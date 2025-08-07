°ìÎ®¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÈÈþ¿©¤Î¶Â±ã¡ª¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥ËËëÄ¥¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Êー¡õ¥³¥ó¥µー¥È2025¡×³«ºÅ·èÄê
https://www.newotani.co.jp/makuhari/event/dinnershow/
¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥ËËëÄ¥¤Ç¤Ï¡¢°ìÎ®¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤È¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤ª¿©»ö¤ò¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ø¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Êー¡õ¥³¥ó¥µー¥È2025¡Ù¤ò2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë～25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Êー¡õ¥³¥ó¥µー¥È2025 ¹ë²Ú½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬·èÄê¡ª
°ÉÎ¤
12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ø°ÉÎ¤¡Ù
¡ÖCAT¡ÇS EYE¡×¡ÖÈá¤·¤ß¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ª¥ê¥Ó¥¢¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤Ç»þÂå¤òºÌ¤Ã¤¿¡È¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤Î½÷²¦¡É °ÉÎ¤¤¬Â£¤ë¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤Î¥¹¥Æー¥¸¡£¶Ë¾å¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤È¿´ÃÏ¤è¤¤²ÎÀ¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡¢»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Ìî¸ý¸ÞÏº
12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¡ØÌî¸ý¸ÞÏº¡Ù
¡ÖÇîÂ¿¤ß¤ì¤ó¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¸å¡¢2 ¶ÊÌÜ¤Î¡ÖÀÄ¤¤¥ê¥ó¥´¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¡¢À¾¾ë½¨¼ù¡¦¶¿¤Ò¤í¤ß¤È¶¦¤Ë¿·¸æ»°²È¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¡Ö»äÅ´±èÀþ¡×¡Ö´Å¤¤À¸³è¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È ¶Ê¤òÈô¤Ð¤¹¡£20Âå¤Îº¢¡¢ÅûÈþµþÊ¿¤È¤Î³¤³°¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥·¥Æ¥£ー¡¦¥Ý¥Ã¥×¤È¤·¤ÆºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÉ¾²Á¤Î¹â¤¤Ìî¸ý¸ÞÏº¤Î¡¢¶Ë¾å¤Î²ÎÀ¼¤È¥®¥¿ー¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÂ£¤ëÇòÇ®¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ð³À½á°ì
12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Ø°ð³À½á°ì¡Ù
¡Ö±«¤Î¥ê¥°¥ì¥Ã¥È¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¸å¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¤¥ó¡×¤ä¡Ö²Æ¤Î¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¥ã¥í¥ë¤Îº¢¤Ë¤Ï¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥·¥ó¥¬ー°ð³À½á°ì¤ÎÆ©¤ÄÌ¤ë²ÎÀ¼¤ÈÆÈÆÃ¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÌ¾¶Ê¤ÇÄÖ¤ë¥·¥çー¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÓÉôÃÒ»Ë
12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¡ØÎÓÉôÃÒ»Ë¡Ù
¡Ö¤¢¤¤¤¿¤¤¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢ ¡Èº£¡¢¤â¤Ã¤È¤âµã¤±¤ë²Î¡É¤È¤·¤Æ¸ý¥³¥ß¤Ç¹¤¬¤ê¡¢È¯Çä¸å4¥õ·î¤ÇÍÀþÁ´¹ñ¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¡ÖÂè58²óµ±¤¯!ÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¿·¿Í¾Þ¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢µã¤²Î¤Îµ®¸ø»Ò¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎÓÉôÃÒ»Ë¤Î°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤È¡¢ÈæÎà¤Ê¤¤²ÎÀ¼¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¥¹¥Æー¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
µÖ¤ß¤É¤ê
12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡ØµÖ¤ß¤É¤ê¡Ù
