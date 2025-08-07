¡ÚJPI¥»¥ß¥Êー¡ÛÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡Ö¡ÉMIDORI¡çINFINITY¡É ¤òÄÌ¤¸¤¿ÇÀÎÓ¿å»ºÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½Ðºï¸ºµ»½Ñ¤Î³¤³°Å¸³«¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×8·î20Æü(¿å)³«ºÅ
JPI¡ÊÆüËÜ·×²è¸¦µæ½ê¡Ë¤Ï¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡¡Âç¿Ã´±Ë¼¡¡¤ß¤É¤ê¤Î¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥àÀïÎ¬¥°¥ëー¥×¡¡²ÝÄ¹Êäº´¡Êµ¤¸õÊÑÆ°¹ñºÝ¸ò¾ÄÈÉÃ´Åö¡Ë Âëë¹¡¡ÂçÊå »á¤ò¾·æÛ¤·¡¢¡ÖMIDORI¡çINFINITY¡×¤òÄÌ¤¸¤¿ÇÀÎÓ¿å»ºÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½Ðºï¸ºµ»½Ñ¤Î³¤³°Å¸³«¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÀâ¤¤¤¿¤À¤¯¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ì¥¿¥¤¥È¥ë¡Í
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê:¡ÖMIDORI¡çINFINITY¡×¤òÄÌ¤¸¤¿ÇÀÎÓ¿å»ºÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë
²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½Ðºï¸ºµ»½Ñ¤Î³¤³°Å¸³«¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ì³«ºÅÆü»þ¡Í
2025Ç¯08·î20Æü(¿å) 09:30 - 11:30
¢¨¥»¥ß¥Êー³«ºÅ½ªÎ»¸å¤â¡¢¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ì¹Ö»Õ¡Í
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê
Âç¿Ã´±Ë¼¡¡¤ß¤É¤ê¤Î¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥àÀïÎ¬¥°¥ëー¥×¡¡
²ÝÄ¹Êäº´¡Êµ¤¸õÊÑÆ°¹ñºÝ¸ò¾ÄÈÉÃ´Åö¡Ë
Âëë¹¡¡ÂçÊå »á
¡Ì¹ÖµÁ³µÍ×¡Í
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï¡¢¿©ÎÁ¤ÈÇÀ¶È¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëCOP30¡Ê2025Ç¯11·î¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥Ù¥ì¥ó¤Ç³«ºÅÍ½Äê¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢[ÇÀÎÓ¿å»ºÊ¬ÌîGHGÇÓ½Ðºï¸ºµ»½Ñ³¤³°Å¸³«¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸(MIDORI¡çINFINITY)]¤òºöÄê¤·¡¢ÇÀ¶È¡¦¿©ÉÊÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÃ¦ÃºÁÇÅê»ñ¤Î¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤äµ¤¸õÊÑÆ°¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÇÀ¶È¡¦¿©ÉÊ´ë¶È¤Î»Ô¾ì³ÈÂç¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢MIDORI¡çINFINITY¤ÎÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤ä¤³¤ì¤Ë´ð¤Å¤¯°Æ·ï·ÁÀ®¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¤ß¤É¤êÃ¦ÃºÁÇ³¤³°Å¸³«¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ì¹ÖµÁ¹àÌÜ¡Í
1.¡¡ÇÀÎÓ¿å»ºÊ¬Ìî¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½Ðºï¸º¤ò¤á¤°¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2.¡ÖÇÀÎÓ¿å»ºÊ¬ÌîGHGÇÓ½Ðºï¸ºµ»½Ñ³¤³°Å¸³«¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡ÊMIDORI¡çINFINITY¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
3.¡Ö¤ß¤É¤êÃ¦ÃºÁÇ³¤³°Å¸³«¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
4.¡¡COP30¤Ë¸þ¤±¤¿ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
5. ´ØÏ¢¼Áµ¿±þÅú
6. Ì¾»É¸ò´¹¡¦¸òÎ®²ñ
ÄÌ¾ï¸òÎ®¤ÎÆñ¤·¤¤¹Ö»ÕµÚ¤Ó¼õ¹Ö¼Ô´Ö¤Ç¤ÎÌ¾»É¸ò´¹¡¦¸òÎ®²ñ¤Ç¿ÍÌ®¤ò¹¤²¡¢»ö¶È³ÈÂç¤Ë¤ªÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ì¼õ¹ÖÊýË¡¡Í
²ñ¾ì¼õ¹Ö¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¦¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ê2½µ´Ö¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¤´ÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ë¤´»ëÄ°²Ä¡Ë¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ì¼õ¹ÖÎÁ¡Í
1Ì¾¡§37,420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆÃÅµ¡§¼õ¹Ö1Ì¾¤Ë¤Ä¤¡¢Æ±¼Ò¤è¤ê1Ì¾Æ±¹ÔÌµÎÁ¡ÊÍ×ÅÐÏ¿¡Ë
¢¨ÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤´½êÂ°¤ÎÊý¤Ï¡¢2Ì¾¤Þ¤Ç11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡Ã¢¤·¡¢²ñ¾ì¼õ¹Ö¤Þ¤¿¤Ï¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¼õ¹Ö¸ÂÄê¡£2Ì¾ÍÍ¤Î¼õ¹Ö·ÁÂÖ¤ÏÆ±°ì¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ì¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡Íhttps://www.jpi.co.jp/seminar/17523(https://www.jpi.co.jp/seminar/17523?utm_source=prtimes)
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ·×²è¸¦µæ½ê
¢©106-0047ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîËãÉÛ5-2-32 ¶½ÏÂ¹Èø¥Ó¥ë
TEL.03-5793-9761¡¡¡¡FAX.03-5793-9767
URL¡¡ https://www.jpi.co.jp
¡ÚJPI¡ÊÆüËÜ·×²è¸¦µæ½ê¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡È¡ÖÀ¯¡×¤È¡Ö´±¡×¤È¡ÖÌ±¡×¤È¤ÎÃÎ¤Î·ü¤±¶¶¡É¤È¤·¤Æ¹ñ²ÈÀ¯ºö¤ä¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÉßÞ§²½¤ò»Ù¤¨¡¢¹ñ²ÈÃÎ¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤¹´´Éô¡¦¾åµé´ÉÍý¿¦¤Î»ö¶È¿ë¹Ô¤ËÍ±×¤Ê¾ðÊó¤ò¤´»²²Ã¼Ô¤ò¸ÂÄê¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¥»¥ß¥Êー¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÈ¾À¤µª¡¢Äó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£