¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Solace¡Ê¥½¥é¥¹¡Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¾®¸¶ÍÎ¤òÇ¤Ì¿
¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¶È³¦¥êー¥Àー¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥É¥ê¥Ö¥ó¡¦¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ÎºÎÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Solace¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È³ÈÂç¤ò¸£°ú
Åìµþ¡¢ÆüËÜ -Media OutReach Newswire- 2025Ç¯8·î7Æü - ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥É¥ê¥Ö¥ó¡¦¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»þÂå¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥êー¥Àー´ë¶È¤Ç¤¢¤ëSolace¤Ï¡¢ËÜÆü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¾®¸¶ÍÎ( https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQFt_TjcRkklPQAAAZiDQ044ipfVg08dMFfJIVEir1Slo9CnIfHefnRFxOelOgvpp9wVdWxZdXU7rznGt04dII5PGpfB9uWYUd4FcKAxT9dpsRrPUrziidaAQMSX0NRWEdqK_a8=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fyo-ohara-japan%2F )¤òÇ¤Ì¿¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¼Ò¤ÏÆüËÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢Ê¬Ìî¤Ç25Ç¯°Ê¾å¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¾®¸¶¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®Ä¹¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SolaceÆþ¼ÒÁ°¤Ï¡¢Software AG¤ÎÆüËÜË¡¿Í¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢API¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹´ÉÍý¡¢IoT¡õ¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÀïÎ¬Åª¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ABBYY¡¢Nuance Communications¡¢Sun Microsystems¤Ç¤â¥·¥Ë¥¢¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×Ìò¿¦¤òÌ³¤á¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤ÎÀïÎ¬¤È¹â¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Áー¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥É¥ê¥Ö¥ó¡¦¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÁÈ¿¥¤ÎIT¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÅö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê»Ô¾ì¤Ç¤¹¡£¾®¸¶¤Î¿¼¤¤¶È³¦ÃÎ¼±¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò³ÈÂç¤·¡¢ÁÈ¿¥¤¬¥Çー¥¿¤ÈAI¤ÎÊÑ³×Åª¤Ê²ÄÇ½À¤ò³è¤«¤¹¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥êー¥Àー¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢Solace¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥»ー¥ë¥¹Ã´Åö¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡¢¥±¥ó¥È¡¦¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®¸¶¤Ï¡¢Åìµþ±ØÄ¾·ë¤Ç¿·Àß¤µ¤ì¤¿Æ±¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤òµòÅÀ¤Ë¡¢Solace¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È±¿±Ä¤òÎ¨¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌò³ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾®¸¶¤Ï¸ÜµÒ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î³ÈÂç¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¶¯²½¡¢¤ª¤è¤ÓSolace¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤È´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³èÍÑ¤·¡¢´ë¶È¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Çー¥¿°ÜÆ°¤ÎÎÏ¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£¾®¸¶¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Î²¼¡¢ÅìµþµòÅÀ¤Î¥Áー¥à¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥É¥ê¥Ö¥ó¡¦¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Î¼ûÍ×³ÈÂç¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¶È³¦¤Î¸ÜµÒ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Solace¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤¬¤è¤ê½ÓÉÒ¤Ç±þÅúÀ¤¬¹â¤¯¡¢Ï¢·È¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î»Ù±ç¤Ë¿¼¤¯¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥É¥ê¥Ö¥ó¡¦¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Solace¤Ï´ë¶È¤¬Â¿ÍÍ¤Ê´Ä¶¡Ê¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¤«¤é¥¯¥é¥¦¥É¡¢IoT¤Þ¤Ç¡Ë¤Ç¥Çー¥¿¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÇÛ¿®¤·¡¢¤è¤ê¿×Â®¤Ê°Õ»×·èÄê¤È¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
https://solace.com/jp/
https://www.linkedin.com/company/solacedotcom
Solace¤Ë¤Ä¤¤¤Æ:
Solace¤Ï¡¢´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤«¤Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¥É¥ê¥Ö¥ó¤Î¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤¬AI¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Î¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¥â¥À¥ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥É¥ê¥Ö¥ó¡¦¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ò´ðÈ×¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿Solace Platform¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò¡¢É¬Í×¤È¤¹¤ë¥Çー¥¿¤È°ÂÁ´¤«¤Ä¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ËÀÜÂ³¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Î¼çÍ×´ë¶È--RBC¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Þー¥±¥Ã¥Ä¡¢¥Ï¥¤¥Í¥±¥ó¡¢PSA¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥·¥å¥ô¥¡¥ë¥Ä¡¦¥°¥ëー¥×¤Ê¤É--¤Ï¡¢Solace¤ò¿®Íê¤·¡¢»þ´Ö¤ËÉÒ´¶¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¥×¥í¥»¥¹¤ò¼Â¸½¡¨¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¥é¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¤ò¥â¥À¥Ê¥¤¥º¡¨¸ÜµÒ¡¢¥Ñー¥È¥Êー¡¢½¾¶È°÷¸þ¤±¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÂÎ¸³¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://solace.com/jp¡£