「地域再生甲子園実行委員会」が主催し、国内の地域再生モデルについて議論する国際フォーラムプログラム「地域再生甲子園2025」の詳細が決まりましたのでお知らせします。

この「地域再生甲子園2025」は、パネルディスカッションと分科会の2部構成となっており、メインプログラムとなるパネルディスカッション「グローバル都市／地域再生フォーラム」では、米国各地で中心市街地の活性化を支援してきた『Main Street America（以下、MSA）』のボードメンバーを招聘します。また、米国内で実際に再生された3地域の代表も登壇し、その再生実績やノウハウを披露するとともに、日本の産・官・学や金融機関、国内地域関係者等とのディスカッションを行うことで、新たな域再生モデルについて議論します。

分科会として開催される「日経ビジネスイノベーションフォーラム」では、国内の再生成功事例を有する10地域が全国から選抜され、その手法を披露します。加えて、MSAや有識者等とのディスカッション等も踏まえ、地域再生の「成功モデル」として、国内各地への水平展開を期待しています。また当日は、参加者同士の交流・ネットワーク形成の場として、本年3月にグラングリーン大阪に誕生したアジア初進出のフード＆カルチャーマーケット「タイムアウトマーケット大阪」を貸し切り、交流会を行います。

さらには、国内地域の文化を体験していただく「地域物産展」も開催するなど、本フォーラムへの参加満足度を最大化させる取組も行います。

【国際フォーラムプログラム「地域再生地子園2025」の開催概要】

●日時・内容：

（1）グローバル都市／地域再生フォーラム：9月5日（金）9時30分～12時

MSA×産官学×国内地域等による、地域再生モデル創出にかかるパネルセッション

（2）日経ビジネスイノベーションフォーラム（分科会）：9月5日（金）14時～18時15分

国内から選抜された10の先進的再生地域による、地域内経済循環の成功モデル披露

（3）ランチタイム交流会：9月5日（金）12時～13時半

地域・企業・行政ほか、地域再生に関わる方々のネットワーク形成、ビジネス交流の促進

（4）地域物産展：9月5日（金）～7日（日）15時～20時（最終日は18時まで）

7地域（ブース）出店による物産展・マルシェイベント

●場所：（1）（2）コングレスクエア グラングリーン大阪（3）タイムアウトマーケット大阪（4）阪急サン広場

●公式WEBサイト： https://l.dokoiko.app/cskoshien2025

●参加申込先：

【（1）（3）】 https://apply.dokoiko.app/6867 ※（1）（3）、（2）でそれぞれ申し込みが必要です。

【（2）】 https://events.nikkei.co.jp/74818/

●主催：地域再生甲子園実行委員会（阪急阪神不動産、日本政策投資銀行、日本経済新聞社大阪本社）

●共催：全国エリアマネジメントネットワーク（（1）のみ）

●協力：DMO大阪梅田 ●後援：内閣府（申請中）

