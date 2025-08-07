¡Ú¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓCMÊü±Ç¡Û»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í±ÊÅÄÄ®»öÌ³½ê¡¢ÃÏ¾åÇÈÊóÆ»ÈÖÁÈÏÈ¤Ë¤Æ¥Æ¥ì¥ÓCM¤òÊü±Ç¡Ã¿®ÍêÀ¶¯²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢²ñ¼Ò¡¦Ë¡¿ÍÅÐµ¡Ê¾¦¶ÈÅÐµ¡ËÀìÌç¤Î»ÊË¡½ñ»Î»öÌ³½ê¤¬½é¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤ò¼Â»Ü
¢¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ØLive News ¥¤¥Ã¥È¡ª¡ÙÏÈ¤Ë¤ÆÃÏ¾åÇÈCM¤òÊü±Ç
»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í±ÊÅÄÄ®»öÌ³½ê¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ØLive News ¥¤¥Ã¥È¡ª¡ÙÂè2Éô¡Ê16:50～17:48¡ËÏÈ¤Ë¤Æ¡¢½é¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥ÓCM¤òÊü±Ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡CMÊü±Ç¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í±ÊÅÄÄ®»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö²ñ¼Ò¡¦Ë¡¿ÍÅÐµ¡Ê¾¦¶ÈÅÐµ¡Ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í¡×¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î´ë¶ÈË¡Ì³¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥ì¥ÓCM¤ÎÊü±Ç¤Ï¡¢»Î¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÀìÌçÀ¤ä¿®ÍêÀ¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë»ë³ÐÅª¡¦Ä¾´¶Åª¤ËÆÏ¤±¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤È¤¤¤¦¹ÈÏ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ûÂ¸¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Â¿´´¶¤Î¾úÀ®¤È¡¢ÅöË¡¿Í¤ÎÂ¸ºß¤È¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÇ§ÃÎ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¡CM¤Î³µÍ×
ÇÞÂÎ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÊÃÏ¾åÇÈ¡Ë
ÈÖÁÈÏÈ¡§¡ØLive News ¥¤¥Ã¥È¡ª¡ÙÂè2Éô¡Ê16:50～17:48¡Ë
Êü±Ç»þ´ü¡§2025Ç¯8·î
CM¼Ü¡§15ÉÃ
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=ENaQdX1z1nA ]
¢¡CM¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸
º£²ó¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ÊË¡½ñ»Î¡á·ø¤¤¡¦Æñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦½¾Íè¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÊ§¿¡¤·¡¢¡ÖÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¤Î°Â¿´´¶¡×¤È¡ÖÁêÃÌ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡×¤ò¼´¤Ë¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¼Ò¡¦Ë¡¿ÍÅÐµ¡Ê¾¦¶ÈÅÐµ¡Ë¡¦´ë¶ÈË¡Ì³¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤ÄÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¤Î¿®Íê´¶¤ò»ë³Ð¤È²»À¼¤ÇÉ½¸½¤·¡¢·Ð±Ä¼Ô¤äµ¯¶È²È¡¢´ë¶ÈË¡Ì³¤´Ã´Åö¼Ô¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤ÆÌÀ²÷¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¼çÎÏ¥µー¥Ó¥¹¡§Ë¡¿ÍÅÐµ¡¦´ë¶ÈË¡Ì³
ÅöË¡¿Í¤Ï¡¢²ñ¼ÒÀßÎ©¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ìò°÷ÊÑ¹¹¡¢ËÜÅ¹°ÜÅ¾¡¢Áý»ñ¡¢ÁÈ¿¥ºÆÊÔ¡¢²ò»¶¡¦À¶»»¤Ê¤É¡¢¾¦¶ÈÅÐµ¶ÈÌ³Á´ÈÌ¤ËÀìÌçÅª¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ä³°¶ÈÌ³¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ÉÁÈÀ®¡Ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡Ë¡¢¿·³ôÍ½Ìó¸¢¤ÎÀß·×µÚ¤ÓÉ¾²Á¶ÈÌ³¤Ê¤É¡¢Ê£»¨¤Ê»ö°Æ¤Ë¤â¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¡º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í±ÊÅÄÄ®»öÌ³½ê¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥Æ¥ì¥ÓCMÊü±Ç¤òµ¡¤Ë¡¢Ë¡¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¿®ÍêÀ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Ä¤Ä¡¢²ñ¼Ò¡¦Ë¡¿ÍÅÐµ¡Ê¾¦¶ÈÅÐµ¡ËµÚ¤Ó´ë¶ÈË¡Ì³¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¤ÎÇ§ÃÎ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â»ÊË¡½ñ»Î¤È¤·¤Æ¤ÎÀìÌçÀ¤ò³è¤«¤·¡¢ÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¯¼ÂÌ³¤Ë¶¯¤¤Ë¡Ì³¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È¡Ê»ÊË¡½ñ»Î¡¦²ÃÍÛËãÎ¤ÉÛ¡Ê¤«¤è¤¦¡¦¤Þ¤ê¤Î¡Ë¡Ë
¡Ö»ÊË¡½ñ»Î¤Î»Å»ö¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¡×¡ÖÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤ËÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ò¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎCMÊü±Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿´ÍýÅª¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤ò¾¯¤·¤Ç¤â²¼¤²¡¢»ÊË¡½ñ»Î¤¬¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ç¡¢Íê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¼Â»Ü¤Ë»ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀìÌçÀ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÈÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤µ¡É¤ä¡È´é¤¬¸«¤¨¤ë°Â¿´´¶¡É¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»Î¶È¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢²ñ¼Ò¡¦Ë¡¿ÍÅÐµ¡Ê¾¦¶ÈÅÐµ¡Ë¤ä´ë¶ÈË¡Ì³¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í¤È¤·¤Æ¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¿®Íê¤Ç¤¤ë¼ÂÌ³¥Ñー¥È¥Êー¡É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤¼ÂÌ³¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¡×»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í±ÊÅÄÄ®»öÌ³½ê¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë»ÊË¡½ñ»Î¡¦²ÃÍÛËãÎ¤ÉÛ¡Ê¤«¤è¤¦¡¦¤Þ¤ê¤Î¡Ë
¡ÚË¡¿Í³µÍ×¡Û
»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í±ÊÅÄÄ®»öÌ³½ê
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è±ÊÅÄÄ®°ìÃúÌÜ11ÈÖ28¹æ ¹ç¿Í¼ÒÅìµþ±ÊÅÄÄ®¥Ó¥ë5³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§²ÃÍÛ ËãÎ¤ÉÛ¡Ê¤«¤è¤¦¡¦¤Þ¤ê¤Î¡Ë
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡§²ñ¼Ò¡¦Ë¡¿ÍÅÐµ¡Ê¾¦¶ÈÅÐµ¡Ë¡¢´ë¶ÈË¡Ì³¡¢¾Ä³°ÅÐµ¤Û¤«
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://asanagi.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í±ÊÅÄÄ®»öÌ³½ê
Ã´Åö¡§²ÃÍÛ ËãÎ¤ÉÛ¡Ê¤«¤è¤¦¡¦¤Þ¤ê¤Î¡Ë
TEL¡§03-6659-2314
Email¡§information@asanagi.co.jp