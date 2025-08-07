ひろゆきさんとヒロクリニック統括院長・岡博史がYouTubeで対談を行いました

ヒロクリニック統括院長・岡博史がひろゆきさんと対談

医療法人社団福美会

内科から美容外科、心療内科、小児科、婦人科、泌尿器科まで幅広い診療を提供する総合医療機関「ヒロクリニック」は、64,000件以上のNIPT検査実績を誇る医療機関です。

このたび、ヒロクリニック統括院長・岡博史氏が、人気論客のひろゆきさん（西村博之氏）とYouTubeで対談し、NIPT（新型出生前診断）をテーマに、出生数の現状や検査を取り巻く倫理観、そしてこれからの遺伝子医療のあり方について意見を交わしました。

本対談では、国内で99.98％という高い結果報告率を誇るNIPT検査の特徴をはじめ、微小欠失症候群や228種類の単一遺伝子疾患への検査対応といった最先端の医療技術についても取り上げられました。加えて、中絶や出生に関する倫理的な視点、検査を受けることへの不安や葛藤など、現代の妊婦を取り巻く社会的課題についても意見が交わされ、NIPTを通じた「知る権利」と「選択の自由」のあり方を深く考える内容となっています。

▼対談動画はこちら

前半：https://youtu.be/8vqsPkDM5aA?feature=shared

後半：https://youtu.be/nwwCrmXKQBE?feature=shared

◆ひろゆき（西村 博之）

＜プロフィール＞

ひろゆき（本名：西村 博之、1976年11月16日生まれ）は、日本を代表する実業家・論客であり、インターネット掲示板「2ちゃんねる」開設者として知られています。現在は「4chan」の管理人を務めながら、YouTubeなどを通じて鋭い分析とユーモアを交えた社会評論を展開。独特の視点と冷静なロジックで若者を中心に絶大な支持を集めています。

物事を本質から見抜くコメント力に定評があり、医療・教育・政治・経済など幅広いテーマに対し、シンプルで的確な意見を発信。著書も多数出版されており、現代の情報社会における「言葉の影響力」を体現する存在です。近年はフランスからリモートで活動を続け、国内外問わず幅広い層から注目されています。

ヒロクリニックについて

ヒロクリニックはNIPTの検査実績が64,000件以上(※1)あり、検査結果を2～8日前後でお届けしています。ヒロクリニックのNIPT検査は国内で行っており、結果報告率が99.98％となっています。国内検査なので、これまでに検体輸送時の破損発生や輸送遅延による検体エラーの報告例がありません。

日本の主要都市で展開をしているヒロクリニックでは産婦人科専門医、臨床遺伝専門医、小児科専門医、精神科専門医など各種専門医が協力し診療にあたっております。各院はネットワークでつながっており、各専門医が、妊婦さんのさまざまな質問にお答えすることが可能です。

実際に出産した後は産婦人科の医師ではなく、小児科の医師が対応することが多いため、小児科医の意見を聞くことによってより幅広い知見を得ることができます。

また、これまでのNIPT検査に加えてキプロスのMedicover Genetics社と業務提携をし、微小欠失症候群の検出、228種類の単一遺伝子疾患の検出を行うことができるようになりました。微小欠失症候群の検出は国内で行われているところがないので、株式会社HUMEDITが運営している東京衛生検査所がその分野でのパイオニアとなり、ヒロクリニックで検査を受検できるように連携しております。

・64,000人(※1)が選んだヒロクリニックNIPTの検査

・お近くの医療機関で検査可能！全国連携クリニック拡大中！

・専門医による診療や遠隔診療を実施

・採血以外は自宅で完結

・気軽に相談できるコールセンター完備

・採血後、2日～8日前後で結果をメールでお知らせ

・特急便なら2～3日以内（最短2日）で結果をお届け

・東京衛生検査所で行う安心の国内検査

(※1)【調査概要】

・調査期間 ：2020年6月～2025年7月

・調査機関（調査主体）： 東京衛生検査所

・調査対象 ：当院にてNIPT(新型出生前診断)検査を受けた19歳～51歳

・有効回答数（サンプル数）： 約64,000

