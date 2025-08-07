ÊÆ¹ñÈ¯¥·¥åー¥º¥Ö¥é¥ó¥ÉAllbirds¤¬¡¢°¦ÍÑ¥·¥åー¥º¤Ë¡ÖÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¡×¤ò¡£¤è¤êÎÉ¤¤ÊýË¡¤Ç½Û´Ä¤òÂ¥¤¹²ó¼ý¥µー¥Ó¥¹ËÜÆü³«»Ï¡£
¡¡²÷Å¬¤µ¤ÈÃÏµå´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³Ë¤È¤·¡¢³×¿·Åª¤ÊÅ·Á³ÁÇºà¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç²÷Å¬¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¥·¥åー¥º¥Ö¥é¥ó¥ÉAllbirds¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤ÊýË¡¤Ç¥·¥åー¥º¤Î½Û´Ä¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥ê¥æー¥¹¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖReRun¡×¤òËÜ³ÊÅª¤Ë»ÏÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤´°¦ÍÑ¤µ¤ì¤¿Allbirds¥·¥åー¥º¤Ë¡ÖÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¡×¤òÂ£¤ê¡¢ÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤È¶¦¤Ë¼¡¤Î»ý¤Á¼ç¤Ø¤È½Û´Ä¤µ¤»¤ë¡¢Ì¤Íè»Ö¸þ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤è¤ê¡¢AllbirdsÄ¾±ÄÅ¹3Å¹ÊÞ¡Ê¸¶½É¡¢´Ý¤ÎÆâ¡¢Âçºå¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¥·¥åー¥º²ó¼ý¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ²ó¼ý¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤´¶¨ÎÏÄº¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢Ä¾±ÄÅ¹3Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê1,000±ßÊ¬¤Î¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤ò¤ªÅÏ¤·¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤¿Allbirds¤Î¥·¥åー¥º¤Ï¡¢¥ê¥æー¥¹¡¦¥ê¥Ú¥¢¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÀìÌçÀ¤Èµ»½ÑÎÏ¤ò»ý¤ÄKISH³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÂ°ìÂÃúÇ«¤ËÀö¾ô¡¦Êä½¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥·¥åー¥º¤Ï¡¢9·î¾å½Ü¤Ë¥ªー¥×¥óÍ½Äê¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖAllbirds ReRun Store¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆºÆÈÎ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡ÖÃæ¸ÅÉÊ¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤òÄ¶¤¨¡¢ÇÑ´þÊªºï¸º¡¢»ñ¸»¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÈ¼«¤Î½Û´Ä·¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
Allbirds ReRun Store: https://allbirdsrerun.jp/
ReRun¤Î»ÅÁÈ¤ß¥¤¥áー¥¸
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥·¥åー¥º¤Î¤¦¤Á¡¢95%Äø¤Î·¤¤Ï¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÌ¤¤À»È¤¨¤ë·¤¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡£¤³¤ì¤Ïº£¸å¤ÎÃÏµå¤Î¤¿¤á¡¢¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤è¤êÎÉ¤¤ÁªÂò»è¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤ÈÌÏº÷¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤¤¤ËAllbirds¤È¤·¤Æ¥ê¥æー¥¹¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼Î¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤«¤é¡Ö¼¡¤Î¿Í¤Ë¼õ¤±·Ñ¤°¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò¡£
¡¡Allbirds¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¼«Á³¤È¤Î¶¦Â¸¤Ë¸þ¤±¡¢Å·Á³Í³ÍèÁÇºà¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¦ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¤Îºï¸º¤ò¿Ê¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ÏReRun¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ñ¸»¤Î½Û´Ä¤ò²¡¤·¿Ê¤á¡¢À½Â¤¡¦ºÆÍøÍÑ¤Î2¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÃÏµå¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎReRun¤¬¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¼«¤éÃæ¸ÅÉÊ¤ò²ó¼ý¡¦ºÆÈÎ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤òºî¤ê½Ð¤¹¡¢ÈôÌöÅª¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ó¼ý
¡¡2025Ç¯8·î8Æü¤è¤ê¡¢²¼µ¤ÎAllbirdsÄ¾±ÄÅ¹3Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢²ó¼ý³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¿Í³ÎÇ§½ñÎà¤ò¤ª»ý¤Á¾å¡¢²ó¼ýÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥·¥åー¥º¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥·¥åー¥º1ÅÀËè¤Ë¡¢²¼µ¤ÎÄ¾±ÄÅ¹3Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê1,000±ßÊ¬¤Î¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²ó¼ýÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¢£
¡¡Allbirds ¸¶½É¡Ê¥ªー¥ë¥Ðー¥¹ ¸¶½É¡Ë
¡¡¢©150-0001 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°1ÃúÌÜ£±£´－£³£´
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00~19:00 ¡¡ÉÔÄêµÙ
¡¡TEL: 03-6804-6827
¡¡Allbirds ´Ý¤ÎÆâ¡Ê¥ªー¥ë¥Ðー¥º ´Ý¤ÎÆâ¡Ë
¡¡¢©100-0005 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ£³ÃúÌÜ£´－£± ¿·¹ñºÝ¥Ó¥ë 1F 105¶è
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00~20:00 ¡¡ÉÔÄêµÙ
¡¡TEL: 03-6812-2580
¡¡Allbirds Âçºå¡Ê¥ªー¥ë¥Ðー¥º Âçºå¡Ë
¡¡¢©530-0011 Âçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®4－20 ¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºåÆî´Û4F
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00~21:00 ¡¡ÉÔÄêµÙ
¡¡TEL: 06-6467-8841
¢£²ó¼ýÂÐ¾Ý¥¢¥¤¥Æ¥à¢£
¥¤¥ó¥½ー¥ë¤ò´Þ¤àAllbirds¤Î¥·¥åー¥º¤Ç¤¹¡£
»öÁ°¤ËÀö¾ô¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Î¤ª»ý¤Á¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Ï²ó¼ýÂÐ¾Ý¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦Allbirds¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤É
¡¦»öÁ°¤ËÀö¾ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥·¥åー¥º
¡¦¥¤¥ó¥½ー¥ë¤ä·¤É³¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤/¥À¥áー¥¸¤¬¤¢¤ë¥·¥åー¥º
¡¦¥¢¥Ã¥Ñー¤äÆâÂ¦¤Ë¡¢·ê¤äÇË¤ì¤¬¤¢¤ë¥·¥åー¥º
¡¦¥½ー¥ë¤¬Çí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥½ー¥ë¤ËµµÎö¤ä¤Ò¤Ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥åー¥º
¡¦Â¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥·¥åー¥º
¢£ËÜ¿Í³ÎÇ§½ñÎà¢£
¡Ö½»½ê¡×¡Ö»áÌ¾¡×¡ÖÀ¸Ç¯·îÆü¡×¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿¸øÅªµ¡´Ø¤¬È¯¹Ô¤·¤¿¾Ú½ñ(Í¸ú´ü¸ÂÆâ¤Î¸¶ËÜ)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎã¡Ë±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¡¦±¿Å¾·ÐÎò¾ÚÌÀ½ñ¡¦¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¡¦½»Ì±´ðËÜÂæÄ¢¥«ー¥É¡¦½»Ì±É¼¤Ê¤É¡£
¢¨18ºÐÌ¤Ëþ¡Ê¹â¹»À¸´Þ¤à¡Ë¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¿Æ¸¢¼Ô¤ÎÆ±È¼¤È¿Æ¸¢¼ÔÍÍ¤´ËÜ¿ÍÌ¾µÁ¡¢¤´ËÜ¿Í³ÎÇ§½ñÎà¤Ç¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¢£
¤ªµÒÍÍ¾ðÊó¡¦²ó¼ý´õË¾¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³ÎÇ§¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¸å¡¢1,000±ßÊ¬¤Î¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤ò¤ªÅÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤ÏAllbirds¤ÎÄ¾±ÄÅ¹3Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢£±Â¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¥®¥Õ¥È¥«ー¥É1ËçËøÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Í¸ú´ü¸Â¤Ï6¤«·î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¸½¶â¤È¤Î°ú¤´¹¤¨¡¢ÄàÁ¬¤Î¤ªÊÖ¤·¡¢ÊÖÉÊ»þ¤Î³ä°úºÆÅ¬ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤Î¥¤¥áー¥¸
ºÆÈÎÇä
