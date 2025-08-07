¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À»³Ø±¡Âç³ØÅìËÌ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ç¥£¥Ä¥¢ー¤ò¼Â»Ü¡¡¿ÌºÒ°ä¹½ ÂçÀî¾®³Ø¹»¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î±¿±Ä¤Ë»²²Ã
À»³Ø±¡Âç³Ø¡Êºë¶Ì¸©¾åÈø»Ô¡¿³ØÄ¹¡§¾®ÃÓÌÐ»Ò¡Ë¤Ï¡¢8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë～17Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢µÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»Ô¡¢ÀçÂæ»Ô¹ÓÉÍÃÏ¶è¤òË¬Ìä¤¹¤ëÅìËÌ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ç¥£¥Ä¥¢ー¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
À»³Ø±¡Âç³Ø¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ°Ê¹ß¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÉü¶½»Ù±ç³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ç¥£¥Ä¥¢ー¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÅª¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¿ÌºÒ°ä¹½ ÂçÀî¾®³Ø¹»¤ò²ñ¾ì¤È¤·¤Æ¡ÖTeamÂçÀî ―Ì¤Íè¤òÂó¤¯¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯―¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Áー¥àÂçÀî¡Ë¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸24Ì¾¡¢¶µ¿¦°÷5Ì¾¡¢¹ç·×29Ì¾¤Î¥Ä¥¢ー»²²Ã¼Ô¤Î¤Û¤«¡¢Í»Ö¤Ç¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤ëÀ»³Ø±¡Âç³Ø¤ÎOB¡¦OG¤¿¤Á¤â±¿±Ä¶¨ÎÏ¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ê¡¢¼çºÅ¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀ®¸ù¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:00～20:00
¡¦ÂçÀî¾®³Ø¹»¤Ç¡¢¿ÌºÒ¤Çµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤´Ì½Ê¡¤òµ§¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÃÏ¶è¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢2025Ç¯¤Î³«ºÅ¤ÇÂè4²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¿Í¤âº£¤òÀ¸¤¤ë¿Í¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ç¤ÊÆâÍÆ¡¦¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§
¡¡14:00～¡¡ÂçÀî¾®³Ø¹»¥¬¥¤¥É¡¡
¡¡15:00～¡¡¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÉ÷Îë¤Å¤¯¤ê¡¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ¤Å¤¯¤ê¡Ë¢¨À»³Ø±¡Âç³Ø³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë´ë²è¡¦±¿±Ä
¡¡16:00～¡¡¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î²ñ¡¢¥³¥ó¥µー¥È¡Ê¥Ô¥¢¥Î¡¦¥ª¥«¥ê¥Ê¡Ë¡¢¡Ö»æÅôäÆ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Å¤¯¤ê¡×
¡¡19:30～¡¡¤ª¤ï¤ê¤Î²ñ
¢¡ÅìËÌ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ç¥£¥Ä¥¢ー¡¦¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡¦1ÆüÌÜ¡Ê8/15¡Ë¡§ ÀÐ´¬ÅþÃå¸å¡¢¥Áー¥àÂçÀî¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡¦½àÈ÷
¡¦2ÆüÌÜ¡Ê8/16¡Ë¡§ ¿ÌºÒ°ä¹½ ÂçÀî¾®³Ø¹»¤Ë¤Æ¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×³«ºÅ½àÈ÷～±¿±Ä
¡¦3ÆüÌÜ¡Ê8/17¡Ë¡§ ¿ÌºÒ°ä¹½ ¹ÓÉÍ¾®³Ø¹»¸«³Ø¡¢À»³Ø±¡Âç³ØÂ´¶ÈÀ¸¤Ë¤è¤ë¿ÌºÒ¸ì¤êÉô¡¡¤Û¤«
¢¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥Àー
¡¦ÅìËÌ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ç¥£¥Ä¥¢ー¤ÎÎ¹Äø¤ä¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢4Ì¾¤Î³ØÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥Àー¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê·×²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡Ö¥Áー¥àÂçÀî¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ä¤ª¤«¤¨¤ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î»²²Ã¼Ô¡×¡¢¡ÖÅìËÌ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ä¥¢ー»²²Ã³ØÀ¸¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¡×¤Î»°¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìËÌ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ä¥¢ー¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¥Ä¥¢ー¤Î¼Â»Ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑÍÆ¡¢À®Ä¹¤òË¾¤à¤Î¤«¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¡¢¤½¤ì¤ò¡Ö´ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¸À¸ì²½¤·¤¿¾å¤Çº£²ó¤Î¥Ä¥¢ー´ë²è¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¸½ÃÏ»ë»¡¤ò´Þ¤à10²ó¤ËµÚ¤ÖÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¾å¤Ç¡¢8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤ÎËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ª¤«¤¨¤ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§ https://www.instagram.com/p/DK_Wpyax55Z/¡¡
¡¦2023Ç¯¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡§¡ÖÀ»³Ø±¡Âç³Ø³ØÀ¸¤¬¿ÌºÒ°ä¹½ÂçÀî¾®³Ø¹»¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¿ÌºÒ¤ò·Ð¸³¤·¤¿ÅìËÌ¤Î¼ã¼Ô¤È¶¨Æ¯¡×¡§ https://www.seigakuin-univ.ac.jp/news/175/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Æþ»î¡¦¹Êó²Ý
¾¾粼¡¢¿ÀµÈ¡Ê¤«¤ó¤¡Ë¡¢Ê¿ÅÄ
½»½ê¡§ºë¶Ì¸©¾åÈø»Ô¸Íºê1-1
TEL¡§048-780-1707 ¢¨²Æ´üµÙ²Ë´ü´Ö¤Î¤¿¤áÅÅÏÃ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
FAX¡§048-725-6891
¥áー¥ë¡§pr@seigakuin-univ.ac.jp
