ÁÏ¶È57Ç¯¤ÎÂç±Ñ»º¶È¤Ï¤Ê¤¼Í¹Á÷¶ÈÌ³67%ºï¸º¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡©
¶å½£¡¦»³¸ý¥¨¥ê¥¢¤òµòÅÀ¤ËÁí¹çÉÔÆ°»º»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÂç±Ñ»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ì¥ÎÀ¥ ¸¬Æó¡¢°Ê²¼ Âç±Ñ»º¶È¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥»¥ë¥é¥Ü¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®Êë ³Ø¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¥µー¥Ó¥¹¡ÖSpaceCorePro¡Ê¥¹¥Úー¥¹¥³¥¢¡¦¥×¥í¡Ë¡×¡Êhttps://space-core.jp/pro/¡Ë¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¡£¥¢¥Ê¥í¥°¶ÈÌ³¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤Ã¤¿Í¹Á÷¶ÈÌ³¤ÎÌó67%ºï¸º¤È¤¤¤¦»ýÂ³Åª¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬Ä¹Ç¯Êú¤¨¤Æ¤¤¿¡Ö¸ÜµÒ¤È¤ÎÊÉ¡×¤ò¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Îµ°À×¤ÈÄ¹´ü±¿ÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿DX¤Î²ÁÃÍ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡½¾Íè¤Î¸ÜµÒÂÐ±þ¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¾å¤Î²ÝÂê
ÁÏ¶È57Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÂç±Ñ»º¶È¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÂè°ì¤Ë»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹Ç¯¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ï½¾Íè¤ÎÍ¹Á÷¤ä·Ç¼¨ÈÄ¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¼êË¡¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ï¸ÂÄêÅª¤È¤Ê¤ê¡¢¾ðÊóÅÁÃ£¤â°ìÊýÄÌ¹Ô¤Î°ÆÆâ¤ËÎ±¤Þ¤ë¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¤´·ÀÌó¤«¤é¤ª°ú¤ÅÏ¤·¤Þ¤Ç1Ç¯¶á¤¯¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Í¹Á÷¤Ë¤è¤ë½ñÎàÁ÷ÉÕ¤ä²è°ìÅª¤Ê¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥óÇÛ¿®¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¿¥¤¥à¥êー¤Ê¥Õ¥©¥íー¤¬º¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»ö¶ÈËÜÉô CS¿ä¿Ê²Ý¤òÎ¨¤¤¤ëËö²¬²Â½ã»á¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢¤´·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤Þ¤Ç¤ò±Ä¶ÈÃ´Åö¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¼êÃÊ¤Ï°ìÊýÄÌ¹Ô¤Î°ÆÆâ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÉÔ°Â¤äµ¿Ìä¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£¤ªµÒÍÍ¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤ÊÉ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
¤³¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢2016Ç¯¤Î·§ËÜÃÏ¿Ì¤Ç¤µ¤é¤ËÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈïºÒ¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹âÁØ³¬¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö1³¬¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¡£¼ê¸µ¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤òÃÎ¤ë½Ñ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤ÊÀ¼¤Ï¡¢Ê¿»þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½»Ì±¤Î°ÂÁ´¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤ëÍ»ö¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊóÅÁÃ£¼êÃÊ¤ÎÀÈ¼åÀ¤ò¤âÆÍ¤¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°ì´ë¶È¤ÎÌäÂê¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢ÉÔÆ°»º´ÉÍý¤Ë¤ª¤±¤ëÉáÊ×Åª¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡·è¤á¼ê¤Ï¡Ö¾ÍèÀ¡×¡£¥ê¥ìー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤È¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¤ÎÏ¢·È²ÁÃÍ
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤È¤ÎÊÉ¡×¤ò²õ¤·¡¢ÁÐÊý¸þ¤Î´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢Éô½ð¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤ÎÆ³Æþ¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¥é¥Ü¤Î¡ÖSpaceCorePro¡×¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ô¤¢¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÃæ¤ÇÆ±¼Ò¤¬ÃåÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¤ªÃÎ¤é¤»µ¡Ç½¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¾ÍèÀ¡×¤Ç¤·¤¿¡£ ¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬¸ÄÊÌ¤Îµ¡Ç½Äó¶¡¤Ë½ª»Ï¤¹¤ëÃæ¡¢¡ØSpaceCorePro¡Ù¤ÏÆþµï¼ÔÍÍ¸þ¤±¥¢¥×¥ê¡Ê¥ê¥ìー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¡Ë¤È¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥àÁàºî¤¬°ìÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ³ÆþÅö½é¤Î¼çÌÜÅª¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°¶ÈÌ³¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ª°ú¤ÅÏ¤·¸å¤â¤ªµÒÍÍ¤¬Æü¾ïÅª¤Ë»È¤¤Â³¤±¤ë¡Ø¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¡Ù¤È¤¤¤¦ÀÜÅÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹´üÅª¤Ê´Ø·¸À¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤Î³ÈÄ¥À¤Ë¡¢Âç¤¤Ê²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊËö²¬»á¡Ë
