¡Ú¹¥É¾¤ÎÂÎ¸³·¿¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤òº£½©¤â³«ºÅ¡ª¡ÛËÌ³¤Æ»¤½¤é¤×¤Á¥­¥Ã¥º¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¡ÖÆñÉÂ¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÊõÊª¤ò¤Ä¤¯¤ë¥­¥ã¥ó¥×¾ì¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¤Æ¯¤­Êý¤ò¹Í¤¨¤ë3Æü´Ö¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

NPOË¡¿ÍUbdobe

NPOË¡¿ÍUbdobe¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§²¬ Í¦¼ù¡Ë¤Ï2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»ÂìÀî»Ô¤Î¤½¤é¤×¤Á¥­¥Ã¥º¥­¥ã¥ó¥×¤Ë¤Æ2Çñ3Æü¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¡ÖÆñÉÂ¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÊõÊª¤ò¤Ä¤¯¤ë¥­¥ã¥ó¥×¾ì¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¤Æ¯¤­Êý¤ò¹Í¤¨¤ë3Æü´Ö¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




ËÌ³¤Æ»ÂìÀî»Ô¤Î¹­Âç¤Ê¼«Á³¤ò³è¤«¤·¡¢ÆñÉÂ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¡¢ÆÃÊÌ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿°åÎÅ¥±¥¢ÉÕ¥­¥ã¥ó¥×»ÜÀß¤ä¼«Á³ÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤é¤×¤Á¥­¥Ã¥º¥­¥ã¥ó¥×¡£


´Ç¸î»Õ¡¢ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤Î¶µ°÷¡¢Î×¾²¿´Íý»Î¤È¤¤¤Ã¤¿»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ò¥­¥ã¥ó¥×¤Ë·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÍÍ¡¹¤Ê½àÈ÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¤½¤ó¤Ê¡Ö¤½¤é¤×¤Á¥­¥Ã¥º¥­¥ã¥ó¥×¡×¤Ë¤Æ¡¢2Çñ3Æü¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤ò¼Â»Ü¡£Âè5²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÆñÉÂ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÌ³¤Æ»Æâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤«¤é¤Î¤´»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£



¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñ¤«¤é50Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¿¦¤ä³ØÀ¸¤¬»²²Ã¤·¡¢¡Ö°åÎÅÊ¡»ã¤Î¸½¾ì¤¬»ý¤Ä²ÄÇ½À­¡×¤ä¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤Æ¯¤­Êý¡¦¥­¥ã¥ê¥¢¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÊý¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¤Î½¢¿¦¤ä°Ü½»¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ëÊý¤â¸½¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤È¿Íºà¤ò¤Ä¤Ê¤°¼ÂÁ©Åª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¡¡



ËÌ³¤Æ»¤Î¼«Á³Ë­¤«¤Ê´Ä¶­¤ÎÃæ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¡¢¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤¤»þ¤ò²á¤´¤¹¡¢¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤òÁÏ¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇÛÎ¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÍÍ¡¹¤Ê»Ö¤ò»ý¤Ã¤¿Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥­¥ã¥ó¥×¤ÎËâË¡¡×¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤¹¡£



²áµî³«ºÅ»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤³¤Á¤é


https://ubdobe.jp/works/2171/








⚫︎¥Ý¥¤¥ó¥È


- ¤½¤é¤×¤Á¥­¥Ã¥º¥­¥ã¥ó¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö°åÎÅÊ¡»ã¿¦¤Î¤¢¤¿¤é¤·¤¤Æ¯¤­Êý¡×¤ä¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤Æ¯¤­Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤¬¤Ç¤­¤ë
- ¤½¤é¤×¤Á¥­¥Ã¥º¥­¥ã¥ó¥×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤äÆ¯¤­Êý¤òÃÎ¤ë¡Ê´¶¤¸¤ë¡Ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë
- ´õË¾¼Ô¤Ï¡¢¤½¤é¤×¤Á¥­¥Ã¥º¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥ó¡¢½¢¿¦¤ä°Ü½»¤ÎÁêÃÌ¤â²ÄÇ½
- »²²ÃÈñÌµÎÁ¡Ê½ÉÇñ´Þ¤à¡Ë¡¢»²²Ã¼Ôµï½»ÃÏºÇ´ó¤ê¶õ¹Á¤«¤é¤Î¸òÄÌÈñ¤òÁ´³ÛÊä½õ¤·¤Þ¤¹


