Ë¡À¯Âç³Ø¤¬Comoris¡¦Åìµþ¹©²ÊÂç³Ø¤È»º³Ø¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¡¡³ØÀ¸¤¬¡ÖÅÔ»Ô¤ÎÃæ¤ÎÂ¿¼ï¤È¶¦¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡×¿·¤·¤¤Êë¤é¤·Êý¤òÄó°Æ
Ë¡À¯Âç³Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©³ØÉô¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¥¢¥Õ¥§¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥é¥Ü¡Ê»ØÆ³¶µ°÷¡§¥½¥ó¥è¥ó¥¢¶µ¼ø¡¢°Ê²¼¡¢ADL¡Ë¤Ï¡¢Comoris DAO¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢¶¦Æ±ÂåÉ½¡§ÆîÉôÎ´°ì¡¢¾®ÅÄÌÚ³ÎÏº¡¢ÅÏÊÕ±Ñ¶Ç¡¢°Ê²¼ Comoris¡Ë¤ª¤è¤ÓÅìµþ¹©²ÊÂç³ØÊÒÌø¸¦µæ½ê¾å²¬Îè»Ò¶µ¼ø¤È¤È¤â¤Ë¡¢»º³ØÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅÔ»Ô¤ÎÃæ¤ÎÂ¿¼ï¤È¶¦¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¤â¤È¡¢ÅÔ»ÔÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ëÆ°¿¢Êª¡¦ÈùÀ¸Êª¡¦É÷¡¦¿å¡¦¸÷¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Á³Í×ÁÇ¤È¤Î¶¦ÁÏÅª¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤¢¤êÊý¤ò¡¢¥»¥ó¥·¥ó¥°¡¦É½¸½¡¦¼ÂÁõ¤òÄÌ¤·¤Æ¼Â¸³Åª¤ËÃµ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¸¦µæ³µÍ×¡§ÅÔ»Ô¤Ë"Â¾¼ï¤Î´¶³Ð"¤ò¤È¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡ÅÔ»Ô¤Ï¿Í´Ö¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿´Ä¶¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¶¦Â¸¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¸Ì¿¤È¤Î´Ø·¸À¤Ï¸«Íî¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿Í´ÖÃæ¿´Åª¤Ê»ëÅÀ¤òÌä¤¤Ä¾¤·¡¢¡ÖÂ¾¼ï¤È¤È¤â¤ËÅÔ»Ô¤òÀ¸¤¤ë¡×¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤¢¤êÊý¤òÌÏº÷¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ï¡¢Comoris¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÅÔ»Ô¤Î¶õ¤ÃÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥·¥§¥¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡£¤³¤³¤òÉñÂæ¤Ë¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¥»¥ó¥·¥ó¥°¤ä¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¾¼ï¤ÎÂ¸ºß¤Ë"µ¤¤Å¤¯"¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¤½¤³¤«¤éÆÀ¤¿¥Çー¥¿¤ä·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢É½¸½¡¦²Ä»ë²½¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¤«¤¿¤Á¤ò¹Í°Æ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÊªÍýÅª¤Ê¼ÂÁõ¤Î²ÄÇ½À¤Þ¤ÇÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¿Ê¹Ô
1. Noticing¡Êµ¤¤Å¤¯¡Ë
¡¡ÅÔ»Ô¤ËÀ¸¤¤ëÂ¾¼ï¤ÎÂ¸ºß¤ä¸½¾Ý¤Ë´¶³ÐÅª¡¦¿ÈÂÎÅª¤Ëµ¤¤Å¤¯ÃÊ³¬¡£Comoris¤äÂç³Ø¼þÊÕ¡¢¼«Âð¶áÎÙ¤Ê¤É¤Ç¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥»¥ó¥·¥ó¥°ÂÐ¾Ý¤òÃµº÷¤·¤Þ¤¹¡£»ë³Ð¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Æ÷¤¤¤ä²»¡¢É÷¡¢¼¾ÅÙ¤Ê¤É¤â½ÅÍ×¤Ê´Ñ»¡ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Þ¤¹¡£
2. Co-creating¡Ê¶¦¤Ëºî¤ë¡Ë
