¡ÖÈ²ºÎ¤µ¤ì¤¿Ý°¤ò³è¤«¤·¤¿¤¤¡×ÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾ëÀ¾Âç³Øºä¸Í¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÝ°¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥³ー¥¹¥¿ーºî¤ê¤ò¼Â»Ü ― ¡Ö¹âÎïÀîÊª¸ì―´Ä¶¤È¿©¤È·ò¹¯―¡×´ØÏ¢´ë²è
¾ëÀ¾Âç³Ø¤Ï9·î8Æü¡Ê·î¡Ë～11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ºä¸Í¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Î¿åÅÄÈþ½Ñ´Û¤Ç¡Ö¹âÎïÀîÊª¸ì―´Ä¶¤È¿©¤È·ò¹¯―¡×¤ò³«ºÅ¡£Æ±Å¸¤Î´ü´ÖÃæ¡¢´ØÏ¢´ë²è¤È¤·¤Æºä¸Í¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÀ°È÷¤ÎºÝ¤ËÈ²ºÎ¤µ¤ì¤¿Ý°¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥³ー¥¹¥¿ーºî¤ê¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¦¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Æ±Âç¤ª¤è¤ÓÆ±Âç¤Î°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¤±¤ä¤Âæ¡×¤Ëº¬¤Å¤¯µ²±¤ò¡¢Ìô³ØÉô°åÎÅ±ÉÍÜ³Ø²ÊÂ´¶ÈÀ¸¾®ÎÓÎ¼²ð¤µ¤ó¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¶Ä¤® ·Á¤Ë¤·¤¿´ë²è¡£¥³ー¥¹¥¿ー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤äÂ´¶ÈÀ¸¤Ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÉ÷·Ê¤äÝ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤È¤¹¤ë¡£»²²Ã¼Ô¤Ï1¤Ä500±ß¤Ç¥³ー¥¹¥¿ー¤ÎÁÇºà¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¹»¾Ï¤ä¥í¥´¡¢Å¸Í÷²ñ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤¯¤ê¥«¥Ã¥Ñ¡× ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤É¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¡£ÀèÃå500ÅÀ¡£
¡¡¾ëÀ¾Âç³Ø¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÁÏÎ©60¼þÇ¯µÇ°¡¦°åÎÅ±ÉÍÜ³Ø²ÊÀßÎ©25¼þÇ¯¡¦ÃË»Ò±ØÅÁÉôÁÏÉô25¼þÇ¯¡¦¹âÎïÀî¤«¤ï¥¬ー¥ë¡Ê¢¨¡Ë³èÆ°10¼þÇ¯µÇ°¤Î´ë²èÅ¸¤È¤·¤Æ¡Ö¹âÎïÀîÊª¸ì―´Ä¶¤È¿©¤È·ò¹¯―¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡ºë¶Ì¸©ÆîÀ¾Éô¤«¤éÃæÉô¤Ë¤«¤±¤ÆÎ®¤ì¤ë¹ÓÀî¿å·Ï¤Î°ìµé²ÏÀî¡Ö¹âÎïÀî¡Ê¤³¤Þ¤¬¤ï¡Ë¡×¤Ï¡¢¹ÓÀî¿å·Ï¤Î»ÙÎ®¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ê¤ÇÊâ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¾ëÀ¾Âç³Ø¤Î³Ø²Î¤Ë¤â²Î¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç³Ø¤äÃÏ°è¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¿¼¤¤Àî¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±Å¸¤Ç¤Ï¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤ÈÀ¶¤é¤«¤Ê¿åÎ®¤òÍ¤¹¤ë¹âÎïÀî¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢´Ä¶¤È¿©¤È·ò¹¯¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¹âÎïÀî¤Î¡Öº£¡×¤È¡ÖÌ¤Íè¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡Æ±Å¸¤Î´ØÏ¢´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¿åÅÄÈþ½Ñ´Û1³¬¤ÎÂ¿ÌÜÅª¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Æ¡Öºä¸Í¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¤±¤ä¤¥³ー¥¹¥¿ー¤Å¤¯¤ê¡×ÂÎ¸³¤ò¼Â»Ü¡£¼ùÌÚ¤ÎÏ·µà²½¤È¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹À°È÷¹©»ö¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÈ²ºÎ¤µ¤ì¤¿Ý°¤ÎÌÚ¤òÍøÍÑ¤·¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤ò»È¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥³ー¥¹¥¿ー¤òºî¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¾ëÀ¾Âç³Ø¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¤±¤ä¤Âæ¡×¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ý°¤ÎÌÚ¤ÏÃÏ°è¤äÂç³Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿Æ¤·¤ß¿¼¤¤Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Ë¤âÝ°¤ÎÌÚ¤¬Â¿¤¯ÌÐ¤ê¡¢É÷·Ê¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Æ±Âç¤Ç¤Ï¡Ö¤±¤ä¤¤ÎÍÕ¡×¤¬¹»¾Ï¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