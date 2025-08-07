¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¾å¾ì¥ªー¥Êー´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤«¤é¼ÂÁ©Åª¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë NBC¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÂè21²ó ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSMP¡Ë¡Ù 10·î1Æü³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¥Ô¥Ã¥ÁÅÐÃÅ´ë¶È¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¡ª
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÅìµþ¥Ë¥åー¥Ó¥¸¥Í¥¹¶¨µÄ²ñ¡Ê°Ê²¼¡¢NBC¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë
¡ØÂè21²ó ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSMP¡ËÍ½ÁªÂç²ñ¡Ê2¡Ë¡Ù¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢
¥Ô¥Ã¥ÁÅÐÃÅ¤ò´õË¾¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¸½Ìò¤Î¾å¾ì¥ªー¥Êー´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿³ºº°÷¡¦¥á¥ó¥¿ー¿Ø¤«¤é¡¢
»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÄ¾ÀÜÆÀ¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î½Ð¾ì´ë¶È¤¬»ñ¶âÄ´Ã£¡¦¶ÈÌ³Äó·È¡¦±Ä¶È»Ù±ç¤Ê¤É¤ÎÀ®²Ì¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Âè21²ó ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê2025Ç¯ÅÙÍ½ÁªÂç²ñ¡Ê2¡Ë¡Ë
¢£³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë18:00～20:00¡Ê½Ð¾ì´ë¶È¤Ï17:10½¸¹çÍ½Äê¡Ë
¢£³«ºÅ¾ì½ê¡§¥ª¥ë¥¯¥Éー¥ë¥µ¥í¥óAOYAMA
¡¡¢©107-0062 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³£³ÃúÌÜ£±-£³£´ 12³¬
¢£Êç½¸´ü´Ö¡§～2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¤Þ¤Ç
¢£ÅÐÃÅÏÈ¿ô¡§6¼ÒÄøÅÙ¡Ê½ñÎà¿³ºº¤¢¤ê¡Ë
¢£±þÊç¥Õ¥©ー¥à¡§https://forms.gle/6XUARTvrPNRetMJG7
¡Ú±þÊç»ñ³Ê¡Û
°Ê²¼¤¤¤º¤ì¤«¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡¢¥¨¥°¥¸¥Ã¥È¡ÊIPO¡¦M&A¡Ë¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿À®Ä¹»Ö¸þ´ë¶È
¡¡¡Ê1¡ËÁÏ¶È5Ç¯°ÊÆâ¤Ç¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤ä»ö¶È³ÈÂç¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×
¡¡¡Ê2¡ËÁÏ¶ÈÇ¯¿ô¤ÏÌä¤ï¤º¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë´ë¶È
¢¨NBC²ñ°÷¡¦Èó²ñ°÷¤òÌä¤ï¤º±þÊç²ÄÇ½
¡ÚÅöÆü¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ÊÍ½Äê¡Ë¡Û
9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¡¡±þÊçÄùÀÚ¡¦½ñÎà¿³ºº
9·îÃæ½Ü¡¡½Ð¾ì´ë¶È·èÄê¡¢¥Ô¥Ã¥Á»ñÎÁÄó½Ð°ÍÍê¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¸ø³«
10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡ËÜÈÖ¡Ê17:10½¸¹ç¡Ë
¡¡¡Ê1¡Ë ½Ð¾ì´ë¶È¤Ë¤è¤ë7Ê¬´Ö¥Ô¥Ã¥Á
¡¡¡Ê2¡Ë ¿³ºº°÷¤Ë¤è¤ë¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¦¹ÖÉ¾
¡¡¡Ê3¡Ë ·ë²ÌÈ¯É½¡¦¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡¢¨¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡¦ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡ÚÅÐÃÅ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡Û
¡¦¾å¾ì´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¡¢VC¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤È»ö¶ÈÏ¢·È¤Î²ÄÇ½À
¡¦Í½Áª¾å°Ì2¼Ò¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î18Æü³«ºÅÍ½Äê¤Î·è¾¡Âç²ñ½Ð¾ì¸¢¤ò¼øÍ¿
¡¦·è¾¡Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à»²²Ã¸¢¤ò¼øÍ¿Í½Äê¡Ê2026Ç¯6·îº¢¤òÁÛÄê¡Ë
¡Ú¼ç¤Ê¿³ºº°÷¡¦¥á¥ó¥¿ー¡ÊÍ½Äê¡Ë¡Û
¡Ô¥â¥Ç¥ìー¥¿ー ·ó ¿³ºº°÷¡¦¥á¥ó¥¿ー¡Õ
