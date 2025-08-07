¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
²ÎÀ¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖSynthesizer V¡×¤Î¼¡À¤Âå¡ÖSynthesizer V 2¡×¥·¥êー¥º¤Î ÀìÍÑ²ÎÀ¼¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡ÖMegpoid¡×¡Ö²»³¹¥¦¥Ê¡×¡Ö²Ö¶Á ¶×¡×È¯Çä¤Î¤´°ÆÆâ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¼¾å¾º¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢¼¡À¤Âå²ÎÀ¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖSynthesizer V 2¡×ÀìÍÑ¤Î²ÎÀ¼¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡ÖSynthesizer V 2 AI Megpoid¡×¡ÊCV¡§ÃæÅç°¦¡Ë¡¢¡ÖSynthesizer V 2 AI ²»³¹¥¦¥Ê¡×¡ÊCV¡§ÅÄÃæ¤¢¤¤¤ß¡Ë¡¢¡ÖSynthesizer V 2 AI ²Ö¶Á ¶×¡ÊHibiki Koto¡Ë¡×¡ÊCV¡§Î©²Ö¤ì¤ª¤ó¡Ë¤Î3À½ÉÊ¤È¡¢¶¯ÎÏ¤Ê²»À¼½èÍý¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¼«Á³¤Ê²ÎÀ¼¤ò´ÊÃ±¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²ÎÀ¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖSynthesizer V Studio 2 Pro¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡ÖStarter Pack¡×3À½ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326900&id=bodyimage1¡Û
¢¡¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Ê²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¡üSynthesizer V 2 AI Megpoid¡Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡Ë¡¡ ¡§¡¡10,780±ß
¡üSynthesizer V 2 AI Megpoid¡Ê¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡Ë ¡§¡¡ 9,680±ß
¡üSynthesizer V 2 AI Megpoid Studio Pro Starter Pack¡Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡Ë ¡¡¡§¡¡22,000±ß
¡üSynthesizer V 2 AI Megpoid Studio Pro Starter Pack¡Ê¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡Ë ¡§¡¡22,000±ß
¡üSynthesizer V 2 AI ²»³¹¥¦¥Ê¡Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡Ë¡¡ ¡§¡¡10,780±ß
¡üSynthesizer V 2 AI ²»³¹¥¦¥Ê¡Ê¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡Ë ¡§¡¡ 9,680±ß
¡üSynthesizer V 2 AI ²»³¹¥¦¥Ê Studio Pro Starter Pack¡Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡Ë ¡§¡¡22,000±ß
¡üSynthesizer V 2 AI ²»³¹¥¦¥Ê Studio Pro Starter Pack¡Ê¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡Ë ¡§¡¡22,000±ß
¡üSynthesizer V 2 AI ²Ö¶Á ¶×¡Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡Ë ¡§¡¡10,780±ß
¡üSynthesizer V 2 AI ²Ö¶Á ¶×¡Ê¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡Ë ¡§¡¡ 9,680±ß
¡üSynthesizer V 2 AI ²Ö¶Á ¶× Studio Pro Starter Pack¡Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡Ë ¡§¡¡22,000±ß
¡üSynthesizer V 2 AI ²Ö¶Á ¶× Studio Pro Starter Pack¡Ê¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡Ë ¡§¡¡22,000±ß
¢¨Åö¼Ò¥½¥Õ¥È¤ÎÅÐÏ¿¥æー¥¶ーÍÍ¤Ë¤Ï¤ªÆÀ¤ÊÍ¥ÂÔ²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡
¡¦³Æ²ÎÀ¼¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡Ë ¡§¡¡ 9,163±ß
¡¦³Æ²ÎÀ¼¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡Ê¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡Ë ¡§¡¡ 8,228±ß
¡¦³ÆStarter Pack¡Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡Ë ¡§¡¡18,700±ß
¡¦³ÆStarter Pack¡Ê¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡Ë ¡§¡¡18,700±ß
¢¨¹ØÆþ¤µ¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤ÈÆ±°ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎSynthesizer V ÀìÍÑ²ÎÀ¼¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¥æー¥¶ーÍÍ¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¤Ê¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É²Á³Ê¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡
¡¦³Æ²ÎÀ¼¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡Ë ¡§¡¡ 6,600±ß
¡¦³Æ²ÎÀ¼¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡Ê¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡Ë ¡§¡¡ 4,950±ß
¢¨ËÜ²ÎÀ¼¥Çー¥¿¥Ùー¥¹À½ÉÊ¤ò¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤Ï¡ÖSynthesizer V Studio 2 Pro¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦Synthesizer V Studio 2 Pro¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌµÎÁÂÎ¸³ÈÇ¤Ç¤¹¤°¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦ÌµÎÁÂÎ¸³ÈÇ¤Ï¡¢Synthesizer V 2ÀìÍÑ²ÎÀ¼¥Çー¥¿¥Ùー¥¹À½ÉÊ¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¾ì¹ç¡¢ÂÎ¸³ÈÇ´ü´Ö¡Ê14Æü´Ö¡Ë½ªÎ»¸å¤âµ¡Ç½À©¸ÂÈÇ¤È¤·¤ÆÌµÎÁ¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦µ¡Ç½À©¸ÂÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥Üー¥«¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Û¤«¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤µ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Starter Pack¤Ï¡¢²ÎÀ¼¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ÈSynthesizer V Studio 2 Pro¤ò¥»¥Ã¥È
