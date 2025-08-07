¥Ý¥Á¤Ã¤È²¡¤»¤Ð¥¬¥³¥ó¤ÈÎä¤¨¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡¢¡í¥Þ¥¤¼«ÈÎµ¡¡í¡Ø¿ä¤·¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¸«¤»¤ëÎäÂ¢¸Ë¡Ö¤ªÉô²°¤Ë¼«ÈÎµ¡¡×¡Ù¤òÈ¯Çä

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´16Ëç)

¥µ¥ó¥³ー³ô¼°²ñ¼Ò


¤³¤ÎÅÙ¡¢¥µ¥ó¥³ー³ô¼°²ñ¼Ò ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹Ó°æÂÀÃÒ¡Ë¤Ï


¡Ø¿ä¤·¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¸«¤»¤ëÎäÂ¢¸Ë¡Ö¤ªÉô²°¤Ë¼«ÈÎµ¡¡×¡Ù¤ò8·î7Æü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¥µ¥ó¥³ー¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢Ä¾±ÄÅ¹¡¢¼è°·Å¹¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£


¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.thanko.jp/view/item/000000004722?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004722











ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¼«Æ°ÈÎÇäµ¡·¿¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¾®·¿ÎäÂ¢¸Ë¤Ç¤¹¡£


¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡Ö¥¬¥³¥ó¥Ã¡×¤È´Ì¤¬Íî¤Á¤Æ¤¯¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤ò¼«Âð¤ÇºÆ¸½¤Ç¤­¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬ÀìÍÑ¤Î¾®¤µ¤Ê¼«ÈÎµ¡¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£


¥µ¥¤¥º¤ÏÉý235¡ß±ü¹Ô415¡ß¹â¤µ650(mm)¡¢350ml´Ì¤òºÇÂç10ËÜ¼ýÇ¼¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£


ÎäµÑÊý¼°¤Ï¥Ú¥ë¥Á¥§ÁÇ»ÒÅÅ»ÒÎäµÑÊý¼°¡£


¸ËÆâ²¹ÅÙ¤ÏºÇÄãÌó7¡î¡Ê¼þ°Ï²¹ÅÙ25¡î»þ¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÎä¤¿¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£


ËÜÂÎ¤Ï¹õ¤È¥·¥ë¥Ðー¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¥éー¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤â¼«Á³¤ËÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡£


¸ËÆâ¤Ë¤Ï¼õ¤±»®¤È´Ë¾×ºà¤òÁõÈ÷¡£¥Ñー¥Ä¤Ï¼è¤ê³°¤·¤Æ´ÝÀö¤¤¤Ç¤­¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤â´ÊÃ±¡£


¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤òµÍ¤á¹þ¤á¤Ð¡¢¸«¤Æ³Ú¤·¤¤¡¦°û¤ó¤Ç´ò¤·¤¤¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¡Ö¿ä¤·¥É¥ê¥ó¥¯¡×¥³ー¥Êー¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£


¼«Âð¤Ç¼«ÈÎµ¡µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤â±Ç¤¨¤ë¥É¥ê¥ó¥¯ÎäÂ¢¸Ë¤¬Íß¤·¤¤¡£


¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ø¿ä¤·¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¸«¤»¤ëÎäÂ¢¸Ë¡Ö¤ªÉô²°¤Ë¼«ÈÎµ¡¡×¡Ù¤Ç¤¹¡£



¡ãÀ½ÉÊÆÃÄ¹¡ä


¢£350ml´Ì¤òºÇÂç10ËÜ¼ýÇ¼²ÄÇ½¤Ê¼«ÈÎµ¡·¿ÎäÂ¢¸Ë


¢£¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È´Ì¤¬Íî¤Á¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤òºÆ¸½


¢£¸ËÆâ²¹ÅÙ¤ÏÌó7¡î¤Þ¤ÇÎäµÑ¡Ê¼þ°Ï²¹ÅÙ25¡î»þ¡Ë


¢£¹õ¤È¥·¥ë¥Ðー¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¥éー¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢À­È´·²


¢£¹¥¤­¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤òÆþ¤ì¤Æ¼«Ê¬ÀìÍÑ¤Î¼«ÈÎµ¡¤ò±é½Ð


¢£¼õ¤±»®¤È´Ë¾×ºà¤Ï¼è¤ê³°¤·¤Æ´ÝÀö¤¤²ÄÇ½


¢£¤ªÉô²°¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥¹¥È¥Ã¥¯¤ËºÇÅ¬















[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=ZBD6sPxk4Nc ]




¡ã»ÅÍÍ¡ä


¡¦¥µ¥¤¥º¡¿Éý235¡ß±ü¹Ô415¡ß¹â¤µ650(mm)


¡¦½ÅÎÌ¡¿Ìó6.3kg


¡¦Äê³ÊÅÅ°µ¡¿AC100V


¡¦Äê³Ê¼þÇÈ¿ô¡¿50/60Hz


¡¦Äê³Ê¾ÃÈñÅÅÎÏ¡¿44W


¡¦ÊÝÎäÌÜ°Â²¹ÅÙ¡¿¸ËÆâ¡§ºÇÄã²¹ÅÙÌó7ÅÙ¡Ê¼þ°Ï²¹ÅÙ25ÅÙ¡Ë


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¼þ°Ï²¹ÅÙ¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£


¡¦ÎäµÑÊý¼°¡¿¥Ú¥ë¥Á¥§ÁÇ»ÒÅÅ»ÒÎäµÑÊý¼°


¡¦¼ýÇ¼¿ô¡¿350ml´Ì10ËÜ¡ÊÄ¾·Â66£í£í´Ì¤Î¤ßÂÐ±þ¡Ë


¡¦¥³ー¥ÉÄ¹¡¿Ìó1.9m


¡¦¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡¿ËÜÂÎ¡¢¥È¥ì¥¤¡¢Î¾ÌÌ¥Æー¥×3Ëç¡¢´Ë¾×ºà¡¢ÅÅ¸»¥³ー¥É¡¢ÆüËÜ¸ì¼è°·ÀâÌÀ½ñ


¡¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥µ¥¤¥º¡¿Éý275¡ß±ü¹Ô445¡ß¹â¤µ685(mm)


¡¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¹þ¤ß½ÅÎÌ¡¿Ìó7.6kg


¡¦ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¿¹ØÆþÆü¤è¤ê12¥ö·î


¡¦È¯ÇäÆü¡¿2025/8/7


¡¦·¿ÈÖ/JAN¡¿TKDR25SBK / 4580060603053






¿ä¤·¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¸«¤»¤ëÎäÂ¢¸Ë¡Ö¤ªÉô²°¤Ë¼«ÈÎµ¡¡×


[ÈÎÇä²Á³Ê] 16,800±ß (ÀÇ¹þ)


https://www.thanko.jp/view/item/000000004722(https://www.thanko.jp/view/item/000000004722?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004722)




¢£À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè


¥µ¥ó¥³ー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÄÌÈÎÉô¡¡¢©101-0023 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ1-8-13 NREG½©ÍÕ¸¶¥Ó¥ë4³¬


TEL 03-3526-4326¡¡FAX 03-3526-4322¡¡Email shop@thanko.jp¡¡URL: https://www.thanko.jp


¢£¥µ¥ó¥³ーÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¡¡¢©101-0021¡¡ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ3-14-8 ¿·Ëö¹­¥Ó¥ëB03-5297-5783