ÍËÜ Î´¹À »á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒMS-Japan ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹CEO¡¿NBCÉû²ñÄ¹¡¿¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥ÊーÁÏ½Ð°Ñ°÷²ñ °Ñ°÷Ä¹¡Ë
¡Ô¿³ºº°÷¡¦¥á¥ó¥¿ー¡ÊÍ½Äê¡Ë¡Õ
ÀÄÌÚ ÀµÇ· »á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒUbicom¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¿NBC²ñÄ¹¡Ë
ÂçÀÐ ¿òÆÁ »á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¢¥È¥ê ¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¦¥°¥ëー¥×ÁÏ¶È¼Ô¡¿NBCÉû²ñÄ¹¡Ë
À¶¿å Í´¹§ »á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò³ùÁÒ¿·½ñ ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹CEO¡¿NBCÍý»ö¡Ë
ÃæÂ¼ ¸ç »á¡ÊM&A¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¿NBCÉû²ñÄ¹¡Ë
»³ËÜ Âó¿¿ »á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¿NBCÍý»ö¡Ë
°ÂÆ£ ¹Âç »á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¿NBCÍý»ö¡Ë
²ÏÌî µ®µ± »á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥£ー¥±ー¥Ôー ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¿NBCÉû²ñÄ¹¡Ë
ÉÚÅÄ ÏÂÀ® »á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒZUU ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¿NBCÍý»ö¡Ë
¡ÔÆÃÊÌ¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¡Õ
Æá²Ñ ÄÌ²í »á¡Ê¥Üー¥É¥¦¥©ー¥¯¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¿NBCÉû²ñÄ¹¡Ë
¡Ú¶¨»¿¡Û
ÌîÂ¼ëú·ô¡¡Åì³¤Åìµþ¾Ú·ô¡¡²¬»°¾Ú·ô¡¡¹áÀî¾Ú·ô¡¡»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô
¡ÚÈ÷¹Í¡Û
¡¦ÅÐÃÅ´ë¶È¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢NBC¤Î¸ø¼°HP¡¦²ñÊó»ï¡¦SNS¡¦YouTubeÅù¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¥Ô¥Ã¥ÁÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤ÏÈó·ÇºÜ¡Ë
¡¦±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¼¡²óÂç²ñ¤Ê¤É¤ò¤´°ÆÆâ¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦½Ð¾ì¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¾åµ¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326976&id=bodyimage1¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡Åìµþ¥Ë¥åー¥Ó¥¸¥Í¥¹¶¨µÄ²ñ
¡ØÂè21²ó ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSMP¡ËÍ½ÁªÂç²ñ¡Ê2¡Ë¡Ù¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢
¥Ô¥Ã¥ÁÅÐÃÅ¤ò´õË¾¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¸½Ìò¤Î¾å¾ì¥ªー¥Êー´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿³ºº°÷¡¦¥á¥ó¥¿ー¿Ø¤«¤é¡¢
»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÄ¾ÀÜÆÀ¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î½Ð¾ì´ë¶È¤¬»ñ¶âÄ´Ã£¡¦¶ÈÌ³Äó·È¡¦±Ä¶È»Ù±ç¤Ê¤É¤ÎÀ®²Ì¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Âè21²ó ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê2025Ç¯ÅÙÍ½ÁªÂç²ñ¡Ê2¡Ë¡Ë
¢£³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë18:00～20:00¡Ê½Ð¾ì´ë¶È¤Ï17:10½¸¹çÍ½Äê¡Ë
¢£³«ºÅ¾ì½ê¡§¥ª¥ë¥¯¥Éー¥ë¥µ¥í¥óAOYAMA
¡¡¢©107-0062 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³£³ÃúÌÜ£±-£³£´ 12³¬
¢£Êç½¸´ü´Ö¡§～2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¤Þ¤Ç
¢£ÅÐÃÅÏÈ¿ô¡§6¼ÒÄøÅÙ¡Ê½ñÎà¿³ºº¤¢¤ê¡Ë
¢£±þÊç¥Õ¥©ー¥à¡§https://forms.gle/6XUARTvrPNRetMJG7
¡Ú±þÊç»ñ³Ê¡Û
°Ê²¼¤¤¤º¤ì¤«¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡¢¥¨¥°¥¸¥Ã¥È¡ÊIPO¡¦M&A¡Ë¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿À®Ä¹»Ö¸þ´ë¶È
¡¡¡Ê1¡ËÁÏ¶È5Ç¯°ÊÆâ¤Ç¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤ä»ö¶È³ÈÂç¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×