¤³¤ÎÄ¾´¶¤¬¡¢Æ³Æþ¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜÀè¤Î²ÝÂê²ò·è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤Î¸ÜµÒÂÎ¸³¤Þ¤Ç¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Åê»ñ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖSpaceCorePro¡×¤ÎºÎÍÑ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡SpaceCorePro¤ÎÄ¹´ü±¿ÍÑ¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¡Ö3¤Ä¤Î¸²Ãø¤Ê¸ú²Ì¡×
¡ÖSpaceCorePro¡×¤ÎÆ³Æþ¤ÈÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë±¿ÍÑ¤Ï¡¢Âç±Ñ»º¶È¤Î»ö¶È¤ËÂ¿³ÑÅª¤«¤Ä»ýÂ³Åª¤Ê¹¥±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- 1. ¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ÎÈ´ËÜÅª²þ³×¡§Í¹Á÷¶ÈÌ³67%ºï¸º¤È»þ´Ö¤ÎÁÏ½Ð
½¾Íè¡¢Ç¯´ÖÌó1,500ÄÌ¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿Í¹Á÷Êª¤Ï¡¢¸½ºß¤ÏÌó67%ºï¸º¤Î500ÄÌÄøÅÙ¤Ç°ÂÄêÅª¤Ë¿ä°Ü¡£¤³¤Î67%¤È¤¤¤¦ºï¸ºÎ¨¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤»¤ó¡£½ñÎà¤Î°õºþ¡¢ÉõÆþ¡¢È¯Á÷¤È¤¤¤Ã¤¿Äê·¿¶ÈÌ³¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿½¾¶È°÷¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¸ÄÊÌ¥Õ¥©¥íー¤ä¿·¤¿¤Ê´ë²èÎ©°Æ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤è¤êÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¶ÈÌ³¤Ø»þ´Ö¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÃí¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- 2. ¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¿Ê²½¡§¡ÉÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡É¤«¤é¡ÉÂÐÏÃ¡É¤Ø
¥¢¥×¥ê¤Î¥Á¥ã¥Ã¥Èµ¡Ç½¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤È¤Î´Ø·¸¤ò·àÅª¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅÏÃ¤¬·Ò¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¼ÁÌä¤Ç¤¤ë¼ê·Ú¤µ¤¬¤ªµÒÍÍ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¡¢½ÅÍ×½ñÎà¤Î²ó¼ýÎ¨¤ÏÂçÉý¤Ë¸þ¾å¡£¿×Â®¤Ê°ì¼¡ÂÐ±þ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ò¤ªÂÔ¤¿¤»¤»¤º¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¤Î¹Ô¤°ã¤¤¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö°ìÊýÅª¤ÊÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¡×¤«¤é¡Ö·ÑÂ³Åª¤ÊÂÐÏÃ¡×¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¤ªµÒÍÍ¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡Ö»þ´Ö¤òÁª¤Ð¤ºÏ¢Íí¤Ç¤¤Æ½õ¤«¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- 3. Á´¼ÒÅª¤Ê¸ÜµÒ¾ðÊó¤Î°ì¸µ´ÉÍý¤Ë¤è¤ëÂ°¿Í²½¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ
¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¡¢¡ÖSpaceCorePro¡×¤Î´ÉÍý²èÌÌ¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÉôÌç´Ö¤ÎÏ¢·È¥ß¥¹¤ä°ÆÆâ¤Î½ÅÊ£¤È¤¤¤Ã¤¿Èó¸úÎ¨¤¬²ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÃ¯¤¬¡×¡Ö²¿¤ò¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¡¢Â°¿Í²½¤·¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¸ÜµÒÂÐ±þ¤Î¾ðÊó¤¬¡¢²ñ¼Ò¤Î»ñ»º¤È¤·¤Æ°ì¸µ´ÉÍý¤µ¤ì¤ë¶¯¸Ç¤Ê¾ðÊó´ðÈ×¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥àÆ³Æþ¤òÄÌ¤¸¤¿Êª·ïÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð
Âç±Ñ»º¶È¤Ï¡¢1Ëü¸Í¶¡µëµÇ°Êª·ï¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¶¡¦¥µ¥ó¥Ñー¥¯¾®ÁÒ±Ø¥¿¥ïー¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡×¤Ë¡ÖSpaceCorePro¡×¤Î¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥àµ¡Ç½¤òÉ¸½àÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¶¡¦¥µ¥ó¥Ñー¥¯¾®ÁÒ±Ø¥¿¥ïー¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡×¤Ï¡¢JR¾®ÁÒ±Ø¤«¤éÅÌÊâ4Ê¬¤È¤¤¤¦¹¥Î©ÃÏ¤Ë·ú¤ÄÃÏ¾å19³¬·ú¤Æ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç´éÇ§¾Ú¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥à¤äIoTÀßÈ÷¤òÆ³Æþ¤·¤¿¼¡À¤Âå·¿¥¹¥Þー¥È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¡¢¥¹¥Þー¥È¥ê¥â¥³¥ó¡¢³Æ¼ï¥»¥ó¥µー¡¢ÂðÆâ¥«¥á¥é¤Ê¤É¤¬³Æ¸Í¤ËÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯9·î¤ÎÆþµï³«»Ï¤ò¹µ¤¨¡¢¾®ÁÒ¥¨¥ê¥¢¤Ï¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¶¡µëÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢¶¥¹çÊª·ï¤â¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢7·î¸½»þÅÀ¤Ç9³ä°Ê¾å¤Î¤´À®Ìó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥àÀßÈ÷¤¬¹ØÆþ¤Î¸å²¡¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤ÁØ¤«¤é¤Ï¡¢Êª·ï¤Î¥¹¥Æー¥¿¥¹¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë
¡ÖSpaceCorePro¡×¤Î¥ê¥ìー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤Ï¡¢Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÀìÍÑ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤ä¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÎÂ®¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç±Ñ»º¶È¤«¤é¡¢Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î³èÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÎ¾¼Ò¤ÇÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥µー¥Ó¥¹±¿ÍÑ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ëö²¬»á¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ø¸µµ¤¤Ê³¹¡¢¿´Ë¤«¤ÊÊë¤é¤·¡Ù¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¡ÖÊë¤é¤·¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤ëÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÍø¾å¾º¤ä·úÃÛÈñ¹âÆ¤Ê¤É»ö¶È´Ä¶¤Ï¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤Ï´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ØSpaceCorePro¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¤½¤ÎÂç¤¤Ê°ìÊâ¤À¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Âç±Ñ»º¶È¤Ï¡¢º£¸å¤âÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡SpaceCorePro¡Ê¥¹¥Úー¥¹¥³¥¢¡¦¥×¥í¡Ë¤È¤Ï
SpaceCorePro¡¡URL¡§https://space-core.jp/pro/
SpaceCore¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¥Ç¥Ð¥¤¥¹°ìÍ÷¡¡URL¡§https://space-core.jp/device/
¡ÖSpaceCorePro¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥àµ¡Ç½¡¦¥¹¥Þー¥È´ÉÍýµ¡Ç½¡¦¥ê¥ìー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤Î3¤Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÄÂÂßÊª·ï¤Î¥Ð¥ê¥åー¥¢¥Ã¥×¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë½¸¹ç½»Âð¸þ¤±IoT¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Æþµï¼Ô¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤Ç²ÈÅÅ¤òÁàºî¤Ç¤¤ë²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¤ò¼Â¸½¤·¡¢´ÉÍý¼Ô¤ÏËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ä´éÇ§¾Ú¥¤¥ó¥¿ー¥Û¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢Êª·ï¤Î´ÉÍý¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤äÄÌÃÎµ¡Ç½¤Ê¤É¤ÇÆþµï¼Ô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤â±ß³ê¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢²ÈÄÂ¥¢¥Ã¥×¤ä¶õ¼¼ÂÐºö¤È¤¤¤Ã¤¿¼ý±×ÌÌ¤Î¸þ¾å¤Ë²Ã¤¨¡¢·ÀÌó½ñÎà´ÉÍý¤ä¸°´ÉÍý¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¶ÈÌ³¤Î¾ÊÎÏ²½¡¦¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡³ô¼°²ñ¼ÒACCEL LAB ²ñ¼Ò³µÍ×
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡§¢©160-0023¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É1-8-1¿·½É¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°5³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾®Êë ³Ø
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2017Ç¯7·î
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://accel-lab.com
»ö¶È¡¡¡¡¡¡¡§IoT¥¨¥ó¥¸¥ó¡Öalie+¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä¡¦Äó¶¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¥µー¥Ó¥¹¡ÖSpaceCore¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä¡¦Äó¶¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡IoT¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¡¢ÀßÃÖ¹©»öµÚ¤Ó¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥µ¥Ýー¥ÈÀÁÉé
¢¡Âç±Ñ»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡§¢©807-0075¡¡Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»ÔÈ¬È¨À¾¶è²¼¾åÄÅÌò4ÃúÌÜ1ÈÖ36¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡°ì¥ÎÀ¥ ¸¬Æó
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§1968Ç¯11·î28Æü
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://www.daieisangyo.co.jp/
»ö¶È¡¡¡¡¡¡¡§¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´ë²èÈÎÇä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿·ÃÛ°ì¸Í·ú½»Âð¤Î´ë²èÈÎÇä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂðÃÏ³«È¯¡¢Â¤À®¡¢ÈÎÇä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ãæ¸Å½»Âð¤ÎÇã¼è¤êºÆÈÎ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½»Âð¥ê¥Õ¥©ー¥à¤Î´ë²è¡¢Àß·×¡¢»Ü¹©
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¿¥¦¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Î´ë²èÈÎÇä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³¹¤Å¤¯¤ê»ö¶È