¡Ö»æ¤ÎÄá¡×¡Öº´ÅÏ¤ÎÍ¼Å«¡×¤Ê¤É¤ÎÌ¾¶Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¡È±é²Î³¦¤Î¿·À±¡É¤È¤·¤Æ³Î¤«¤Ê¼ÂÎÏ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ëµÖ¤ß¤É¤ê¡£±é²Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤ä¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Þ¤ÇÉý¹¤¯²Î¤¤¤³¤Ê¤·¡¢¤½¤Î±ð¤ä¤«¤Ç¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤È°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤Ç¤ªÂ£¤ê¤¹¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤òºÌ¤ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¼«Ëý¤Î¤ªÎÁÍý
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥ËËëÄ¥ ÁíÎÁÍýÄ¹ ¾®½ÐÍµÇ·
¡Ø¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Êー¡õ¥³¥ó¥µー¥È2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡È¿©¤Î¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¡É¤¬¸Ø¤ë¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥ËËëÄ¥ ÁíÎÁÍýÄ¹ ¾®½ÐÍµÇ·¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤Î¤¿¤á¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿¥á¥Ë¥åー¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£½Ü¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¼ê´Ö¤È»þ´Ö¤òÀË¤·¤Þ¤º»Å¾å¤²¤ëÞÕ¿È¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢¥Ç¥£¥Êー¥·¥çー¤ÎÍ¥²í¤Ê»þ´Ö¤ò¤µ¤é¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥çー¤Î¸å¤Ï¤ªÉô²°¤Ç¤´¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡£½ÉÇñÍ¥ÂÔ¤â¤´ÍÑ°Õ¡£
¥Ç¥£¥Êー¥·¥çー¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ìÔÂô¤Ê¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦½ÉÇñÍ¥ÂÔ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢ºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¾å¼Á¤Ê¥Û¥Æ¥ëÂÎ¸³¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ³µÍ×
12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ø°ÉÎ¤¡Ù
¡Î»þ´Ö¡Ï¼õÉÕ 16:30～ ¡¿ ¤ª¿©»ö 17:30～ ¡¿ ¥·¥çー 19:00～
¡ÎÎÁ¶â¡Ï\42,000
¡Î¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡Ïhttps://www.newotani.co.jp/makuhari/event/dinnershow/anri/
12·î22Æü¡Ê·î¡Ë ¡ØÌî¸ý¸ÞÏº¡Ù
¡Î»þ´Ö¡Ï¼õÉÕ 17:00～ ¡¿ ¤ª¿©»ö 18:00～ ¡¿ ¥·¥çー 19:30～
¡ÎÎÁ¶â¡Ï\42,000¡ÊDMV¥«ー¥ÉÉÕ \44000¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨DMV¥«ー¥É¤È¤Ï¡¢ÅöÆü¤Î¥³¥ó¥µー¥È±ÇÁü¤Î°ìÉôÅù¤¬»ëÄ°¤Ç¤¤ëÆó¼¡¸µ¥³ー¥ÉÉÕ¥«ー¥É
¡Î¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡Ïhttps://www.newotani.co.jp/makuhari/event/dinnershow/noguchi/
12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë ¡Ø°ð³À½á°ì¡Ù
¡Î»þ´Ö¡Ï¼õÉÕ 17:00～ ¡¿ ¤ª¿©»ö 18:00～ ¡¿ ¥·¥çー 19:30～
¡ÎÎÁ¶â¡Ï\42,000
¡Î¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡Ïhttps://www.newotani.co.jp/makuhari/event/dinnershow/inagaki/
12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë ¡ØÎÓÉôÃÒ»Ë¡Ù
¡Î»þ´Ö¡Ï¼õÉÕ 17:00～ ¡¿ ¤ª¿©»ö 18:00～ ¡¿ ¥·¥çー 19:30～
¡ÎÎÁ¶â¡Ï\34,000
¡Î¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡Ïhttps://www.newotani.co.jp/makuhari/event/dinnershow/hayashibe/
12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¡ØµÖ¤ß¤É¤ê¡Ù
¡Î»þ´Ö¡Ï¼õÉÕ 17:00～ ¡¿ ¤ª¿©»ö 18:00～ ¡¿ ¥·¥çー 19:30～
¡ÎÎÁ¶â¡Ï\38,000
¡Î¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡Ïhttps://www.newotani.co.jp/makuhari/event/dinnershow/oka/
¡Î²ñ¾ì¡Ï¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥ËËëÄ¥¡ÖÄá¤Î´Ö¡×¡Ê2³¬¡Ë
¢¨ÎÁ¶â¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥µー¥È¡¢¤ª¿©»ö¡¢¤ª°ûÊª¡¢ÀÇ¶â¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨18ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤´Æþ¾ì¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ½Ìó³«»ÏÆü¡Û2025Ç¯9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë10:00～
¡Î¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¹ç¤»¡ÏTel: 043-297-7676¡Ê±ã²ñÍ½Ìó Ê¿Æü11:00～18:00¡¿ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü9:00～18:00¡Ë