2025Ç¯9·î¾å½Ü¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢Allbirds ReRun Store¤Ë¤ÆºÆÈÎÇä³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ Allbirds ReRun Store ¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥·¥åー¥º¤ÏÁ´¤ÆÃæ¸ÅÉÊ¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÉ½¼¨Í½Äê¤Î¸½¾õ¤Î¼Ì¿¿¡¦¾õÂÖ¤Î¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
https://allbirdsrerun.jp/contact
Our Story
¡¡
¡¡¥µ¥Ã¥«ー¤Î¸µ¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¥¸¥çー¥¤¡¦¥º¥¦¥£¥ê¥ó¥¸¥ãー¡£2¿Í¤Î°Û¿§¤Î¥Áー¥à¤Ë¤è¤ê¡¢2016Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬
¡ÖAllbirds¡Ê¥ªー¥ë¥Ðー¥º¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
Âç¤¤Ê¥í¥´¤äÇÉ¼ê¤Ê¥«¥éー¡¢¥±¥ß¥«¥ë¤ÊÁÇºà¤Çºî¤é¤ì¤¿½¾Íè¤Î¥·¥åー¥ºÀ½Â¤¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Á¡¢ÃåÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Æ¥£¥à¤ÎÊì¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤Î¥á¥ê¥Î¥¦ー¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¥Æ¥£¥à¤ÏÍ¥¤ì¤¿¥á¥ê¥Î¥¦ー¥ë¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¡¢¥¸¥çー¥¤¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢²÷Å¬À¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡ÖAllbirds¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½ºî¤Ç¤¢¤ë¡ÖWool Runners¡Ê¥¦ー¥ë¥é¥ó¥Êー¡Ë¡×¤Ï¹âÉÊ¼Á¤Î¥á¥ê¥Î¥¦ー¥ë¤¬½À¤é¤«¤¯Â¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£ÊÝ²¹À¡¢ÄÌµ¤À¡¢ËÉ½À¤ËÍ¥¤ì¤¿¤½¤Î²÷Å¬À¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¥åー¥ìー¥¹¤ËºÆÀ¸¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¢¥¤¥ó¥½ー¥ë¤Ë¤Ï¥Ò¥Þ¥·Ìý¡¢·¤Äì¤Ï¥µ¥È¥¦¥¥Ó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ SweetFoam(R)¤òÍÑ¤¤¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶ÇÛÎ¸¤·¤¿Å°ÄìÅª¤Ê¥â¥Îºî¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÀöÂõµ¡¤Ç´ÝÀö¤¤¤Ç¤¤ë¤½¤ÎÍøÊØÀ¤¬¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Æü¡¹ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤Î¼õ¾Þ·Ð¸³¤â¤¢¤ê´Ä¶³èÆ°²È¤Ç¤â¤¢¤ë¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª»á¤¬Åê»ñ¤ò¤·¡¢¤½¤ÎÉ¾²Á¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡¢¥æー¥«¥êÁ¡°Ý¤Çºî¤é¤ì¤¿ÄÌµ¤À¤È²÷Å¬¤µ¤ò¤½¤Ê¤¨¤¿¥á¥Ã¥·¥å¹½Â¤¤Î¡ÖTree¡Ê¥Ä¥êー¡Ë¡×¥·¥êー¥º¡¢100¡ó¿¢ÊªÀ¥ì¥¶ー¤Î¡ÖPlant (¥×¥é¥ó¥È) ¡×¥·¥êー¥º¤òÈ¯Çä¤·¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ç³×¿·Åª¤ÊÁÇºà³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃÏµå´Ä¶¤Ø¤ÎÉé²Ù¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¸½Âå¼Ò²ñ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KISH³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
KISH³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥â¥Î¤Î½Û´Ä¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢Êó¤ï¤ì¤ë¤Ù¤ºî¤ê¼ê¤Ë·Ã¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë´ó¤êÅº¤¤¶¦¤Ë¥ê¥»ー¥ë¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ë¡¢¡ÖÂçÎÌÀ¸»º¡¦ÂçÎÌ¾ÃÈñ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Öºî¤ê¼ê¤ÎÅØÎÏ¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤ÄÃæ¸ÅÉÊ»Ô¾ì¤«¤é¡¢ºî¤ê¼ê¤Ë¤Ï´Ô¸µ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¡¢¤È¤¤¤¦²ÝÂê¡¦¤¤¤Ó¤Ä¤Ê¹½Â¤¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×¢£
KISH³ô¼°²ñ¼Ò
¢©150-0012 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¹Èø5-14-2
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§customer.allbirdsrerun@kishresale.com
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¡§https://kkish.io/contact
Å¹ÊÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
