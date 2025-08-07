¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°ÉôÉÊÀö¾ôµ¡¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢2031Ç¯¤Ë275É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß
2025Ç¯8·î7Æü¤Ë¡¢QYResearch³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Æ°ÉôÉÊÀö¾ôµ¡¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È―¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤È¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢Á´ÂÎ¤ÎÇä¾å¤È¼ûÍ×Í½Â¬¡¢2025～2031¡×¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°ÉôÉÊÀö¾ôµ¡¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¡¢Çä¾å¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¢²Á³Ê¿ä°Ü¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¼çÍ×´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤É¤òÊñ³çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏ°èÊÌ¡¢¹ñÊÌ¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÀ°Íý¤·¡¢2020Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤Ë´ð¤Å¤¯À®Ä¹Í½Â¬¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÄêÎÌ¥Çー¥¿¤Ë²Ã¤¨¡¢¶¥Áè´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ä´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤¿¤á¤ÎÄêÀÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤â¹Ô¤¤¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬¤è¤êÀïÎ¬Åª¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°ÉôÉÊÀö¾ôµ¡¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢¹©¶ÈÍÑÉôÉÊ¤ÎÉ½ÌÌ¤«¤éÌýÊ¬¡¢ÀÚºï¤¯¤º¡¢Ê´¿Ð¤Ê¤É¤Î±øÀ÷Êª¼Á¤ò¼«Æ°¤Ç½üµî¤¹¤ëÌ©ÊÄ·¿Àö¾ôÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£¹â°µ¿åÎ®¡¢Ä¶²»ÇÈ¡¢¥¹¥×¥ìーÀö¾ô¡¢²óÅ¾¥Ö¥é¥·¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê£»¨¤Ê·Á¾õ¤ÎÉôÉÊ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿Àö¾ôÉÊ¼Á¤ÈÀ¸»º¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È·¿¤Î¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢ºî¶È¾ì¤ÎÀ¶·éÀ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ºî¶È¼Ô¤Î°ÂÁ´À¤â³ÎÊÝ¡£¤Þ¤¿¡¢¤í²á½Û´Ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ä´¥Áçµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¹Ò¶õ¡¢ÀºÌ©µ¡³£¡¢ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÀß·×¤ä´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¤ÎÀö¾ô±ÕÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¤âÁý²ÃÃæ¤Ç¤¹¡£
£±¡¥¼«Æ°ÉôÉÊÀö¾ôµ¡¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¼«Æ°ÉôÉÊÀö¾ôµ¡¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2024Ç¯¤Ë215É´ËüÊÆ¥É¥ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï222É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Þ¤ÇÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë3.6%¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤è¤ê¡¢2031Ç¯¤Ë¤Ï»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬275É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¼«Æ°ÉôÉÊÀö¾ôµ¡¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È»Ô¾ì¤ÎÊ¬Îà¤È¼çÍ×´ë¶È
¼çÍ×´ë¶È¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢
¼«Æ°ÉôÉÊÀö¾ôµ¡¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È»Ô¾ì¤Î¼çÍ×´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î´ë¶È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡§Safety-Kleen¡¢ Cleaning Technologies Group¡¢ StingRay Parts Washers¡¢ Jenfab Cleaning Solutions¡¢ Cuda Cleaning Systems¡¢ Alkota¡¢ Fountain Industries¡¢ ALMCO¡¢ Better Engineering¡¢ Cincinnati Industrial Machinery¡¢ Graymills¡¢ Vollrath ¡ÊStoelting Cleaning¡Ë¡¢ Equipment Manufacturing Corporation ¡ÊEMC¡Ë¡¢ PROCECO¡¢ Hydroresa¡¢ BendPak¡¢ TEMCO Industrial Parts Washers¡¢ Alliance Manufacturing¡¢ Tense
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤ÎÈÎÇäÎÌ¡¢Çä¾å¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ê¤É¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¶È³¦¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÊÌ¡¦ÍÑÅÓÊÌ»Ô¾ìÊ¬Îà
¼«Æ°ÉôÉÊÀö¾ôµ¡¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È»Ô¾ì¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÊÌ¡§Front Load Cabinet Washer¡¢ Top Load Cabinet Washer
ÍÑÅÓÊÌ¡§Automotive¡¢ General Industry¡¢ Others
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤ÏÃÏ°èÊÌ¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÊ¬ÀÏ
°Ê²¼¤Î¼çÍ×ÃÏ°è¡¦¹ñ¤´¤È¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Î¨¡¢¼ûÍ×Æ°¸þ¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÌÊÆ¡§¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À
¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡§¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥í¥·¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥èー¥í¥Ã¥ÑÃÏ°è
