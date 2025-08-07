¡Ú¹¥É¾¤ÎÂÎ¸³·¿¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤òº£½©¤â³«ºÅ¡ª¡ÛËÌ³¤Æ»¤½¤é¤×¤Á¥¥Ã¥º¥¥ã¥ó¥×¤Ç¡ÖÆñÉÂ¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÊõÊª¤ò¤Ä¤¯¤ë¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¤Æ¯¤Êý¤ò¹Í¤¨¤ë3Æü´Ö¡×
NPOË¡¿ÍUbdobe¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§²¬ Í¦¼ù¡Ë¤Ï2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»ÂìÀî»Ô¤Î¤½¤é¤×¤Á¥¥Ã¥º¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Æ2Çñ3Æü¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¡ÖÆñÉÂ¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÊõÊª¤ò¤Ä¤¯¤ë¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¤Æ¯¤Êý¤ò¹Í¤¨¤ë3Æü´Ö¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»ÂìÀî»Ô¤Î¹Âç¤Ê¼«Á³¤ò³è¤«¤·¡¢ÆñÉÂ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¡¢ÆÃÊÌ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿°åÎÅ¥±¥¢ÉÕ¥¥ã¥ó¥×»ÜÀß¤ä¼«Á³ÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤é¤×¤Á¥¥Ã¥º¥¥ã¥ó¥×¡£
´Ç¸î»Õ¡¢ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤Î¶µ°÷¡¢Î×¾²¿´Íý»Î¤È¤¤¤Ã¤¿»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ò¥¥ã¥ó¥×¤Ë·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÍÍ¡¹¤Ê½àÈ÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¤½¤é¤×¤Á¥¥Ã¥º¥¥ã¥ó¥×¡×¤Ë¤Æ¡¢2Çñ3Æü¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤ò¼Â»Ü¡£Âè5²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÆñÉÂ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÌ³¤Æ»Æâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤«¤é¤Î¤´»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñ¤«¤é50Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¿¦¤ä³ØÀ¸¤¬»²²Ã¤·¡¢¡Ö°åÎÅÊ¡»ã¤Î¸½¾ì¤¬»ý¤Ä²ÄÇ½À¡×¤ä¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤Æ¯¤Êý¡¦¥¥ã¥ê¥¢¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÊý¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¤Î½¢¿¦¤ä°Ü½»¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ëÊý¤â¸½¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤È¿Íºà¤ò¤Ä¤Ê¤°¼ÂÁ©Åª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¡¡
ËÌ³¤Æ»¤Î¼«Á³Ë¤«¤Ê´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¡¢¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤¤»þ¤ò²á¤´¤¹¡¢¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤òÁÏ¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇÛÎ¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÍÍ¡¹¤Ê»Ö¤ò»ý¤Ã¤¿Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤ÎËâË¡¡×¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤¹¡£
²áµî³«ºÅ»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤³¤Á¤é
https://ubdobe.jp/works/2171/
⚫︎¥Ý¥¤¥ó¥È
- ¤½¤é¤×¤Á¥¥Ã¥º¥¥ã¥ó¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö°åÎÅÊ¡»ã¿¦¤Î¤¢¤¿¤é¤·¤¤Æ¯¤Êý¡×¤ä¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤Æ¯¤Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤¬¤Ç¤¤ë
- ¤½¤é¤×¤Á¥¥Ã¥º¥¥ã¥ó¥×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤äÆ¯¤Êý¤òÃÎ¤ë¡Ê´¶¤¸¤ë¡Ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
- ´õË¾¼Ô¤Ï¡¢¤½¤é¤×¤Á¥¥Ã¥º¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥ó¡¢½¢¿¦¤ä°Ü½»¤ÎÁêÃÌ¤â²ÄÇ½
- »²²ÃÈñÌµÎÁ¡Ê½ÉÇñ´Þ¤à¡Ë¡¢»²²Ã¼Ôµï½»ÃÏºÇ´ó¤ê¶õ¹Á¤«¤é¤Î¸òÄÌÈñ¤òÁ´³ÛÊä½õ¤·¤Þ¤¹
¡ã¸¦½¤³µÍ×¡ä
³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
½êÍ×»þ´Ö¡§2Çñ3Æü
Äê°÷¡§15Ì¾ÄøÅÙ¡Ê»öÁ°¿³ºº¤¢¤ê¡Ë
½¸¹ç¾ì½ê¡§¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¡¢¤Þ¤¿¤ÏJRÂìÀî±Ø
²ò»¶¾ì½ê¡§¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¡¢¤Þ¤¿¤ÏJRÂìÀî±Ø
±þÊçÄùÀÚ¡§2025Ç¯8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë24:00
¡ãÊç½¸Í×¹à¡ä
»²²Ã»ñ³Ê
- Á´¹ñ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Î°åÎÅÊ¡»ã¿¦¡¦³ØÀ¸¤ÎÊý
- ÆñÉÂ»ù»Ù±ç¤ä¡¢¼«Á³ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤¿»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤¿¤¤Êý
- ¤½¤é¤×¤Á¥¥Ã¥º¥¥ã¥ó¥×¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥ó¡¢»Å»ö¤äÆ¯¤Êý¤Ë¶½Ì£´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý
- ¤½¤é¤×¤Á¥¥Ã¥º¥¥ã¥ó¥×¤Î¹ÔÆ°»Ø¿Ë¡Ê±ÒÀ¸´ÉÍý¡¢´¶À÷¾ÉÂÐºöÂ¾¡Ë¤Ë¤´Íý²ò¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý
- ¼Ì¿¿¤ò»È¤Ã¤¿WEB¡¦SNSÅù¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý
¡ã´¿·Þ¡ä
- ´Ç¸î»ÕÌÈµö¡¢±ÉÍÜ»ÎÌÈµö¡¢ÊÝ°é»Î»ñ³Ê¡¢¶µ°÷ÌÈµöÊÝÍ¼Ô
- ¤½¤é¤×¤Á¥¥Ã¥º¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î½¢¿¦¡¦Å¾¿¦¡¢ÂìÀî»Ô¤Ø¤Î°Ü½»¤òÁ°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý
¡ã¥¨¥ó¥È¥êーÊýË¡¡ä
¢§¤³¤Á¤é¤Î¥Õ¥©ー¥à¤è¤êÉ¬Í×»ö¹à¤ò¤´µÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://forms.gle/8XAUbWGpa4mkmkm18
ÀÞ¤êÊÖ¤·Ã´Åö¤è¤ê¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§»²²Ã·èÄê¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì
£±.¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤Î±þÊç
£².°ì¼¡¿³ºº¡Ê½ñÎàÁª¹Í¡Ë
£³.Áª¹Í·ë²Ì¤ò¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤´µÆþ¤µ¤ì¤¿¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹°¸¤Ë¤´Ï¢Íí
£´. Æó¼¡¿³ºº¡ÊZoom¤ò»È¤Ã¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌÌÃÌ¡Ë
£µ.¥áー¥ë¤Ç¤Î»²²Ã²ÄÈÝ¤´Ï¢Íí
£¶.Ubdobe¤Ë¤Æ¹Ò¶õ·ô¼êÇÛ
¢¨Áª¹ÍÅÀ¿ôÆ±Ãå¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀèÃåÍ¥Àè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡ã¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/11497/table/70_1_15fb91e514806102999b4c5e43a0f198.jpg?v=202508070456 ]
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨½¸¹ç»þ´Ö¤ä¾ÜºÙ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¸å¤ËºÆÅÙ¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÈñÊä½õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊäÂ»ö¹à¡§
¢¨¹Ò¶õ·ô¤ÏÅöÊý¤Ç¼êÇÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ´ó¤ê¤Î¶õ¹Á¤ò¥¨¥ó¥È¥êー¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ¤´²óÅú¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨½ÉÇñ»ÜÀß¡ÊÂìÀî»ÔÆâ¤òÍ½Äê¡¢¿©»ö¤Ê¤·¡Ë¤ÏÅöÊý¤Ç¼êÇÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2Çñ3Æü¤Î¿©»ö¤Ï¤´¼«¿È¤Ç¤Î¼êÇÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê½ÉÇñ¾ì½ê¤Î¶áÎÙ¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä°û¿©Å¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë2ÆüÌÜ¤È3ÆüÌÜ¤ÎÃë¿©¡ÊÊÛÅö¡Ë¤Ï¡¢Ìµ½þÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤é¤×¤Á¥¥Ã¥º¥¥ã¥ó¥× ¥ê¥¯¥ëー¥È¥µ¥¤¥È
https://recruit.solaputi.jp/
¼çºÅ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤½¤é¤×¤Á¥¥Ã¥º¥¥ã¥ó¥×
´ë²è¡¦±¿±Ä¡§NPOË¡¿ÍUbdobe¡Ê¥¦¥Ö¥É¥Ù¡Ë
¢¨NPOË¡¿ÍUbdobe¤Ç¤Ï¤½¤é¤×¤Á¥¥Ã¥º¥¥ã¥ó¥×¤Î¹Êó¤ä¿ÍºàÈ¯·¡Åù¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£