¡ã¸¦½¤³µÍ×¡ä


³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë


½êÍ×»þ´Ö¡§2Çñ3Æü


Äê°÷¡§15Ì¾ÄøÅÙ¡Ê»öÁ°¿³ºº¤¢¤ê¡Ë


½¸¹ç¾ì½ê¡§¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¡¢¤Þ¤¿¤ÏJRÂìÀî±Ø


²ò»¶¾ì½ê¡§¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¡¢¤Þ¤¿¤ÏJRÂìÀî±Ø


±þÊçÄùÀÚ¡§2025Ç¯8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë24:00




¡ãÊç½¸Í×¹à¡ä


»²²Ã»ñ³Ê


- Á´¹ñ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Î°åÎÅÊ¡»ã¿¦¡¦³ØÀ¸¤ÎÊý
- ÆñÉÂ»ù»Ù±ç¤ä¡¢¼«Á³ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤¿»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤¿¤¤Êý
- ¤½¤é¤×¤Á¥­¥Ã¥º¥­¥ã¥ó¥×¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥ó¡¢»Å»ö¤äÆ¯¤­Êý¤Ë¶½Ì£´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý
- ¤½¤é¤×¤Á¥­¥Ã¥º¥­¥ã¥ó¥×¤Î¹ÔÆ°»Ø¿Ë¡Ê±ÒÀ¸´ÉÍý¡¢´¶À÷¾ÉÂÐºöÂ¾¡Ë¤Ë¤´Íý²ò¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý
- ¼Ì¿¿¤ò»È¤Ã¤¿WEB¡¦SNSÅù¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý

¡ã´¿·Þ¡ä


- ´Ç¸î»ÕÌÈµö¡¢±ÉÍÜ»ÎÌÈµö¡¢ÊÝ°é»Î»ñ³Ê¡¢¶µ°÷ÌÈµöÊÝÍ­¼Ô
- ¤½¤é¤×¤Á¥­¥Ã¥º¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î½¢¿¦¡¦Å¾¿¦¡¢ÂìÀî»Ô¤Ø¤Î°Ü½»¤òÁ°¸þ¤­¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý


¡ã¥¨¥ó¥È¥êーÊýË¡¡ä


¢§¤³¤Á¤é¤Î¥Õ¥©ー¥à¤è¤êÉ¬Í×»ö¹à¤ò¤´µ­Æþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


https://forms.gle/8XAUbWGpa4mkmkm18


ÀÞ¤êÊÖ¤·Ã´Åö¤è¤ê¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¢§»²²Ã·èÄê¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì


£±.¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤Î±þÊç


£².°ì¼¡¿³ºº¡Ê½ñÎàÁª¹Í¡Ë


£³.Áª¹Í·ë²Ì¤ò¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤´µ­Æþ¤µ¤ì¤¿¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹°¸¤Ë¤´Ï¢Íí


£´. Æó¼¡¿³ºº¡ÊZoom¤ò»È¤Ã¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌÌÃÌ¡Ë


£µ.¥áー¥ë¤Ç¤Î»²²Ã²ÄÈÝ¤´Ï¢Íí


£¶.Ubdobe¤Ë¤Æ¹Ò¶õ·ô¼êÇÛ


¢¨Áª¹ÍÅÀ¿ôÆ±Ãå¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀèÃåÍ¥Àè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹



¡ã¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ä


[É½: https://prtimes.jp/data/corp/11497/table/70_1_15fb91e514806102999b4c5e43a0f198.jpg?v=202508070456 ]

¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨½¸¹ç»þ´Ö¤ä¾ÜºÙ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¸å¤ËºÆÅÙ¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



»²²ÃÈñÊä½õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊäÂ­»ö¹à¡§


¢¨¹Ò¶õ·ô¤ÏÅöÊý¤Ç¼êÇÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ´ó¤ê¤Î¶õ¹Á¤ò¥¨¥ó¥È¥êー¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ¤´²óÅú¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¢¨½ÉÇñ»ÜÀß¡ÊÂìÀî»ÔÆâ¤òÍ½Äê¡¢¿©»ö¤Ê¤·¡Ë¤ÏÅöÊý¤Ç¼êÇÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¢¨2Çñ3Æü¤Î¿©»ö¤Ï¤´¼«¿È¤Ç¤Î¼êÇÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê½ÉÇñ¾ì½ê¤Î¶áÎÙ¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä°û¿©Å¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë2ÆüÌÜ¤È3ÆüÌÜ¤ÎÃë¿©¡ÊÊÛÅö¡Ë¤Ï¡¢Ìµ½þÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¤½¤é¤×¤Á¥­¥Ã¥º¥­¥ã¥ó¥× ¥ê¥¯¥ëー¥È¥µ¥¤¥È


https://recruit.solaputi.jp/



¼çºÅ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤½¤é¤×¤Á¥­¥Ã¥º¥­¥ã¥ó¥×


´ë²è¡¦±¿±Ä¡§NPOË¡¿ÍUbdobe¡Ê¥¦¥Ö¥É¥Ù¡Ë


¢¨NPOË¡¿ÍUbdobe¤Ç¤Ï¤½¤é¤×¤Á¥­¥Ã¥º¥­¥ã¥ó¥×¤Î¹­Êó¤ä¿ÍºàÈ¯·¡Åù¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£