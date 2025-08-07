¶È³¦½é¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÈÂçºå¥¬¥¹¡¦Daigas¥¨¥Ê¥¸ー¤¬¿åÁÇ¤ª¤è¤ÓÅÔ»Ô¥¬¥¹º®¾ÆÂÐ±þ¤ÎµÛ¼ý¼°Îä²¹¿åµ¡¤ò³«È¯
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ¶õ¼Á¶õÄ´¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¡¢Âçºå¥¬¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Âçºå¥¬¥¹¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëDaigas¥¨¥Ê¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Daigas¥¨¥Ê¥¸ー¡Ë¤Ï¡¢¿åÁÇ¤ª¤è¤ÓÅÔ»Ô¥¬¥¹º®¾ÆÂÐ±þ¤ÎµÛ¼ý¼°Îä²¹¿åµ¡¤ò¶È³¦¤Ç½é¤á¤Æ¡Ê¢¨1¡Ë³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£º®¾ÆÈæ0¡ó-100¡ó¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Þ¥ë¥ÁÇ³ÎÁÂÐ±þ¤Ç¡¢ÅÔ»Ô¥¬¥¹¤òÇ³ÎÁ¤È¤¹¤ë´ûÀßµ¡¤ÎÉôÉÊ¸ò´¹¤Î¤ß¤Ç¿åÁÇÂÐ±þµ¡¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ç³¾Æ»þ¤ËCO2¤òÇÓ½Ð¤·¤Ê¤¤¿åÁÇ¤Î³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¡¢3¼Ò¤Ç¾¦ÉÊ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬³«È¯¡¢ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëµÛ¼ý¼°Îä²¹¿åµ¡¤Ï¡¢¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥·¥§¥¢¡Ê¢¨2¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢50Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ç¹â¸úÎ¨¤Ê¶õÄ´¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£ÆÃÄê¥Õ¥í¥ó¤ª¤è¤ÓÂåÂØ¥Õ¥í¥ó¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¼«Á³³¦¤Ë¤¢¤ë¡Ö¿å¡×¤òÎäÇÞ¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¥¾¥óÁØÇË²õ¤äÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¾®¤µ¤¤´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤Ë¤Ï¼ç¤Ë¥¬¥¹¤äÇÑÇ®¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÅÅÎÏÉé²Ù¤ÎÊ¿½à²½¤ä¡¢ÄäÅÅ¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¶¯²½¤ËÍÍÑ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Daigas¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢1970Ç¯¤«¤éµÛ¼ý¼°Îä²¹¿åµ¡¤ò»öÌ³½ê¥Ó¥ë¤Ê¤É¤ØÈÎÇä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Daigas¥¨¥Ê¥¸ー¤Ï¶ÈÌ³ÍÑµ¡´ï¤ä¹©¶ÈÏ§¸þ¤±¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÅÔ»Ô¥¬¥¹ÍÑ¥Ðー¥Ê¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¤òÃ´¤¤¡¢Ç³ÎÁ¤ò¸úÎ¨Åª¤«¤Ä°ÂÁ´¤ËÇ³¾Æ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÇ³¾Æµ»½Ñ¤ä¶õµ¤ÈæÀ©¸æµ»½Ñ¤Ê¤É¤ÎÃÎ¸«¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¿åÁÇ¤ä¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¼¡À¤ÂåÇ³ÎÁ¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÇ³¾Æµ»½Ñ¤Î³«È¯¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòº£¡¢Ç³¾Æ»þ¤ËCO2¤òÇÓ½Ð¤·¤Ê¤¤¿åÁÇ¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿åÁÇ¤ÏÅÔ»Ô¥¬¥¹¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÇ³¾ÆÂ®ÅÙ¤¬Â®¤¯¡¢²Ð±ê²¹ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Ê¤É¤ÎÆÃÀ¤¬¤¢¤ê¡¢Ç³¾Æ»þ¤ËNOx¡ÊÃâÁÇ»À²½Êª¡Ë¤¬Â¿¤¯È¯À¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢3¼Ò¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿µÛ¼ý¼°Îä²¹¿åµ¡¤Ç¤Ï¡¢¿åÁÇ¤ª¤è¤ÓÅÔ»Ô¥¬¥¹¤Îº®¾ÆÈæÎ¨¤ä¶õÄ´Éé²Ù¤Ë±þ¤¸¤ÆÇ³¾ÆÍÑ¶õµ¤¤ÎÎ®ÎÌ¤òºÇÅ¬À©¸æ¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿åÁÇ¤ÈÅÔ»Ô¥¬¥¹¤Îº®¾ÆÈæ0¡ó-100¡ó¤Ç¤Î±¿Å¾¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿åÁÇÇ³¾Æ»þ¤Î²Ð±ê²¹ÅÙ¤òÄã¸º¤¹¤ë¥Ðー¥Ê¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÓµ¤¥¬¥¹Ãæ¤ÎNOxÃÍ¤ò40 ppmÌ¤Ëþ¤ËÍÞÀ©¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÔ»Ô¥¬¥¹¤òÇ³ÎÁ¤È¤¹¤ë´ûÀßµ¡¤Î¥Ðー¥Ê¤äÇ³ÎÁÇÛ´É¤Ê¤É°ìÉô¤ÎÉôÉÊ¸ò´¹¤Î¤ß¤Ç¿åÁÇÂÐ±þµ¡¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢µÛ¼ý¼°Îä²¹¿åµ¡ËÜÂÎ¤òÇã¤¤ÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤Ê¤É¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¥Ëー¥º¤Ø¤Î¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡ÖPanasonic GREEN IMPACT¡×¤ò¡¢Daigas¥°¥ëー¥×¤Ï¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®ー¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó2050¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÈDaigas¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢º£¸å¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¡¢¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÆÃÄ¹¡ä
1. º®¾ÆÈæ0¡ó-100¡ó¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Þ¥ë¥ÁÇ³ÎÁÂÐ±þ
2. ÄãNOx¡Ê40 ppmÌ¤Ëþ¡Ë¤È¹â¸úÎ¨±¿Å¾¤ò¼Â¸½
3. ´ûÀßµ¡¤ÎÇ³¾Æ´ØÏ¢ÉôÉÊ¤Î¸ò´¹¤Î¤ß¤Ç¿åÁÇÂÐ±þµ¡¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë²ÄÇ½
¢¨1 ¿åÁÇ¤ª¤è¤ÓÅÔ»Ô¥¬¥¹º®¾ÆÂÐ±þ¤ÎµÛ¼ý¼°Îä²¹¿åµ¡¸þ¤±µ»½Ñ³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£2025Ç¯8·î7Æü¸½ºß¡£¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ª¤è¤ÓDaigas¥¨¥Ê¥¸ーÄ´¤Ù¡Ë
¢¨2 ÆüËÜÎäÅà¶õÄ´¹©¶È²ñ¡Ö2024Ç¯ÅÙ µÛ¼ý¼°ÎäÅàµ¡¹ñÆâ½Ð²Ù¼ÂÀÓ¡ÊÎäÅà¥È¥ó¥Ùー¥¹¡Ë¡×¤«¤é¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯»î»»¡£
