HYLENR¡¢Äã¥¨¥Í¥ë¥®ー³ËÈ¿±þ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¾¦¶È²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¥×¥ì¥·¥êー¥ºA»ñ¶âÄ´Ã£¤ò´°Î»

¥Ï¥¤¥Ç¥é¥Ðー¥É¡Ê¥¤¥ó¥É¡Ë, 2025Ç¯8·î7Æü /PRNewswire/ -- ÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ß¤ÎÄã¥¨¥Í¥ë¥®ー³ËÈ¿±þ¡ÊLENR¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢»º¶ÈÍÑÇ®¡¦ÅÅÎÏÍÑ¤Î¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤Ç¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥êー¤ÎÇ®¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥êー¥ó¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¿·¶½´ë¶ÈHYLENR¤ÏËÜÆü¡¢À½ÉÊ¤Î¾¦¶È²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢Ìó300ËüÊÆ¥É¥ë¤ÎÀïÎ¬Åª¥×¥ì¥·¥êー¥ºA»ñ¶âÄ´Ã£¥é¥¦¥ó¥É¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯/¥¨¥Í¥ë¥®ーÅ¾´¹µ»½Ñ¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¥¢ー¥êー¡¦¥¹¥Æー¥¸Åê»ñ´ë¶È¤Ç¤¢¤ëValour Capital¤ÈChhattisgarh Investments Limited¤¬¼çÆ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎKarthik Sundar Iyer»á¤ÈAnant Sarda»á¤â»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£PwC¤Ïº£²ó¤Î¼è°ú¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ±¼Ò¤Î¸ÜÌä¤òÌ³¤á¡¢Samvad Partners¤ÏÆ±¼Ò¤ÎË¡Î§¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê»ñËÜÃíÆþ¤Ë¤è¤ê¡¢HYLENR¤Ï»î¸³ÃÊ³¬¤«¤é»Ô¾ìÅêÆþ¤Þ¤Ç¤ò¿×Â®¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²è´üÅª¤ÊÇ®¥¨¥Í¥ë¥®ーÁýÉý¤È³ÈÄ¥²ÄÇ½¤Ê¾¦ÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢²½ÀÐÇ³ÎÁ¤ËÂå¤ï¤ë¼Â¹Ô²ÄÇ½¤ÊÂåÂØ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤ÎLENR¤ËÂÐ¤¹¤ëÅê»ñ²È¤Î¿®Íê¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Valour Capital¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ëKaran Goshar»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖHYLENR¤ÎLENR¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÏÇË²õÅª¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤¬»º¶ÈÍÑÇ®¤ª¤è¤Ó¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ¸À®¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊýË¡¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ëÂç¤¤ÊÁ°¿Ê¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬ºÇ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢HYLENR¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³ÈÄ¥À¤È°ÂÁ´À¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Áー¥àÆâ¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Èµ¯¶È²ÈÀº¿À¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤Î´°àú¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢HYLENR¤ÏÀ¤³¦¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÅ¾´¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹Î©¾ì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Áー¥à¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÖLENR¤Ï¾ÍèºÇ¤â°ÂÁ´¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤Î¹â¤¤Ç®È¯ÅÅµ»½Ñ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»ä¤¿¤Á¤Ï³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈHYLENR¤Î²ñÄ¹·ó¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎSiddhartha Durairajan»á¤Ï½Ò¤Ù¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅö¼Ò¤ÎºÇ¶á¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤Ï¡¢Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ーÁý²ÃÎ¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤ÏÀ½ÉÊ¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤ËÃíÎÏ¤¹¤ëÀª¤¤¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï½é´ü¤Î³µÇ°¼Â¾Ú¥Æ¥¹¥È¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤äÂç´ë¶È¤¬Åö¼Ò¤ÎLENR¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢À½Â¤¤Îµ¬ÌÏ³ÈÂç¤ÈÀ¤³¦Å¸³«¤ËÃíÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¡Öº£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Îµ»½Ñ¤È»ÈÌ¿¤ÎÎ¾Êý¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¹¡×¤ÈHYLENR¤Î¶¦Æ±ÁÏÀß¼Ô¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー·óCEO¤Ç¤¢¤ëRam Ramaseshan»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï³µÇ°¼Â¾Ú¤ÎÃÊ³¬¤ò½ª¤¨¡¢LENR¤¬¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー²ÝÂê¤Ë±þ¤¨»Ï¤á¤ëÃÊ³¬¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤ÏÀ½ÉÊ³«È¯¤È»Ô¾ìÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤·¡¢ÊÆ¹ñ¡¢²¤½£¡¢¥¤¥ó¥É¡¢ÆüËÜ¤Î»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥êー¥ó¤Ç¹â¼ýÎÌ¤ÎÇ®¤ª¤è¤ÓÅÅµ¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¶È³¦¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡×
½¾Íè¤Î²½ÀÐÇ³ÎÁ¥Ùー¥¹¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼¡À¤Âå¤ÎÂåÂØ¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¼çÍ×¤ÊÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤ä»º¶È³¦¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¤¹¤Ç¤Ë¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢²ÈÄíÍÑ¤Î7.2KW¤«¤éÂçµ¬ÌÏ»º¶ÈÍÑ¤Î1MW¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ½ÉÊ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HYLENR¤Ï¡¢ÀïÎ¬ÅªÅê»ñ²È¤ÈÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó²¤½£¤Î¥¯¥êー¥ó¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿2,500Ëü¥É¥ë¤Î¼¡²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¤³¤ÎÀª¤¤¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¡¢¸¦µæ³«È¯¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¤ª¤è¤Ó¹ñºÝ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢LENR¤òÃ¦ÃºÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®ー»þÂå¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ëÃì¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¡¢¤½¤Î»ÈÌ¿¤Ë»¿Æ±¤¹¤ëÅê»ñ²È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
LENR¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¢¥«¥·¥å¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î³«È¯¤Ç¡Ö¥¤¥ó¥É¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¡¦¥Þ¥ó¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëHYLENR¤ÎºÇ¹â¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÀÕÇ¤¼Ô¡¢Padma Shri PrahladaÇî»Î¤È¡¢Æ±¼Ò¤ÎºÇ¹â²Ê³ØÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëVaraprasadÇî»Î¤«¤éÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
HYLENR Technologies¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2024Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¥Ï¥¤¥Ç¥é¥Ðー¥É¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯HYLENR Technologies¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー³×¿·¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼ÒÆÈ¼«¤ÎLENR¥Ùー¥¹¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÇ®¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢À½Â¤¡¢ÀÐÌý¡õ¥¬¥¹¡¢ÃÏ°èÃÈË¼¡¢¾ô¿åÃ¸¿å²½¤Ê¤É¤Î¶È³¦Á´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇ®¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ¸À®¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LENR¤Ë¤ª¤±¤ëÈà¤é¤Î²è´üÅª¤Ê¿ÊÊâ¤Ï¸½ºß¡¢À½ÉÊ¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµö¤È´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë¥×¥í¥»¥¹¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµö¤Î2¤Ä¤ÎÆÃµö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://www.hylenr.com
Valour Capital¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Valour Capital¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿²è´üÅª¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥¯¥êー¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢AI¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÈ÷¤¨¤¿Valour¤Ï¡¢¶È³¦¤òºÆ¹Í¤·¡¢Ì¤Íè¤òºî¤êÊÑ¤¨¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