¿¼¤¤Ý°¤ò³èÍÑ¤¹¤Ù¤¯¡¢º£²ó¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤¬´ë²è¤µ¤ì¤¿¡£»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÝ°¤ÎÌÚ¤Ï¡¢Æ±Å¸¼¨²ñ¤Î´ë²è¡¦´Æ½¤¤Ç¤¢¤ëÌô³ØÉô°åÎÅ±ÉÍÜ³Ø²Ê¤Î¿¿Ìî¶µ¼ø¤¬·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç±¿ÈÂ¡¦²Ã¹©¤·¡¢¼«Âð¤Ç´¥Áç¡£ÃÎ¿Í¤Î¶¨ÎÏ¤ÇÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¥³ー¥¹¥¿ー¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤â¤Î¡£°ìÉô¤Î¥³ー¥¹¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢¹âÎïÀî¤È¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¡Ö°¾¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¾Æ¤°õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¸»ú¤ÈÅ¸Í÷²ñ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢Æ±ÂçÌô³ØÉô°åÎÅ±ÉÍÜ³Ø²Ê¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¿¿Ìî¶µ¼ø¤Î¶µ¤¨»Ò¤Ç¤¢¤ë¾®ÎÓÎ¼²ð¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿¡£
¡¡È²ºÎ¤µ¤ì¤¿Ý°¤òÁÇºà¤È¤·¤¿¥³ー¥¹¥¿ー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤äÂ´¶ÈÀ¸¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÉ÷·Ê¤äÝ°¤ÎÂ¸ºß¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤ë¡£
¢¡¡Ö¹âÎïÀîÊª¸ì―´Ä¶¤È¿©¤È·ò¹¯―¡×³µÍ×
¡Ú²ñ¡¡´ü¡Û¡¡9·î8Æü¡Ê·î¡Ë～11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ÚµÙ´ÛÆü¡Û
¡¡ÅÚÍËÆü¡¦ÆüÍËÆü¡¦½ËÆü¡¦10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢11·î4Æü¡Ê·î¡Ë
¡¡¢¨¤¿¤À¤·¡¢11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦ 3Æü¡Ê½Ë¡¦·î¡Ë¤Ï¹âÎïº×¡¢9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦9Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Î¤¿¤á³«´Û
¡Ú³«´Û»þ´Ö¡Û¡¡9:30～16:30
¡Ú²ñ¡¡¾ì¡Û¡¡¾ëÀ¾Âç³Ø¿åÅÄÈþ½Ñ´Û¡Êºë¶Ì¸©ºä¸Í»Ô¤±¤ä¤Âæ1-1¡Ë
¡ÚURL¡Û¡¡https://www.josai.ac.jp/museum/exhibitions/7285/
¢¡´ØÏ¢´ë²è ºä¸Í¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¤±¤ä¤¥³ー¥¹¥¿ー¤Å¤¯¤ê
¡Ú²ñ¡¡´ü¡Û¡¡9·î8Æü¡Ê·î¡Ë～11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú»þ¡¡´Ö¡Û¡¡9:30～16:30
¡Ú²ñ¡¡¾ì¡Û¡¡1³¬Â¿ÌÜÅª¥¹¥Úー¥¹
¡Ú¼õ¡¡ÉÕ¡Û¡¡¼õÉÕ¤Ç¥³ー¥¹¥¿ー¤ò¹ØÆþ¸å¡Ê500±ß¡Ë¡¢1³¬¤Î¥³ー¥Êー¤Ë¤Æ¥»¥ë¥Õ¤Ç»Å¾å¤²¡ÊÀèÃå500ÅÀ¡Ë¡£
¡ÚURL¡Û¡¡https://www.josai.ac.jp/museum/events/7328/
¡Ê¢¨¡Ë¹âÎïÀî¤«¤ï¥¬ー¥ë
¡¡Ìô³ØÉô°åÎÅ±ÉÍÜ³Ø²Ê¤òÂ´¶È¤·¤¿Âç³Ø±¡À¸¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯Â¤·¤¿´Ä¶¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥°¥ëー¥×¡£Âç³Ø²£¤òÎ®¤ì¤ë¹âÎïÀî¤ÇÀî¸¶¤ÎÈþ²½³èÆ°¤äÀ¸ÂÖ·ÏÄ´ºº¡¢¿å¼ÁÄ´ºº¤Ê¤É¤Ç´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÌô³ØÉô°åÎÅ±ÉÍÜ³Ø²Ê¤Î¿¿ÌîÇî¶µ¼ø¤Ë¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¦¥êー¥Àー¥º¡¦¥¢¥ïー¥É¡×¡ÊJOLA2024¡Ë¤¬Â£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¾®ÎÓÎ¼²ð¤µ¤ó¡ÊÌô³Ø¸¦µæ²Ê °åÎÅ±ÉÍÜ³ØÀì¹¶ Çî»ÎÁ°´ü²ÝÄø ¿¿Ìî¶µ¼ø¸¦µæ¼¼Â´¶ÈÀ¸¡Ë¤Ï¹âÎïÀî¤«¤ï¥¬ー¥ë5ÂåÌÜÂåÉ½¡£¸½ºß¤Ï¾®Æ¦Åç¤Ë°Ü½»¤·¡¢Äí»Õ¡¦±ÉÍÜ´ÉÍý»Î¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é½ñÆ»¶µ¼¼¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼«µë¼«Â¤ÎÊë¤é¤·¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼«Á³¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ëÆü¡¹¤ò¼ÂÁ©Ãæ¡£
¡¡Facebook¡§¡¡https://www.facebook.com/komagawakawagirl/?locale=ja_JP
¡Ê´ØÏ¢µ»ö¡Ë
¡¦¾ëÀ¾Âç³Ø¤Î´Ä¶¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥°¥ëー¥×¡Ö¹âÎïÀî¤«¤ï¥¬ー¥ë¡×¤¬³èÆ°10Ç¯¡Ê2024.04.23¡Ë
¡¡https://www.u-presscenter.jp/article/post-53234.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¾ëÀ¾Âç³Ø¹Êó²Ý
½»½ê¡§ºë¶Ì¸©ºä¸Í»Ô¤±¤ä¤Âæ1-1
TEL¡§049-271-7543
¥áー¥ë¡§koho@stf.josai.ac.jp
