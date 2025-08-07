TVアニメ「ダンジョン飯」より、ドレススタイルの「マルシル」「ファリン」がTALLサイズで立体化。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「フリュー」より、『TENITOL TALL マルシル ドレススタイルver.』『TENITOL TALL ファリン ドレススタイルver.』を現在、それぞれご案内中です。

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■TENITOL TALL マルシル ドレススタイルver./TENITOL TALL ファリン ドレススタイルver.

【製品情報】

□参考価格：各11,000円(税込)

□発売日：2026年3月予定

□ブランド：フリュー

【サイズ】

[マルシル] 全高：約280mm(台座含まない)(ノンスケール)

[ファリン] 全高：約300mm(台座含まない)(ノンスケール)

【素材】プラスチック

原型制作：モワノー

彩色制作：B_Sachi

※『TENITOL』はフリュー株式会社の商標または登録商標です。

フリューのお求めやすい価格のフィギュアブランド『TENITOL』より「マルシル」が約28cmのTALLサイズで立体化！

黒ドレスに身を包んだマルシルは、衣装・ポーズともにフリューだけのオリジナルデザイン。

やわらかな生地の質感やシワは繊細な造形で丁寧に表現し、胸元とウエストにあしらわれた金色のフリルが、上品な輝きと高級感を演出しています。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

フリューのお求めやすい価格のフィギュアブランド『TENITOL』より「ファリン」が約30cmのTALLサイズで立体化！

気品あふれる純白のドレスは、フリューだけのオリジナルデザイン。

チョーカーや胸元の装飾、ドレスの裾にあしらわれた羽など、衣装の細部に至るまで、こだわり抜かれた造形が光ります。

鮮やかな赤いハイヒールは、シンプルな色使いの中でパッと目を引き、ファリンの美しさをより一層引き立てています。

優雅に微笑むその表情に、思わず見惚れること間違いなし。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

【今回ご紹介した製品を含む、TVアニメ「ダンジョン飯」関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=32948&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C)九井諒子・KADOKAWA刊／「ダンジョン飯」製作委員会

