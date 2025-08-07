¥¨¥à¡¦¥Ôー¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¾®Ì«Å´Æ»¾è¼Ö·ôÇäµ¡¤ËÊªÈÎÍÑ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÃ¼Ëö¡ÖIM10¡×¤òÆ³Æþ
¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ÎÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¡¦¥Ôー¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£±É¼£¡Ë¤Ï¡¢Ìµ¿Íµ¡¸þ¤±¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡ØJMMS¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯8·î7Æü¤«¤é¾®Ì«Å´Æ»¸÷É÷Âæ±Ø¡¦¾åÁíµíµ×±Ø¤Î¾è¼Ö·ôÇäµ¡¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¥¨¥à¡¦¥Ôー¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬Å´Æ»¾è¼Ö·ô¹ØÆþ¤ËÊªÈÎÍÑÃ¼Ëö¡ÖIM10¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤Ç3ÎãÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÏÊýÅ´Æ»¤Î·Ð±Ä²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿ÊªÈÎÍÑÃ¼ËöÆ³Æþ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
ÃÏÊý¤ÎÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï¡¢ºòº£¤Î¾¯»Ò¹âÎð²½¤ä¿Í¸ý¸º¾¯Åù¤Ë¤è¤ê¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾è¼Ö·ôÇäµ¡¤Ø¤ÎÊªÈÎÍÑÃ¼ËöÆ³Æþ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¡¢·Ð±Ä¹çÍý²½¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¸òÄÌ·ÏÀìÍÑÃ¼Ëö¤ËÈæ¤Ù¤ÆÊªÈÎÍÑÃ¼Ëö¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª°Â²Á¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Ç¤ÎÆ³Æþ¥Ïー¥É¥ë¤¬Äã¤¤¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Æ°µ¡¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊªÈÎÍÑÃ¼Ëö¤Ï¥·¥ó¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÊý¼°¢¨1¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¡ÖIM10¡×¤Ï¥ê¥Ã¥Á¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÊý¼°¢¨2¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°ÂÄê¤·¤¿Â®ÅÙ¤Ç·èºÑ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸òÄÌ·ÏIC¥«ー¥É¢¨3°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤äQR¥³ー¥É·èºÑ¢¨4¡¢³Æ¼ïÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤Ê·èºÑÊýË¡¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸ÜµÒ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Ìµ¿Íµ¡¤Î³èÍÑ¤Ï¡¢´ë¶È¤Î·Ð±Ä¹çÍý²½¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ËÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤é¤æ¤ë·èºÑÊýË¡¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¸ÜµÒ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Æ³Æþ¤Ë³Ý¤«¤ë¥³¥¹¥È¤ä¼ê´Ö¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¾®Ì«Å´Æ»ÍÍ¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢º£¸å¤ÏÃÏÊý¤ÎÅ´Æ»»ö¶È¼ÔÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Á´¹ñ¤ÎÅ´Æ»»ö¶È¼ÔÍÍ¤ËÊªÈÎÍÑÃ¼Ëö¤ò¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤´Äó¶¡¤·¡¢Å´Æ»¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¥·¥ó¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÊý¼°¡§¥µー¥ÐーÂ¦¤Ç·èºÑ½èÍý¤ò¹Ô¤¦Êý¼°¡£Èæ³ÓÅªÃ¼Ëö¥³¥¹¥È¤¬°Â²Á¡£
¢¨2 ¥ê¥Ã¥Á¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÊý¼°¡§Ã¼Ëö¼«ÂÎ¤Ç·èºÑ½èÍý¤ò¹Ô¤¦Êý¼°¡£½èÍýÂ®ÅÙ¤¬Â®¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