¡¡¡Ê2¡ËÁÏ¶ÈÇ¯¿ô¤ÏÌä¤ï¤º¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë´ë¶È
¢¨NBC²ñ°÷¡¦Èó²ñ°÷¤òÌä¤ï¤º±þÊç²ÄÇ½
¡ÚÅöÆü¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ÊÍ½Äê¡Ë¡Û
9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¡¡±þÊçÄùÀÚ¡¦½ñÎà¿³ºº
9·îÃæ½Ü¡¡½Ð¾ì´ë¶È·èÄê¡¢¥Ô¥Ã¥Á»ñÎÁÄó½Ð°ÍÍê¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¸ø³«
10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡ËÜÈÖ¡Ê17:10½¸¹ç¡Ë
¡¡¡Ê1¡Ë ½Ð¾ì´ë¶È¤Ë¤è¤ë7Ê¬´Ö¥Ô¥Ã¥Á
¡¡¡Ê2¡Ë ¿³ºº°÷¤Ë¤è¤ë¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¦¹ÖÉ¾
¡¡¡Ê3¡Ë ·ë²ÌÈ¯É½¡¦¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡¢¨¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡¦ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡ÚÅÐÃÅ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡Û
¡¦¾å¾ì´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¡¢VC¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤È»ö¶ÈÏ¢·È¤Î²ÄÇ½À
¡¦Í½Áª¾å°Ì2¼Ò¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î18Æü³«ºÅÍ½Äê¤Î·è¾¡Âç²ñ½Ð¾ì¸¢¤ò¼øÍ¿
¡¦·è¾¡Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à»²²Ã¸¢¤ò¼øÍ¿Í½Äê¡Ê2026Ç¯6·îº¢¤òÁÛÄê¡Ë
¡Ú¼ç¤Ê¿³ºº°÷¡¦¥á¥ó¥¿ー¡ÊÍ½Äê¡Ë¡Û
¡Ô¥â¥Ç¥ìー¥¿ー ·ó ¿³ºº°÷¡¦¥á¥ó¥¿ー¡Õ
ÍËÜ Î´¹À »á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒMS-Japan ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹CEO¡¿NBCÉû²ñÄ¹¡¿¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥ÊーÁÏ½Ð°Ñ°÷²ñ °Ñ°÷Ä¹¡Ë
¡Ô¿³ºº°÷¡¦¥á¥ó¥¿ー¡ÊÍ½Äê¡Ë¡Õ
ÀÄÌÚ ÀµÇ· »á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒUbicom¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¿NBC²ñÄ¹¡Ë
ÂçÀÐ ¿òÆÁ »á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¢¥È¥ê ¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¦¥°¥ëー¥×ÁÏ¶È¼Ô¡¿NBCÉû²ñÄ¹¡Ë
À¶¿å Í´¹§ »á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò³ùÁÒ¿·½ñ ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹CEO¡¿NBCÍý»ö¡Ë
ÃæÂ¼ ¸ç »á¡ÊM&A¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¿NBCÉû²ñÄ¹¡Ë
»³ËÜ Âó¿¿ »á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¿NBCÍý»ö¡Ë
°ÂÆ£ ¹Âç »á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¿NBCÍý»ö¡Ë
²ÏÌî µ®µ± »á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥£ー¥±ー¥Ôー ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¿NBCÉû²ñÄ¹¡Ë
ÉÚÅÄ ÏÂÀ® »á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒZUU ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¿NBCÍý»ö¡Ë
¡ÔÆÃÊÌ¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¡Õ
Æá²Ñ ÄÌ²í »á¡Ê¥Üー¥É¥¦¥©ー¥¯¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¿NBCÉû²ñÄ¹¡Ë
¡Ú¶¨»¿¡Û
ÌîÂ¼ëú·ô¡¡Åì³¤Åìµþ¾Ú·ô¡¡²¬»°¾Ú·ô¡¡¹áÀî¾Ú·ô¡¡»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô
¡ÚÈ÷¹Í¡Û
¡¦ÅÐÃÅ´ë¶È¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢NBC¤Î¸ø¼°HP¡¦²ñÊó»ï¡¦SNS¡¦YouTubeÅù¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¥Ô¥Ã¥ÁÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤ÏÈó·ÇºÜ¡Ë
¡¦±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¼¡²óÂç²ñ¤Ê¤É¤ò¤´°ÆÆâ¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦½Ð¾ì¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¾åµ¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326976&id=bodyimage1¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡Åìµþ¥Ë¥åー¥Ó¥¸¥Í¥¹¶¨µÄ²ñ
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø