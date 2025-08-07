ヒマワリ　まもなく見頃です（国営ひたち海浜公園）

一般財団法人 公園財団「みはらしの里」のヒマワリ （8月7日撮影）

国営ひたち海浜公園の「みはらしの里」では、約2万本のヒマワリがもうまもなく見頃を迎えようとしております。8月1日頃から咲き始めたヒマワリは、9日頃に見頃を迎え15日頃までは比較的花数が多い状態で楽しめると予想しています。夏の代表的な花として人気が高く、真夏の太陽に向かって大きな花を咲かせる花姿が魅力のヒマワリ。花畑一面を覆い尽くす色鮮やかな黄色い花が、昔懐かしい古民家や広大なコキアの丘を背景に、夏空を彩る風景をお楽しみいただけます。

太陽に向いて咲く「向日葵」

ビューティフルサン（2025年8月5日撮影）

ヒマワリはキク科ヒマワリ属で、北アメリカ中西部原産の一年草です。ヒマワリの歴史は古く、紀元前1500年ごろから栽培され、日本には1660年代に渡来しました。和名の「向日葵」は、開花前の成長期に太陽の動きにあわせて毎日、東から西へ向きが変わることに由来しています。英名でも太陽を象徴する「sunflower（太陽の花）」と呼ばれています。ヒマワリには小輪や大輪、八重咲や白い花色など様々な品種があり、草丈も30cmほどから3mを超える品種まであります。

【ヒマワリ】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/480_1_e760b7080aca2ba9ff7b3d2bc278f16a.jpg?v=202508070527 ]

夏のフォトジェニックスポット

みはらし台（2025年8月7日撮影）

「みはらしの里」の花畑には散策路が設けられており、ヒマワリに囲まれたSNS映えする写真を撮ることができます。また、花畑内に設置されている「みはらし台」からは、黄色い絨毯のように広がるヒマワリを見下ろすことができ、古民家やジニア、コキアとの夏の共演も見どころです。他にも花畑内に青色の扉を設置しており、おすすめのフォトスポットとなっております。

カラフルに彩る みはらしエリアの草花

花に囲まれて撮影ができます（2025年8月7日撮影）背丈より大きな花姿は圧巻（2025年8月7日撮影）

みはらしの丘では、爽やかなライムグリーンのコキアが成長中。現在は約50～60cmほどに育ち、今後は“ふわふわ”とした大きく丸い形状で約70cmまでに成長します。また、丘の第1頂上入口にある「ウェルカムガーデン」では、色とりどりの草花が来園者をお出迎え。夏空に映える、華やかで明るい景色が広がります。みはらしの里に植栽されているジニアも見頃を迎えており、8月25日頃までは比較的花数の多い状態でお楽しみいただけます。

家族で“涼”を楽しむ水遊び広場

緑コキアウェルカムガーデンジニア水のトンネル

7月19日（金）より、「水遊び広場」がオープンを迎え、連日多くのご家族でにぎわっています。水のトンネルをはじめ、噴水広場やジャブジャブ池など、暑い日のお出かけにはぴったりのスポットとなっています。木陰にベンチもあるため、親御さんも涼しくお子さまの様子を見守ることができ、はじめての水遊びデビューにもおすすめです。

噴水広場ジャブジャブ池

国営ひたち海浜公園は、茨城県ひたちなか市の太平洋岸にあり、春のネモフィラ、スイセン、チューリップ、初夏にはポピーやバラ、夏のジニア、ヒマワリ、秋にはコキア、コスモス、冬のアイスチューリップなど、彩り豊な花々が四季を通じて楽しめます。また、海抜100mからの眺望を楽しめる大観覧車をはじめ、ジェットコースターなど多彩なアトラクションが揃う遊園地「プレジャーガーデン」のほか、林間アスレチック広場やバーベキュー広場など、食事・スポーツ・ピクニック・・・遊び方は十人十色。魅力いっぱいの公園で、思い思いの時間をお過ごしください。