¢¨3¸òÄÌ·ÏIC¥«ー¥É¤È¤Ï¡ÖKitaca¡×¡ÖSuica¡×¡ÖPASMO¡×¡ÖTOICA¡×¡Ömanaca(¥Þ¥Ê¥«)¡×¡ÖICOCA¡×¡ÖSUGOCA¡×¡Önimoca¡×¡Ö¤Ï¤ä¤«¤±¤ó¡×¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨¡ÖKitaca¡×¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¢¨¡ÖSuica¡×¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¢¨¡ÖPASMO¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥¹¥â¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¢¨¡ÖTOICA¡×¤Ï¡¢Åì³¤Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¢¨¡Ömanaca¡×(¥Þ¥Ê¥«)¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÌ¾¸Å²°¸òÄÌ³«È¯µ¡¹½µÚ¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥¤¥·ー¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¢¨¡ÖICOCA¡×¤Ï¡¢À¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¢¨¡ÖSUGOCA¡×¤Ï¡¢¶å½£Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¢¨¡Önimoca¡×¤Ï¡¢À¾ÆüËÜÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¢¨¡Ö¤Ï¤ä¤«¤±¤ó¡×¤Ï¡¢Ê¡²¬»Ô¸òÄÌ¶É¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¡Ë
¢¨4 ¡ÖQR¥³ー¥É¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ó¥½ー¥¦¥§ー¥Ö¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£¾®Ì«Å´Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾®Ì«Å´Æ»¤Ï¡¢1925Ç¯¤Ë³«ÄÌ¤·¤¿ÈóÅÅ²½¡¦Ã±Àþ¤ÎÏ©Àþ¤Ç¡¢JRÀéÍÕ±Ø¤«¤éÌó20Ê¬¤Î¡Ö¸Þ°æ±Ø¡×¤«¤é¡¢¡Ö¾åÁíÃæÌî±Ø¡×¤Þ¤Ç¤ÎÁ´18±Ø¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼óÅÔ·÷¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢±Ø¼Ë¡¦µ¡´Ø¸Ë¡¦¼ÖÎ¾¤Ê¤É¤Ë¸Å¤¯¤«¤é¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2018Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¾®Ì«Å´Æ»¤È¤½¤Î±èÀþ¤Î·Ê´Ñ¡×¤¬ÀéÍÕ¸©¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤Á¤ÐÊ¸²½°ä»º¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ìµ¿Íµ¡¸þ¤±¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡ØJMMS¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØJMMS¡Ù¤ÏÌµ¿Íµ¡¡¦¼«Æ°µ¡¡¦¼«ÈÎµ¡¸þ¤±¤ÎÅÅ»Ò·èºÑ¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¹¤ë¾å¤ÇÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë·ÀÌó～¶ÈÌ³¤ò°ì³ç¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¤Ç¤¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐ±þ¡¢½¸¶â¶ÈÌ³¤«¤é¤Î²òÊü¡¢ÈÎÇä¥Çー¥¿¤ÎÅÅ»Ò²½¤Ê¤É¡¢ÈóÂÐÌÌ·èºÑ¤ÎDX²½¤ò¥Þ¥ë¥Á¥Þ¥Íー·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¡¦¥Ôー¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¨¥à¡¦¥Ôー¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢NEC¥°¥ëー¥×¤È³ÆÅÅ»Ò¥Þ¥Íー²ñ¼Ò¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É²ñ¼Ò¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡¢Ìµ¿Íµ¡¸þ¤±¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡ØJMMS¡Ù¤ä¡¢ÂÐÌÌ¼°¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡ØKAZAPi¡Ê¤«¤¶¤Ã¤Ô¡Ë¡Ù¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢·èºÑ¥¤¥ó¥Õ¥éÆ³Æþ»Ù±ç¡¢·èºÑÂå¹Ô¶ÈÌ³¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤ó¤À¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯1·î¤«¤é¤Ï¡¢¼«ÈÎµ¡¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥¸¥Ï¥È¥¯¡Ù¤ÎÄó¶¡¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤ò¼´¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢°Â¿´¡¦ÊØÍø¤Ê¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§¡¡https://mp-solution.com/contact/¡¡