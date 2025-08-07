¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
È¾¼«Æ°PCBÇíÎ¥µ¡»Ô¾ì¡¢2025Ç¯¤Ë93.8É´ËüÊÆ¥É¥ë¡¢2031Ç¯¤Ë135É´ËüÊÆ¥É¥ëÅþÃ£¤Ø
2025Ç¯8·î7Æü¤Ë¡¢QYResearch³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡ÖÈ¾¼«Æ°PCBÇíÎ¥µ¡―¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤È¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢Á´ÂÎ¤ÎÇä¾å¤È¼ûÍ×Í½Â¬¡¢2025～2031¡×¤ÎºÇ¿·Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÈ¾¼«Æ°PCBÇíÎ¥µ¡»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢»Ô¾ìÆ°¸þ¡¢À®Ä¹Í½Â¬¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢º£¸å¤Î»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤ÈÈ¯Å¸Êý¸þ¤ò¸«ÄÌ¤·¤Þ¤¹¡£È¾¼«Æ°PCBÇíÎ¥µ¡»Ô¾ì¤òÀ½ÉÊÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢ÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬Îà¤·¡¢³Æ¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÇä¾å¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢À®Ä¹¥È¥ì¥ó¥É¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¼çÍ×´ë¶È¤Î¾Ò²ð¡¢Çä¾å¡¢ºÇ¿·¤Î³«È¯¾õ¶·¡¢¤ª¤è¤Ó¶¥¹ç´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ô¾ìÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¼ç¤ÊÍ×°ø¤È¶È³¦¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¾Íè¤Î»Ô¾ìµ¡²ñ¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¾¼«Æ°PCBÇíÎ¥µ¡¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥È´ðÈÄ¡ÊPCB¡Ë¤Î¥ê¥ïー¥¯¤ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¹©Äø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÉÔÍ×¤Ê¥ì¥¸¥¹¥ÈÁØ¤ä¥«¥Ðー¥ì¥¤¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¸úÎ¨¤è¤¯½üµî¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¡³£ÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£ºî¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë½é´üÁàºî¤ËÂ³¤¡¢µ¡³£¤¬¼«Æ°¤Ç¶Ñ°ì¤ÊÇíÎ¥ºî¶È¤ò¹Ô¤¦È¾¼«Æ°Êý¼°¤Ç¡¢¹â¤¤ºî¶È¸úÎ¨¤ÈÉÊ¼Á°ÂÄêÀ¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤¹¡£¥Òー¥¿ー¡¢Ìô±Õ½èÍý¡¢¥íー¥ëÈÂÁ÷¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê£¿ôÁØ´ðÈÄ¤äÈùºÙ²óÏ©¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¡£À½Â¤¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎºÆ½èÍý¡¢¸Î¾ã´ðÈÄ¤ÎÊä½¤¡¢¤Þ¤¿´Ä¶Éé²Ù·Ú¸º¤Î¤¿¤á¤Î´ðÈÄºÆÍøÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÁàºîÀ¤È°ÂÁ´À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÀß·×¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Ãæ¾®µ¬ÌÏ¤ÎÅÅ»Òµ¡´ïÀ½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤â¹¤¯Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ
2024Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¾¼«Æ°PCBÇíÎ¥µ¡¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢88.8É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç¯´ÖÊ¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë6.3%¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë135É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊ¬ÀÏ
È¾¼«Æ°PCBÇíÎ¥µ¡»Ô¾ì¤ÏÀ½ÉÊ¡¢ÍÑÅÓ¡¢ÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢³Æ¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤äÀ®Ä¹Å¸Ë¾¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÊÌ¡§Single Table Depaneling Machine¡¢ Twin Table Depaneling Machine
ÍÑÅÓÊÌ¡§Consumer Electronics¡¢ Communications¡¢ Industrial and Medical¡¢ Automotive¡¢ Military and Aerospace¡¢ Others
ÃÏ°èÊÌ
ËÌÊÆ¡§¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À
¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡§¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥èー¥í¥Ã¥ÑÃÏ°è
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡§Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è
¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡§¥á¥¥·¥³¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«ÃÏ°è
ÃæÅì¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¡§¥È¥ë¥³¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃæÅìµÚ¤Ó¥¢¥Õ¥ê¥«ÃÏ°è
¶¥¹ç´Ä¶Ê¬ÀÏ
À¤³¦¤ÎÈ¾¼«Æ°PCBÇíÎ¥µ¡»Ô¾ì¤Î¼çÍ×´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢Genitec¡¢ Chuangwei¡¢ ASYS Group¡¢ SAYAKA¡¢ CTI¡¢ YUSH Electronic Technology¡¢ Cencorp Automation¡¢ Getech Automation¡¢ Aurotek Corporation¡¢ Jieli¡¢ Larsen¡¢ MSTECH¡¢ Hand in Hand Electronic¡¢ IPTE¡¢ Keli
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ñ¼Ò³µÍ×¡¢ºÇ¿·¤Î³èÆ°¡¢³Æ´ë¶È¤Î¼çÍ×¤Ê»Ô¾ìÀïÎ¬¤ä»Ô¾ìÆ°¸þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¾ðÊó¤Ê¤É¡¢¾ÜºÙ¤Ê¶¥¹çÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤ÎÍ×ÅÀ¤ÈÆ¶»¡¡§
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢È¾¼«Æ°PCBÇíÎ¥µ¡»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¡¢À®Ä¹Í½Â¬¡¢¶¥Áè¾õ¶·¤Ê¤É¤Î¼çÍ×Í×°ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±¡¥»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÈÍ½Â¬¡§È¾¼«Æ°PCBÇíÎ¥µ¡»Ô¾ì¤Î²áµî¥Çー¥¿¡Ê2020Ç¯～2024Ç¯¡Ë¤È¾ÍèÍ½Â¬¡Ê2031Ç¯¤Þ¤Ç¡Ë¤òÄó¶¡¤·¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Îµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Í½Â¬¡¢¾ÃÈñÆ°¸þ¡¢¼ûÍ×Æ°¸þ¤òÇÄ°®¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¼çÍ×´ë¶È¤ÎÊ¬ÀÏ¡§È¾¼«Æ°PCBÇíÎ¥µ¡»Ô¾ì¤Î¼çÍ×¥áー¥«ー¤òÆÃÄê¤·¡¢³Æ´ë¶È¤ÎÇä¾å¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢SWOTÊ¬ÀÏ¤ò¾ÜºÙ¤Ë¹Ô¤¤¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ÈÈ¯Å¸·×²è¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
