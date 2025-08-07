¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥É ¥ª¥Ö ¥È¥¥¥â¥íー ´Ý¤ÎÆâÅ¹¤È¿´ºØ¶¶¥Ñ¥ë¥³Å¹¤Ç¤Ï¡¢8·î9Æü(ÅÚ)¤«¤é8·î19Æü(²Ð)¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥Ñ¥êÈ¯¤Î¥·¥ã¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Ö¥ê¥¨¥ó¥Ì¡¦¥Ñ¥ê¡¦¥Ç¥£¥¹¤Î¿·ºî¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò¸ÂÄê³«ºÅ¡£
³ô¼°²ñ¼Ò ¥È¥¥¥â¥íー¥é¥ó¥É
¢¨·ÇºÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥É ¥ª¥Ö ¥È¥¥¥â¥íー ´Ý¤ÎÆâÅ¹¤È¿´ºØ¶¶¥Ñ¥ë¥³Å¹¤Ç¤Ï8·î9Æü(ÅÚ)¤«¤é8·î19Æü(²Ð)¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥Ñ¥êÈ¯¤Î¥·¥ã¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡¢Bourrienne Paris X¡Ê¥Ö¥ê¥¨¥ó¥Ì¡¦¥Ñ¥ê¡¦¥Ç¥£¥¹¡Ë¤Î¥á¥ó¥º¡õ¥¦¥£¥á¥ó¥º¤Î¿·ºî¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ïÅ¸³«¤Î¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ÂºÝ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ò³«ºÅ´ü´Ö¡Ó
2025Ç¯8·î9Æü(ÅÚ)¤«¤é19Æü(²Ð)
¡Ò³«ºÅÅ¹ÊÞ¡Ó
¥é¥ó¥É ¥ª¥Ö ¥È¥¥¥â¥íー ´Ý¤ÎÆâÅ¹
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ2-6-1 ´Ý¤ÎÆâ¥Ñー¥¯¥Ó¥ë ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢ 1F¡¢2F.
TEL03-3217-2855
¥é¥ó¥É ¥ª¥Ö ¥È¥¥¥â¥íー ¿´ºØ¶¶¥Ñ¥ë¥³Å¹
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è¿´ºØ¶¶¶Ú£±ÃúÌÜ£¸－£³ ¿´ºØ¶¶¥Ñ¥ë¥³ËÌ´Û 3³¬
TEL06-6252-9797