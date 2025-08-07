¥¹ー¥Ñー ¥¨ー ¥Þー¥±¥Ã¥È µþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¡ÒMARINA YEE¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¥¤ー¡Ë¡Ó¤ÎPOP UP STORE¤ò¸ÂÄê³«ºÅ¡£
¡ÒMARINA YEE¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¥¤ー¡Ë¡Ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëPRO COLLECTION¤è¤ê¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Ç¤¢¤ë¡É¥×¥ê¥ó¥¹¥ª¥Ö¥¦¥§ー¥ë¥º¥Á¥§¥Ã¥¯¡É ¤Î¿··¿¤Î¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥Ù¥¹¥È¤òÃæ¿´¤Ë¥Þ¥ê¥Ê¥¤ー»ëÅÀ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¿§¡¢ÁÇºà¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¼è¤êÂ·¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ªÅ¹¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
About¡ÃMARINA YEE¡Ê¥Þ¥êー¥Ê¡¦¥¤ー¡Ë
¥Ù¥ë¥®ー¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡£ ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¡È¥Þ¥êー¥Ê¡¦¥¤ー¡É¤Ï1981Ç¯¡¢¥¢¥ó¥È¥ïー¥×²¦Î©·Ý½Ñ¥¢¥«¥Ç¥ßー¤òÂ´¶È¡£
¡È¥É¥ê¥¹¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥Î¥Ã¥Æ¥ó¡É¡¢¡È¥¢¥ó¡¦¥É¥¥¥à¥ë¥á¥¹¥Æー¥ë¡É¤Ê¤É¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢¥¢¥ó¥È¥ïー¥×¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ1980Ç¯Âå¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹¡£
¤½¤Î¸åÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤ò°ìÅÙÎ¥¤ì¤¿¤¬¡¢2018Ç¯½©¤ËÉüµ¢¡£
¸½ºß¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¥á¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ëM.Y.PRODUCTION¤È¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤Ë¤è¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢M.Y.UPCYCLE COUTURE Collection¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
<³«ºÅ´ü´Ö>
8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë
<³«ºÅÅ¹ÊÞ>
SUPER A MARKET KYOTO
µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è»Í¾òÄÌ»ûÄ®ÅìÆþÆóÃúÌÜ¸æÎ¹Ä®35
µþÅÔ¹âÅç²°S.C. [T8] 2³¬
TEL : 075-746-5149
10:00 - 20:00