Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥ÈÈ¯É½²ó¿ô2Ç¯Ï¢Â³ÆüËÜ1°Ì¤ÎÄ¹ºê¸©¡ÖÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ë¤ã¤ó¤È¤«¤»¤ó¤Ð¡×¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¼Â»ÜÃæ

Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥ÈÈ¯É½²ó¿ô£²Ç¯Ï¢Â³ÆüËÜ£±°Ì¤ÎÄ¹ºê¸©
¡ÖÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ë¤ã¤ó¤È¤«¤»¤ó¤Ð¡×¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¼Â»ÜÃæ¡ª
¸©¿¦°÷¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦¿¶ÉÕ¤Þ¤ÇÀ©ºî¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥À¥ó¥¹
¡¡Ä¹ºê¸©¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤ÎÇ®Ãæ¾ÉµßµÞÈÂÁ÷¼Ô¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤Î1,342¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥ÈÈ¯É½²ó¿ô¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆüËÜ1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¸©¤Î¼ã¼ê¿¦°÷¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ·¼È¯¤ò¶¯²½¤·Ç®Ãæ¾É´µ¼Ô¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¡¢¡ÖÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ë¤ã¤ó¤È¤«¤»¤ó¤Ð¡×¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿åÊ¬Êäµë¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤ë¡¢¿åÊ¬Êäµë¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤ë¡¢WBGT28¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¢ö¡×¤Î¤É¤³¤«ÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥À¥ó¥¹¤òYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ê¤¬¤µ¤¤ï¤«¤é¤ó?¡×¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://youtube.com/@nagasakikencho?si=AJ-X3is41XbRBp2V
¡¡¸Ä¿Í¤ä³Ø¹»¡¦¿¦¾ìÅù¤Ç¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¹Ô¤¤¡¢³Æ¼ïSNS¤Ç³È»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¸©Ì±¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ü´Ö¤ÏÎáÏÂ7Ç¯9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¡£
¢¨ÌÜÉ¸¤Ï¡Ö#Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ë¤ã¤ó¤È¤«¤»¤ó¤Ð¡×¤¬¤Ä¤¤¤¿Æ°²è¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô6Ëü²ó°Ê¾å
¸©Æâ¤Î¹â¹»À¸¤Ê¤É¤È¥³¥é¥Ü¤ò¼Â»Ü
¡ÚÇ®Ãæ¾É¤È¤Ï¡Û
¡¡¹â²¹Â¿¼¾¤Ê´Ä¶¤ËÄ¹»þ´Ö¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ²¹Ä´Àáµ¡Ç½¤¬¤¦¤Þ¤¯Æ¯¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÎÆâ¤ËÇ®¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£²°³°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼¼Æâ¤Ç²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ç¤âÈ¯¾É¤·¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»àË´¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç®Ãæ¾É¤Ï¡¢Í½ËÉË¡¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢ÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤É¤â¤ä¹âÎð¼Ô¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤É¡¢¼þ°Ï¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤ê¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ë·ò¹¯Èï³²¤òËÉ¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÄ¹ºê¸©¤ÎÇ®Ãæ¾É¤Ë´Ø¤¹¤ë¾õ¶·¡Û
¡¡ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ç1,342¿Í(²áµîºÇÂ¿¡Ë¤¬Ç®Ãæ¾É¤Ë¤è¤êµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢7·î¤«¤é8·î¤ÎÈÂÁ÷·ï¿ô¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó7³ä¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹ºê¸©´Ä¶ÊÝ·ò¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡ÊÄ¹ºê¸©µ¤¸õÊÑÆ°Å¬±þ¥»¥ó¥¿ー¡Ë¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸©Æâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç¯Ê¿¶Ñµ¤²¹¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢Ç®Ãæ¾ÉµßµÞÈÂÁ÷¼Ô¿ô¤âÁý²Ã·¹¸þ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢Åç¸¶ÃÏ°è¡ÊÅç¸¶¹°è¾ÃËÉËÜÉô¤Î´É³íÃÏ°è¡Ë¤Ï¸©Æâ¤Ç¤â½ë¤¤ÃÏ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢Ç®Ãæ¾ÉµßµÞÈÂÁ÷¼Ô¤Î¾É¾õ¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡¢Ä¹ºê¸©¤ÎÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤Ï¡¢²áµîºÇÂ®¤Î6·î20Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©HP¡§https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/anzen-anshin/saigainisonaete/kikikanri/neltutyuusyou/
¡ÚÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡ûÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È
¡¡Ç®Ãæ¾É¤Î´í¸±À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤½ëÇ®´Ä¶¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë¡¢½ë¤µ¤Ø¤Î¡Öµ¤¤Å¤¡×¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¹ñÌ±¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¹ÔÆ°¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÂ¥¤¹¤¿¤á¡¢´Ä¶¾Ê¡¦µ¤¾ÝÄ£¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
´Ä¶¾ÊÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¾ðÊó¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.wbgt.env.go.jp/about_alert.php
¡ûÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤¿Æü¤Î¹ÔÆ°¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¥¨¥¢¥³¥ó¤òÅ¬ÀÚ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
¡¦Ç®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡Ê¹âÎð¼ÔÅù¡Ë¤ËÀ¼¤«¤±¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
¡¦ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë¡ÖÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¹ÔÆ°¡×¤ò¼ÂÁ©¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
¡¦³°½Ð¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¹µ¤¨¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦
¡¦³°¤Ç¤Î±¿Æ°¤Ï¡¢¸¶Â§¡¢Ãæ»ß¤Þ¤¿¤Ï±ä´ü¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
¡¦½ë¤µ»Ø¿ô¡ÊWBGT¡Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
¢¨½ë¤µ»Ø¿ô¡ÊWBGT¡Ë¤È¤Ï¡¢µ¤²¹¡¢¼¾ÅÙ¡¢íÕ¼ÍÇ®¡Ê¤Õ¤¯¤·¤ã¤Í¤Ä¡Ë¤«¤é¤Ê¤ëÇ®Ãæ¾É¤Î´í¸±À¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£½ë¤µ»Ø¿ô28¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢Ç®Ãæ¾É´µ¼Ô¤¬µÞ·ã¤ËÁý¤¨¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡ÚYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ê¤¬¤µ¤¤ï¤«¤é¤ó?¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡ÎáÏÂ6Ç¯9·î¡¢Æ°²èÀ©ºî¤Ë¤è¤ëËÜ¸©¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ò¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¡¢¼ã¼ê¿¦°÷¤Î¿Íºà°éÀ®¤äÄó°Æ¤·¤ä¤¹¤¤É÷ÅÚ¤Î¾úÀ®Åù¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤éÄ¹ºê¤ÎÌ¥ÎÏ¤âÆ±»þ¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ã¼ê¿¦°÷¤¬À©ºî¥á¥ó¥Ðー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Á´Ä£Åª¤Ê´ë²èÎÏ¤ä¹Êó¥Þ¥¤¥ó¥É¡¢¾ðÊóÈ¯¿®ÎÏ¤Î¸þ¾å¡¢¤Þ¤¿Æ°²è»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¡¦ÇÛ¿®¥¹¥¥ë¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëURL¡§https://youtube.com/@nagasakikencho?si=AJ-X3is41XbRBp2V