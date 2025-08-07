SET EXPO 2025¤Ë¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥ê¥ó¥¯¥¹¤ÈLineUp¼Ò¤¬IP·ÐÍ³¤Î¥é¥¤¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢ÅÁÁ÷¸þ¤±¤Ë¡¢³ÈÄ¥À¤Î¹â¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¥ê¥ó¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿û¸¶¡¡»Ê¡¡Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É6659 °Ê²¼¥á¥Ç¥£¥¢¥ê¥ó¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Ç¤¢¤ëLineUp¼Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëºÇÂçµé¤ÎÊüÁ÷¡¦¥á¥Ç¥£¥¢µ»½Ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSET EXPO 2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨²ñ¤Ï2025Ç¯8·î19Æü¤«¤é21Æü¤Þ¤Ç¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤ÎCentro de Convenções do Anhembi¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï¥Öー¥¹No.35B¤ÇÎ¾¼Ò¤ÎÅ¸¼¨¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¥ê¥ó¥¯¥¹¤Ï¡¢³ÈÄ¥À¡¢¿®ÍêÀ¡¢¥¹¥Úー¥¹¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¤¿IP¥á¥Ç¥£¥¢¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿Xscend(R)¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÃæ¿´¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Xscend(R)¤Ï¡¢¥â¥¸¥åー¥ë¼°¤Î½ÀÆðÀ¤È¹âÌ©ÅÙ¤Ê¥Ýー¥ÈÍÆÎÌ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢½¸Ãæ´ÉÍý¼¼¡¢¥¨¥Ã¥¸µòÅÀ¤Ç¤Î±ÇÁüÅÁÁ÷¡¢¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥¦¥ÉÏ¢·È·¿¤Î¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ËºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Xscend(R)¤Ï¡¢½¾Íè¤Î2RU¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë1RU¥â¥Ç¥ë¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢SDI/IPÊÑ´¹¡¢¥Þ¥ë¥Á¥³ー¥Ç¥Ã¥¯½èÍý¡¢°µ½Ì¡¦Èó°µ½Ì¥Ó¥Ç¥ª¤Î´ÉÍý·¿¤ª¤è¤ÓÈó´ÉÍý·¿IP¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¾å¤Ç¤Î°ÂÁ´¤ÊÅÁÁ÷¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢HEVC/AVC¥¨¥ó¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¡¢SRTÇÛ¿®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢ÊüÁ÷¶É¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¸úÎ¨À¤È½ÀÆðÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¥ê¥ó¥¯¥¹¤ÎÊÆ¹ñ»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëMedia Links Inc.¤ÎPresident¤Ç¤¢¤ëAl Nuñez¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖSET EXPO¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¤ªµÒÍÍ¤ä¥Ñー¥È¥Êー¤Î³§ÍÍ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢LineUp¥Áー¥à¤È¶¦¤ËºÆ¤Ó¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤òË¬¤ì¡¢¸½¾ì¤ÇÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¡¢Åö¼Ò¤ÎIP¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢ÅÁÁ÷¤ò¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤ò¤´¾Ò²ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÍ½Ìó¤ä¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢https://medialinks.com/medialinks-xscend/#bookameeting(https://medialinks.com/medialinks-xscend/#bookameeting).¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
