ËÌ©Ãå 8/10(Æü)¡Ø·ò¹¯¥«¥×¥»¥ë¡ª¥²¥ó¥¤Î»þ´Ö¡Ù
2025Ç¯8·î10Æü(Æü)¤¢¤µ7:00ÊüÁ÷ ¡Ø·ò¹¯¥«¥×¥»¥ë¡ª¥²¥ó¥¤Î»þ´Ö¡Ù
¿È¶á¤Ê·ò¹¯ÌäÂê¤È¤½¤Î²þÁ±Ë¡¤ò¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥óMC¤ÏÀÐ´Ý´´Æó¤µ¤ó¡¢¥µ¥ÖMC¤Ïºä²¼ÀéÎ¤»Ò¤µ¤ó¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö～Â©ÀÚ¤ì¡¦Æ°Ø©¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â´í¸±¡ª¡©～¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¥éー¡ª¿´Â¡ÊÛËì¾É¡×
ºÇ¶á¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¿´Â¡¤ÎÉÂµ¤¡Ö¿´Â¡ÊÛËì¾É¡×¤Ï¡¢·ìÎ®¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¿´Â¡¤ÎÊÛ¤¬ÊÄ¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÉÂµ¤¡£¿´Â¡¤Ë´Ø¤ï¤ë¼ê½Ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹âÎð²½¤ËÈ¼¤¤´µ¼Ô¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Çº£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È½ù¡¹¤Ë¿´Â¡¤Îµ¡Ç½¤¬¿ê¤¨¡¢»à¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿´Â¡ÊÛËì¾É¤ÎºÇ¤â¶²¤í¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¼«³Ð¾É¾õ¤¬Ìµ¤¯ÆÍÁ³Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¸å¤Ë¸¶°ø¤¬¿´Â¡ÊÛËì¾É¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤³¤È¡£²»¤â¤Ê¤¯Ç¦¤Ó´ó¤ê¡¢Ì¿¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤³¤ÎÉÂ¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¥éー¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¿´Â¡ÊÛËì¾É¤Î¼ê½Ñ¤ËÌ©Ãå¤·¡¢¤½¤Î¶²ÉÝ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀìÌç°å¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¿´Â¡ÊÛËì¾É¤Î´ðÁÃÃÎ¼±
¡ã¿´Â¡¤ÎÊÛ¤ÎÌò³ä¡ä
¡ã65ºÐ°Ê¾å¤Î10¿Í¤Ë1¿Í¤Ë¿´Â¡ÊÛËì¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¡ä
¡ãÃî»õ¤¬ÊÛ¤ò²õ¤¹¡ª¡©¡Ö´¶À÷À¿´ÆâËì±ê¡×¡ä
¡ü¸½ÌòÀ¤Âå¤âÃí°Õ¡ª¡ÖÁÎË¹ÊÛÊÄº¿ÉÔÁ´¾É¡×
¡ãÁÎË¹ÊÛÊÄº¿ÉÔÁ´¾É¤È¤Ï¡©¡ä
¡ã·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë¿Í¤¬Ìó8³ä¡ä
¡ãÈè¤ì¡¦Â©ÀÚ¤ì ºÐ¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡ä
¡ã¸½ÌòÀ¤Âå¤âÃí°Õ¡ªÁÎË¹ÊÛ¤¬ÊÄ¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¸¶°ø¡ä
¡ãÁÎË¹ÊÛÊÄº¿ÉÔÁ´¾É¤Î¼£ÎÅË¡¡ä
¡üÆÍÁ³»à¤Î´í¸±¤â¡ªÂçÆ°Ì®ÊÛ¶¹ºõ¾É
¡ãÂçÆ°Ì®ÊÛ¶¹ºõ¾É¤È¤Ï¡©¡ä
¡ãÂçÆ°Ì®ÊÛ¶¹ºõ¾É¤Î¼£ÎÅË¡¡ä
¡ã¡Öµ¡³£ÊÛ¡×¤È¡ÖÀ¸ÂÎÊÛ¡×¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡ä
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=uuht9lg8J94 ]
¡ÚÊüÁ÷Æü¡Û2025Ç¯8·î10Æü(Æü)
¡Ú»þ´Ö¡Û¤¢¤µ7:00
¡Ú½Ð±é¡Û¥á¥¤¥óMC¡§ÀÐ´Ý´´Æó
¥µ¥ÖMC¡§ºä²¼ÀéÎ¤»Ò
¡Ú¥Æー¥Þ¡Û¡Ö～Â©ÀÚ¤ì¡¦Æ°Ø©¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â´í¸±¡ª¡©～¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¥éー¡ª¿´Â¡ÊÛËì¾É¡×
¡ÚÈÖÁÈHP¡Ûhttps://hicbc.com/tv/genki/?ref=pr
¢¨ÈÖÁÈ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤ÏÊüÁ÷¸å¡¢ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¾ðÊó¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
[ÈÖÁÈHP¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸] ¡ä [¥¢ー¥«¥¤¥Ö] ¤«¤é¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£