『ブレイブソード×ブレイズソウル』がMVNOサービス「LinksMate（リンクスメイト）」のゲーム連携対象コンテンツとして2025年8月7日（木）より追加！

株式会社LogicLinks

LinksMate公式サイト https://linksmate.jp/

株式会社LogicLinks（以下LogicLinks、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：春田 康一）は、MVNOサービス「LinksMate」において、2025年8月7日（木）よりゲーム連携対象コンテンツとして株式会社グリモア（以下グリモア、本社：東京都目黒区、代表取締役社長：神谷 友輔）が提供する「ブレイブソード×ブレイズソウル」を新たに追加することをお知らせいたします。

■新たにゲーム連携対象となるコンテンツを追加

2025年8月7日（木）に新たにゲーム連携対象となるコンテンツを追加いたしました。新規追加対象のゲームは以下の通りです。

『ブレイブソード×ブレイズソウル』

＜配信元：グリモア＞

※上記を含めた、全ゲーム連携対象コンテンツの一覧は以下URLにてご確認ください。

⇒https://linksmate.jp/about/gamelink/

■「ブレイブソード×ブレイズソウル」のゲーム連携特典

ゲーム連携の特典は以下の通りです。

◆連携してもらえる！連携特典

「ブレイブソード×ブレイズソウル」と連携して、ソウル「タマパン」をゲット！

連携後、一度限りの受け取りです。

◆毎月プレゼント！ご利用特典

ゲームと連携が完了している場合に、ご利用特典として毎月のご利用プランに応じたプレゼントが受け取れます。

※8月7日時点で、ご利用プランのデータ通信容量が15GB以上からの特典となります。

◆貯まると貰える！スタープレゼント

「ブレイブソード×ブレイズソウル」のスタープレゼントは、スターが12個貯まるごとに「パンツが見えるSS魔剣製造チケット」をプレゼント！

また、称号「5000兆パンツほしい」も手に入る！

※称号「5000兆パンツほしい」の受け取りは一度のみとなり、重複しての受け取りはできません。

■「LinksMate」とは

「LinksMate」は、ゲームプレイヤーのためのデータ通信を提供するサービスで、ゲーム・コンテンツ・SNSのデータ通信量のカウントが90%以上OFF（※）になる「カウントフリーオプション」や、対象ゲームと連携することで各ゲームの特典がもらえる「ゲーム連携」を特徴としております。



■「カウントフリーオプション」とは

「カウントフリーオプション」は、対象のゲームやコンテンツ、SNSの通信量カウントが90%以上OFF（※）となるLinksMateが提供するオプションサービスです。

データ通信容量を節約することができ、外出先でのコンテンツダウンロードなども通信量を気にすることなく行うことができます。

また、データ通信容量がなくなり低速データ通信状態になった場合でもカウントフリーオプションをご利用されていれば、対象の通信は高速のままご利用いただけるため、対象外のコンテンツなどで通信容量を使い切った場合でも安心です。





※通信量はLinksMate独自の調査結果に基づき記載しております。コンテンツの内容やゲームアップデートにより通信量がカウントされる場合があります。予めご了承ください。

------------------------------------------------------------------------

(C) 2015 grimoire Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C)LogicLinks, Inc.

------------------------------------------------------------------------

●株式会社LogicLinks 概要

社名：株式会社LogicLinks

設立：2016年11月25日

資本金：1億1,250万円

代表者：代表取締役社長 春田康一

主な事業：インターネットへの接続サービスの提供、電気通信事業、インターネット電話そのほか情報通信に関するサービス業、ゲームデータ分析業、ゲーム開発サポート業