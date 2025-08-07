¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î¿åÁÇÅÅ²òIGBTÀ°Î®´ï»Ô¾ìÀ®Ä¹Î¨¡§2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë70.6%¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß
2025Ç¯8·î7Æü¤Ë¡¢QYResearch³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡Ö¿åÁÇÅÅ²òIGBTÀ°Î®´ï―¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤È¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢Á´ÂÎ¤ÎÇä¾å¤È¼ûÍ×Í½Â¬¡¢2025～2031¡×¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢¿åÁÇÅÅ²òIGBTÀ°Î®´ï¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÇä¾å¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¢²Á³Ê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¼çÍ×´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤É¤òÌÖÍå¤·¡¢ÃÏ°èÊÌ¡¢¹ñÊÌ¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤Ë¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿åÁÇÅÅ²òIGBTÀ°Î®´ï¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ò¡¢2020Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Î»Ô¾ì¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ë´ð¤Å¤¡¢¾Íè¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢ÄêÎÌÅª¥Çー¥¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ë¶È¤¬À®Ä¹ÀïÎ¬¤òºöÄê¤·¡¢¶¥Áè´Ä¶¤òÉ¾²Á¤·¡¢»Ô¾ì¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄêÀÅªÊ¬ÀÏ¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¿åÁÇÅÅ²òIGBTÀ°Î®´ï»Ô¾ì³µ¶·
¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¿åÅÅ²ò¤Ë¤è¤ë¿åÁÇÀ¸À®¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä¾Î®ÅÅÎÏ¤ò°ÂÄê¤«¤Ä¹â¸úÎ¨¤Ç¶¡µë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ°Î®ÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£IGBT¡ÊÀä±ï¥²ー¥È¥Ð¥¤¥Ýー¥é¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¡Ëµ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¹âÅÅ°µ¡¦¹âÅÅÎ®¤òÀºÌ©¤ËÀ©¸æ¡£¥°¥êー¥ó¿åÁÇÀ½Â¤¤Î¸úÎ¨²½¤ÈÅÅÎÏ¥³¥¹¥È¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¿Þ¤ê¡¢PEM·¿¡¦¥¢¥ë¥«¥ê·¿ÅÅ²òÁå¤ÎÎ¾Êý¤ËÂÐ±þ¡£ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤â¹â¤¯¡¢Ã¦ÃºÁÇ²½¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ³Æþ¤¬³ÈÂçÃæ¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¿åÁÇÅÅ²òIGBTÀ°Î®´ï¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢40.6É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç¯´ÖÊ¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë70.6%¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë1639É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
£²¡¥¿åÁÇÅÅ²òIGBTÀ°Î®´ï¤Î»Ô¾ì¶èÊ¬
¿åÁÇÅÅ²òIGBTÀ°Î®´ï¤ÎÀ¤³¦¤Î¼çÍ×´ë¶È¡§ABB Ltd.¡¢ Siemens AG¡¢ Hubei Green Power Co., Ltd.¡¢ Prodrive Technologies B.V.¡¢ Sensata Technologies, Inc.¡¢ Jiangxi Liyuan Haina Tech. Co., Ltd.¡¢ Comeca¡¢ Sungrow Power Supply¡¢ American Superconductor Corporation¡¢ Ador Powertron Ltd.¡¢ KraftPowercon¡¢ AEG Power Solutions B.V.¡¢ Spang Power Electronics¡¢ Kexiong Power¡¢ Sichuan Injet Electric Co., Ltd.
¾åµ¤Î´ë¶È¾ðÊó¤Ë¤Ï¡¢¿åÁÇÅÅ²òIGBTÀ°Î®´ï¤ÎÈÎÇäÎÌ¡¢Çä¾å¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶È³¦¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿åÁÇÅÅ²òIGBTÀ°Î®´ï»Ô¾ì¤Ï¡¢À½ÉÊÊÌ¤ÈÍÑÅÓÊÌ¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡§
À½ÉÊÊÌ¡§IGBT Chopper Rectifier¡¢ IGBT Boost Rectifier
ÍÑÅÓÊÌ¡§Alkaline Electrolyzer¡¢ PEM Electrolyzer¡¢ Solid Oxide Electrolyzer¡¢ Others
¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°èÊÌ¤Ë¿åÁÇÅÅ²òIGBTÀ°Î®´ï»Ô¾ì¤Î³µÍ×¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢³ÆÃÏ°è¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ò¾ÜºÙ¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡§
ËÌÊÆ¡§¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À
¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡§¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥í¥·¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥èー¥í¥Ã¥ÑÃÏ°è
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡§Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è
¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡§¥á¥¥·¥³¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«ÃÏ°è
ÃæÅì¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¡§¥È¥ë¥³¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃæÅìµÚ¤Ó¥¢¥Õ¥ê¥«ÃÏ°è
¡Ú¥ì¥Ýー¥È¤Î¾ÜºÙÆâÍÆ¡¦ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1316622/hydrogen-electrolysis-igbt-rectifier
¡ÚÁíÌÜÏ¿¡Û
Âè1¾Ï¡§¿åÁÇÅÅ²òIGBTÀ°Î®´ï¤ÎÀ½ÉÊ³µÍ×¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏÍ½Â¬¡¢Çä¾å¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¢²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¿·¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¡¢¿ä¿ÊÎÏ¡¢µ¡²ñ¡¢¤ª¤è¤Ó¶È³¦¥áー¥«ー¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤È¥ê¥¹¥¯¡¢»Ô¾ì¤ÎÀ©Ìó¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¡Ê2020～2031¡Ë
Âè2¾Ï¡§¿åÁÇÅÅ²òIGBTÀ°Î®´ï¥áー¥«ー¤Î¶¥¹çÊ¬ÀÏ¡¢¥È¥Ã¥×5¼Ò¤È¥È¥Ã¥×10¼Ò¤ÎÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢¿åÁÇÅÅ²òIGBTÀ°Î®´ï¤ÎÀ½Â¤µòÅÀ¤ÈËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¢À½ÉÊ¡¢²Á³Ê¡¢ÈÎÇäÎÌ¤ª¤è¤ÓÇä¾å¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢ºÇ¿·¤Î³«È¯·×²è¡¢¹çÊ»¤ª¤è¤ÓÇã¼ý¾ðÊó¤Ê¤É¡¢¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¡Ê2020～2025¡Ë