¢¡È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡§2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë
¢¡¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡¡¡§Megpoid¡§https://www.ssw.co.jp/products/synth_v2/megpoid/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§²»³¹¥¦¥Ê¡§https://www.ssw.co.jp/products/synth_v2/otomachiuna/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§²Ö¶Á ¶× ¡§https://www.ssw.co.jp/products/synth_v2/hibikikoto/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326900&id=bodyimage1¡Û
¢¡¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Ê²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¡üSynthesizer V 2 AI Megpoid¡Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡Ë¡¡ ¡§¡¡10,780±ß
¡üSynthesizer V 2 AI Megpoid¡Ê¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡Ë ¡§¡¡ 9,680±ß
¡üSynthesizer V 2 AI Megpoid Studio Pro Starter Pack¡Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡Ë ¡¡¡§¡¡22,000±ß
¡üSynthesizer V 2 AI Megpoid Studio Pro Starter Pack¡Ê¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡Ë ¡§¡¡22,000±ß
¡üSynthesizer V 2 AI ²»³¹¥¦¥Ê¡Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡Ë¡¡ ¡§¡¡10,780±ß
¡üSynthesizer V 2 AI ²»³¹¥¦¥Ê¡Ê¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡Ë ¡§¡¡ 9,680±ß
¡üSynthesizer V 2 AI ²»³¹¥¦¥Ê Studio Pro Starter Pack¡Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡Ë ¡§¡¡22,000±ß
¡üSynthesizer V 2 AI ²»³¹¥¦¥Ê Studio Pro Starter Pack¡Ê¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡Ë ¡§¡¡22,000±ß
¡üSynthesizer V 2 AI ²Ö¶Á ¶×¡Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡Ë ¡§¡¡10,780±ß
¡üSynthesizer V 2 AI ²Ö¶Á ¶×¡Ê¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡Ë ¡§¡¡ 9,680±ß
¡üSynthesizer V 2 AI ²Ö¶Á ¶× Studio Pro Starter Pack¡Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡Ë ¡§¡¡22,000±ß
¡üSynthesizer V 2 AI ²Ö¶Á ¶× Studio Pro Starter Pack¡Ê¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡Ë ¡§¡¡22,000±ß
¢¨Åö¼Ò¥½¥Õ¥È¤ÎÅÐÏ¿¥æー¥¶ーÍÍ¤Ë¤Ï¤ªÆÀ¤ÊÍ¥ÂÔ²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡
¡¦³Æ²ÎÀ¼¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡Ë ¡§¡¡ 9,163±ß
¡¦³Æ²ÎÀ¼¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡Ê¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡Ë ¡§¡¡ 8,228±ß
¡¦³ÆStarter Pack¡Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡Ë ¡§¡¡18,700±ß
¡¦³ÆStarter Pack¡Ê¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡Ë ¡§¡¡18,700±ß
¢¨¹ØÆþ¤µ¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤ÈÆ±°ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎSynthesizer V ÀìÍÑ²ÎÀ¼¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¥æー¥¶ーÍÍ¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¤Ê¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É²Á³Ê¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡
¡¦³Æ²ÎÀ¼¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡Ë ¡§¡¡ 6,600±ß
¡¦³Æ²ÎÀ¼¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡Ê¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡Ë ¡§¡¡ 4,950±ß
¢¨ËÜ²ÎÀ¼¥Çー¥¿¥Ùー¥¹À½ÉÊ¤ò¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤Ï¡ÖSynthesizer V Studio 2 Pro¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦Synthesizer V Studio 2 Pro¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌµÎÁÂÎ¸³ÈÇ¤Ç¤¹¤°¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦ÌµÎÁÂÎ¸³ÈÇ¤Ï¡¢Synthesizer V 2ÀìÍÑ²ÎÀ¼¥Çー¥¿¥Ùー¥¹À½ÉÊ¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¾ì¹ç¡¢ÂÎ¸³ÈÇ´ü´Ö¡Ê14Æü´Ö¡Ë½ªÎ»¸å¤âµ¡Ç½À©¸ÂÈÇ¤È¤·¤ÆÌµÎÁ¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦µ¡Ç½À©¸ÂÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥Üー¥«¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Û¤«¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤µ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Starter Pack¤Ï¡¢²ÎÀ¼¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ÈSynthesizer V Studio 2 Pro¤ò¥»¥Ã¥È
¢¡È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡§2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë
¢¡¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡¡¡§Megpoid¡§https://www.ssw.co.jp/products/synth_v2/megpoid/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§²»³¹¥¦¥Ê¡§https://www.ssw.co.jp/products/synth_v2/otomachiuna/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§²Ö¶Á ¶× ¡§https://www.ssw.co.jp/products/synth_v2/hibikikoto/