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡§Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è
¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡§¥á¥¥·¥³¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«ÃÏ°è
ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡§¥È¥ë¥³¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃæÅìµÚ¤Ó¥¢¥Õ¥ê¥«ÃÏ°è
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢´ë¶È¤¬¼«Æ°ÉôÉÊÀö¾ôµ¡¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È»Ô¾ì¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤È¾ÍèÅ¸Ë¾¤òÍý²ò¤·¡¢ÀïÎ¬Åª°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¾ðÊó»ñÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Æ°ÉôÉÊÀö¾ôµ¡¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢¹©¶ÈÍÑÉôÉÊ¤ÎÉ½ÌÌ¤«¤éÌýÊ¬¡¢ÀÚºï¤¯¤º¡¢Ê´¿Ð¤Ê¤É¤Î±øÀ÷Êª¼Á¤ò¼«Æ°¤Ç½üµî¤¹¤ëÌ©ÊÄ·¿Àö¾ôÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£¹â°µ¿åÎ®¡¢Ä¶²»ÇÈ¡¢¥¹¥×¥ìーÀö¾ô¡¢²óÅ¾¥Ö¥é¥·¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê£»¨¤Ê·Á¾õ¤ÎÉôÉÊ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿Àö¾ôÉÊ¼Á¤ÈÀ¸»º¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È·¿¤Î¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢ºî¶È¾ì¤ÎÀ¶·éÀ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ºî¶È¼Ô¤Î°ÂÁ´À¤â³ÎÊÝ¡£¤Þ¤¿¡¢¤í²á½Û´Ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ä´¥Áçµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¹Ò¶õ¡¢ÀºÌ©µ¡³£¡¢ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÀß·×¤ä´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¤ÎÀö¾ô±ÕÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¤âÁý²ÃÃæ¤Ç¤¹¡£
£±¡¥¼«Æ°ÉôÉÊÀö¾ôµ¡¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¼«Æ°ÉôÉÊÀö¾ôµ¡¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2024Ç¯¤Ë215É´ËüÊÆ¥É¥ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï222É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Þ¤ÇÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë3.6%¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤è¤ê¡¢2031Ç¯¤Ë¤Ï»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬275É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¼«Æ°ÉôÉÊÀö¾ôµ¡¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È»Ô¾ì¤ÎÊ¬Îà¤È¼çÍ×´ë¶È
¼çÍ×´ë¶È¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢
¼«Æ°ÉôÉÊÀö¾ôµ¡¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È»Ô¾ì¤Î¼çÍ×´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î´ë¶È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡§Safety-Kleen¡¢ Cleaning Technologies Group¡¢ StingRay Parts Washers¡¢ Jenfab Cleaning Solutions¡¢ Cuda Cleaning Systems¡¢ Alkota¡¢ Fountain Industries¡¢ ALMCO¡¢ Better Engineering¡¢ Cincinnati Industrial Machinery¡¢ Graymills¡¢ Vollrath ¡ÊStoelting Cleaning¡Ë¡¢ Equipment Manufacturing Corporation ¡ÊEMC¡Ë¡¢ PROCECO¡¢ Hydroresa¡¢ BendPak¡¢ TEMCO Industrial Parts Washers¡¢ Alliance Manufacturing¡¢ Tense
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤ÎÈÎÇäÎÌ¡¢Çä¾å¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ê¤É¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¶È³¦¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÊÌ¡¦ÍÑÅÓÊÌ»Ô¾ìÊ¬Îà
¼«Æ°ÉôÉÊÀö¾ôµ¡¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È»Ô¾ì¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÊÌ¡§Front Load Cabinet Washer¡¢ Top Load Cabinet Washer
ÍÑÅÓÊÌ¡§Automotive¡¢ General Industry¡¢ Others
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤ÏÃÏ°èÊÌ¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÊ¬ÀÏ
°Ê²¼¤Î¼çÍ×ÃÏ°è¡¦¹ñ¤´¤È¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Î¨¡¢¼ûÍ×Æ°¸þ¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÌÊÆ¡§¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À
¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡§¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥í¥·¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥èー¥í¥Ã¥ÑÃÏ°è
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡§Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è
¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡§¥á¥¥·¥³¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«ÃÏ°è
ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡§¥È¥ë¥³¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃæÅìµÚ¤Ó¥¢¥Õ¥ê¥«ÃÏ°è
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢´ë¶È¤¬¼«Æ°ÉôÉÊÀö¾ôµ¡¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È»Ô¾ì¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤È¾ÍèÅ¸Ë¾¤òÍý²ò¤·¡¢ÀïÎ¬Åª°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¾ðÊó»ñÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£