¡¡¥»¥ó¥·¥ó¥°¤·¤¿·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¿Í¤ÈÂ¾¼ï¤Î´Ø·¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ëÉ½¸½¡¦»ÅÁÈ¤ß¤òÁÏ½Ð¡£AI¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー²½¡¢ÂÎ¸³·¿¤Î²Ä»ë²½¡¢¶õ´Ö¤Ø¤Î¼ÂÁõ¤Ê¤É¡¢ÅÔ»ÔÀ¸³è¤ÎÊ¸Ì®¤Ë±è¤Ã¤¿Äó°Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
3. Care¡ÊÁê¸ß¥±¥¢¡Ë
¡¡¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ÏComoris¤äÂç³Ø¡¢¼«Âð¤Ê¤É¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÍøÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥±¥¢¤·¡¢¥±¥¢¤µ¤ì¤ë´Ø·¸À¡×¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ºÇ½ªÈ¯É½²ñ¡§3¥Áー¥à¤«¤é5¤Ä¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤òÈ¯É½
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï2025Ç¯5·î¤Ë»ÏÆ°¤·¡¢6·î¤ÎºÇ½ªÈ¯É½²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥ì¥¯¥Á¥ãー¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢Äó°Æ¡¢¥×¥í¥È¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÊ³¬Åª¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÈ¯É½²ñ¤Î¼Â»Ü³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¼Â»ÜÆü¡¡¡§2025Ç¯6·î18Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦¼Â»Ü¾ì½ê¡§¥¢ー¥Ð¥ó¥·¥§¥¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡ÖComoris¡×¡ÊÂå¡¹ÌÚÈ¬È¨¡Ë
¡¦»²²Ã¼Ô¡¡¡§Comoris´Ø·¸¼Ô¡¢Âç³Ø´Ø·¸¼Ô¡¢ADL¥á¥ó¥Ðー
¡ãÈ¯É½³µÍ×¡ä
1.°é¤Æ¤ë¥¤¥¹¡§ºÂ¤ë¤³¤È¤ÇÅÚ¤¬°é¤Á¡¢¿¢Êª¤¬À®Ä¹¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¥¤¥¹
¡¡³¹Ãæ¤ÎÍî¤ÁÍÕ¤Ê¤É¤ò¡Ö°é¤Æ¤ë¥¤¥¹¡×¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ºÂ¤Ã¤¿»þ¤Î°µÎÏ¤ÇÅÚ¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¤¥¹¤Î²£¤«¤é¿¢Êª¤¬À¸¤¨¤Æ¤¯¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤¿¤á¡¢»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤¿»È¤¤Êý¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¹¥Äー¥ë¤ÎÉ½¾ð¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£³¹Ãæ¤Î½Û´Ä¤È¥¤¥¹¤È»È¤¤¼ê¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤¬Áê¸ß¥±¥¢Åª´ÑÅÀ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤òBUCKET¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥¯·¿¡Ë¡¢CUBE¡Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È·¿¡Ë¡¢STOOL¡ÊÃæ¶õ¹½Â¤·¿¡Ë¤Î3¤ÄºîÀ®¡£Ãæ¶õ¹½Â¤·¿¤Ïº£¸å¡¢¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£
2.CoLLAGE¡§ÅÔ»Ô¤ÎÃæ¤ÇÂ¾¤ÎÀ¸¤Êª¤Ëµ¤¤Å¤¯¤¿¤á¤Î¼ê»æ
¡¡Comoris¤È¤¤¤¦ÅÔ¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¿¹¤ò³èÍÑ¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¤¢¤ëÁÇºà¤ò»È¤Ã¤Æ¼«Á³ÁÇºà¤ò½¸¤á¤¿¥³¥éー¥¸¥å·Á¼°¤Î¥«ー¥É¤òÀ©ºî¤¹¤ë¡£QR¥³ー¥É¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÔ¿´¤ÎÃæ¤Î¼«Á³¤ò¡¢¥«ー¥É¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£