【高松グループ】みらい建設工業　温室効果ガス排出量削減目標でSBT認定を取得

株式会社高松コンストラクショングループ

株式会社高松コンストラクショングループ（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：高松浩孝）の子会社である、みらい建設工業株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：石橋宏樹）は、2030年度までの温室効果ガス（以下、GHG）排出量の排出削減目標がパリ協定に準じて「世界の気温上昇を産業革命前より1.5℃に抑えることを目指す」ための科学的な根拠に基づくものであるとして、国際的なイニシアチブ「Science Based Targets initiative (SBTi) ※1」によるSBTの認定を2025年7月に取得しました。

【GHG排出削減目標】

１.「Scope1.2」のGHG排出量

2030年度までに2023年度（基準年）比度45%削減

２.「Scope3」のGHG排出量

2030年度までに2023年度（基準年）比度25%削減

【GHG排出削減活動】

１.Scope1.2

再生可能エネルギー電力、代替燃料等の活用および

ペーパーレス化の実施

３.Scope3.

サプライヤー全体との削減協力、GHG排出量削減教育実施

SBT認定の取得は、高松グループでは青木あすなろ建設株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：望月尚幸）に続き、みらい建設工業株式会社で2社目となります。※2

高松グループは、「気候変動リスクへの対応」を重要なマテリアリティの一つと認識しています。「建設を通じて社会における相互補完の一翼を担う。」の経営理念のもと、課題対応に取り組むため、2050年を目標としたカーボンニュートラル実現に向けた「CO2排出量削減ロードマップ」を策定いたしました。今後もグループ会社の事業部と密に連携し、カーボンニュートラルの達成に向けて脱炭素経営に取り組んでまいります。

※1 SBTi (Science Based Targets initiative):

WWF(世界自然保護基金)、CDP（旧カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト）、WRI(世界資源研究所)、UNGC(国連グローバル・コンパクト)の4団体が共同で2015年に設立し、科学的根拠に基づく目標設定のベストプラクティスを亭義・推進し、企業の目標を独自に評価する国際的イニシアティブ。

https://sciencebasedtargets.org/

※2 2025.03.11リリース 青木あすなろ建設の温室効果ガス排出量削減目標がSBT認定を取得しました

https://www.aaconst.co.jp/news/news-release/20250311-2/

高松グループ（東証プライム上場/証券コード：1762）

高松グループは、持株会社である高松コンストラクショングループと、不動産有効活用の高松建設、大型土木・建築の青木あすなろ建設、海洋土木のみらい建設工業、法面工事・耐火工事の東興ジオテック、木造戸建住宅のタカマツハウスの6社を中心へと再編し、合計20社からなる建設業の専門企業集団です。

https://www.takamatsu-cg.co.jp/index.html