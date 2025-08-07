TV¥¢¥Ë¥á¡Ø»þ¡¹¥Ü¥½¥Ã¤È¥í¥·¥¢¸ì¤Ç¥Ç¥ì¤ëÎÙ¤Î¥¢ー¥ê¥ã¤µ¤ó¡Ù¤è¤ê¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ö¥¢¥ê¥µ¡¦¥ß¥Ï¥¤¥í¥ô¥Ê¡¦¶å¾ò¡×(ÄÌ¾Î¥¢ー¥ê¥ã¤µ¤ó)¤Î¥Ð¥Ëー¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ÅÐ¾ì¡£

¥Û¥ÓーÄÌÈÎÂç¼ê¤Î¡Ö¤¢¤ß¤¢¤ß¡×¡Ê±¿±Ä¡§ÂçÌÖ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥êー¥¤¥ó¥°¡×¤è¤ê¡¢¡Ø»þ¡¹¥Ü¥½¥Ã¤È¥í¥·¥¢¸ì¤Ç¥Ç¥ì¤ëÎÙ¤Î¥¢ー¥ê¥ã¤µ¤ó ¥¢¥ê¥µ¡¦¥ß¥Ï¥¤¥í¥ô¥Ê¡¦¶å¾ò ¥Ð¥ËーVer. 1/4¥¹¥±ー¥ë ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ù¤ò¡¢¸½ºß¤´°ÆÆâÃæ¤Ç¤¹¡£



¡ü»þ¡¹¥Ü¥½¥Ã¤È¥í¥·¥¢¸ì¤Ç¥Ç¥ì¤ëÎÙ¤Î¥¢ー¥ê¥ã¤µ¤ó ¥¢¥ê¥µ¡¦¥ß¥Ï¥¤¥í¥ô¥Ê¡¦¶å¾ò ¥Ð¥ËーVer. 1/4¥¹¥±ー¥ë ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-189283&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¼ÂÅ¹ÊÞ¥µ¥¤¥È


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


¡ÚÀ½ÉÊ¾ðÊó¡Û


¢¢»²¹Í²Á³Ê¡§36,300±ß(ÀÇ¹þ)


¢¢È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·îÍ½Äê


¢¢¥Ö¥é¥ó¥É¡§¥Õ¥êー¥¤¥ó¥°


¡Ú¥¹¥±ー¥ë¡Û1/4


¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛÁ´¹â¡§Ìó300mm


¡ÚÁÇºà¡Û¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯



¸¶·¿À©ºî¡§¤·¤Î¤Ö¤È¤ß¤ä¤³


ºÌ¿§¡§·îÌø













TV¥¢¥Ë¥á¡Ø»þ¡¹¥Ü¥½¥Ã¤È¥í¥·¥¢¸ì¤Ç¥Ç¥ì¤ëÎÙ¤Î¥¢ー¥ê¥ã¤µ¤ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢¡Ö¥¢¥ê¥µ¡¦¥ß¥Ï¥¤¥í¥ô¥Ê¡¦¶å¾ò¡×(ÄÌ¾Î¥¢ー¥ê¥ã¤µ¤ó)¤Î1/4¥¹¥±ー¥ë¥Ð¥Ëー¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤¹¡£


¹õ¤Î¥Ð¥Ëー¥¹ー¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÌÖ¥¿¥¤¥Ä¤ä±ð¤ä¤«¤Ê¼Á´¶¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


É¨Î©¤Á¥Ýー¥º¤Ë¤è¤ê¡¢Í¥²í¤«¤ÄÂçÃÀ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò±é½Ð¡£


Á´¹âÌó300mm¤ÈÂ¸ºß´¶È´·²¤Ç¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Â¤·Á¤Ï¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£


¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÇÇ÷¤ë¥¢ー¥ê¥ã¤µ¤ó¤ò¡¢À§Èó¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£



(C)Sunsunsun,Momoco/KADOKAWA/Alya-san Partners



¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û


