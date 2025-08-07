menuにナチュラルローソンが初登場！東京・神奈川・埼玉の合計76店舗が加盟

menu株式会社

menu株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：信田篤男）が運営するデリバリーアプリ「menu」は、株式会社ローソン（本社：東京都品川区、代表取締役社長：竹増貞信）が展開する「ナチュラルローソン」のデリバリーを開始いたします。

ナチュラルローソンは、美と健康をテーマに心身ともに健やかで快適な暮らしをサポートするコンビニエンスストアです。2025年8月7日（木）より、東京都・神奈川県・埼玉県において計76店舗が新たにmenuに加盟します。

デリバリーサービスにおける提供開始に伴い、週替わりで特典が変わる「ウイークリーLAWSON」におけるmenuでの特典は、今回サービス提供を開始するナチュラルローソンでもお使いいただけます。商品購入金額1,700円以上で利用できる700円クーポンが2枚もらえるなどお得なキャンペーンの対象になるためこの機会にぜひご利用ください。

menuでは今後も、お客さま・配達員さま・加盟店さまのそれぞれが「三方良し」となるデリバリープラットフォームの構築を目指し、サービス拡大を推進してまいります。

●「ナチュラルローソン」デリバリーサービス概要

・提供開始日時：2025年8月7日（木）

・取り扱い店舗数：東京都68店舗／神奈川県5店舗／埼玉県3店舗 計76店舗

※エリアによりご注文可能な店舗が異なりますので詳細はmenuアプリ内よりご確認ください。

●「ウィークリーLAWSON」におけるmenuの特典概要

Pontaパス会員限定で、週替わりでもらえる特典が変わる「ウィークリーLAWSON」において、menuでも特典を用意しております。今回のナチュラルローソンでもご使用いただくことが可能であり、menuでは商品代金1,700円以上の注文でご利用いただける700円クーポンが2枚もらえるなどお得なキャンペーンを実施しています。

・対象店舗：ナチュラルローソン、ローソン

・クーポン内容：商品代金1,700円以上の購入でご利用いただける700円分のクーポン2枚配布

※Pontaパスにご入会いただいている方がキャンペーンの対象となります。

※menuアプリを用いたデリバリーでの注文に限りご使用いただけるクーポンです。店頭ではご使用いただけません。

※他クーポンとの併用はできません。

●menu株式会社について

”あらゆるものが欲しい時に快適に手に入る生活インフラ”を目指し、日本発デリバリーアプリ『menu』を運営。2023年にはKDDI・レアゾンHDとのジョイントベンチャー化。Pontaパス会員なら配達無料で、商品単位の「口コミ機能」や、アプリひとつでシームレスに楽しめる「ゲーム機能」を搭載。毎日に"ちょっとした嬉しい・楽しい時間"を提供するため、今後も様々な取り組みを行なってまいります。

- 展開エリア：33都道府県(デリバリー)

- アプリダウンロード料金：無料

- アプリダウンロードURL：https://go.menu.jp/MWIV/adz9ak8o

- 対応OS：iOS/Android

●「Pontaパス」について

スマホだけに留まらず、日常の「HAPPY」をお届けするおトクなクーポンや新しい体験のきっかけとなる特典提供をはじめ、スマホでお楽しみいただけるエンタメデジタルコンテンツや便利なアプリ、あんしんのスマホサポートなどを月額情報料548円/初回30日無料で全てのキャリアのお客さまが利用可能なサービスです。

- ローソンで使えるクーポンが週替わりでもらえる「ウィークリーLAWSON」や、対象店舗（Ponta加盟店で）最大2%Pontaポイント還元される「Pontaパスブースト」特典の提供- ファストフード店や飲食店など、街で使える無料クーポン/割引- 「au PAY マーケット」でおトク（ポイント還元/送料無料 ）なお買い物- デリバリーサービスの配達料無料- 映画館での鑑賞料金などの割引- 映像（ドラマ / アニメ / 映画）、音楽、書籍（雑誌/マンガ）、ライブの主要エンタメが楽しめるコンテンツ- 写真やアドレス帳などのデータをお預かり /ウイルス感染や不正サイト等をブロック/フリーWi-Fi接続時の通信を保護するなど、スマホをあんしんに使える

最新の特典内容など詳細は、こちら(https://prcp.pass.auone.jp/main/) を参照ください。

※表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税込です。