¡Ú¥Ò¥ë¥È¥ó²£ÉÍ¡Û¡Ø¥Û¥Æ¥ë¡ß¥é¥¦¥ó¥¸¡ßÂßÀÚ¡Ù― 1Æü1ÁÈ¸ÂÄê¤ÎÆó¼¡²ñ¥×¥é¥ó¤òÈÎÇä³«»Ï¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖOcean Milano¡×¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ÎÃÄÂÎÂßÀÚ¥×¥é¥ó¤â¼õÉÕ³«»Ï¡£
¥Ò¥ë¥È¥ó²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§ÌÚÂ¼ ÂîÌé¡Ë¤Ç¤Ï¡¢1Æü1ÁÈ¸ÂÄê¤Ç¥Û¥Æ¥ë5³¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ë¤Æ¡¢ÂßÀÚÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÆó¼¡²ñ¥×¥é¥ó¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Ï¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥í¥¢¤´½ÉÇñ¼Ô¤Î¤ß¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤ò¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë³«Êü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖOcean Milano¡×¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ÎÃÄÂÎÂßÀÚÍøÍÑ¤â¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡£¥Ò¥ë¥È¥ó²£ÉÍ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¶õ´Ö¤ÇÍ¥²í¤Ê¤Ò¤È»þ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸
¥ªー¥·¥ã¥ó¥ß¥é¥Î
¥Ò¥ë¥È¥ó²£ÉÍ¤Î¡Ö¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ï¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥ëー¥à¤ª¤è¤Ó¥¹¥¤ー¥È¥ëー¥à¤Ë¤´½ÉÇñ¤Î¸Â¤é¤ì¤¿¤ªµÒÍÍÀìÍÑ¤Ë¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤ÇÈóÆü¾ï¤Ê¶õ´Ö¤ò¡¢ÆÃÊÌ¤ËÌë¤ÎÆó¼¡²ñ²ñ¾ì¤È¤·¤Æ²òÊü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´Í§¿Í¤äÆ±Î½¤È¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¿´¤ò¹þ¤á¤¿¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤È³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¾å¼Á¤ÊÌë¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿À²¤ì¤¿Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥é¥¹»ÈÍÑ¤â²ÄÇ½¡£ÂßÀÚ¤Î¶õ´Ö¤Ç²£ÉÍ¤ÎÌë·Ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Í¥²í¤Ê¤Ò¤È»þ¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¡Ê¥Æ¥é¥¹¡Ë
¡Ú¤ªÎÁÍý¡Û¥Ï¥àÀ¹¹ç¤ï¤» / ¥Áー¥ºÀ¹¹ç¤ï¤» / ¥Ê¥Ã¥ÄÀ¹¹ç¤ï¤» / ¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡õ¥Á¥Ã¥×¥¹¡¦¥¹¥Ê¥Ã¥¯/¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¡etc.
¡Ú¥É¥ê¥ó¥¯¡ÛÇòÀÖ¥ï¥¤¥ó / ÉÓ¥Óー¥ë / ¥¦¥¤¥¹¥ー / ¾ÆÃñ / ¥«¥¯¥Æ¥ë³Æ¼ï¡¦¥³¥«¡¦¥³ー¥é / ¥¸¥ó¥¸¥ã¥¨ー¥ë / ±¨Î¶Ãã / ¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥åー¥¹¡¡etc.
¡Ú¾ì½ê¡Û¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¡¡¥Û¥Æ¥ëÅï5³¬
¡Ú´ü´Ö¡ÛÄÌÇ¯¼õÃí²Ä¡ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤ÉÈËË»´ü¤Ï½ü¤¯¡Ë
¡Ú»þ´Ö¡Û20»þ30Ê¬～22»þ30Ê¬¡¡¢¨2»þ´Ö
¡Ú¼ýÍÆ¿Í¿ô¡Û30Ì¾～60Ì¾¤Þ¤Ç¡¡¢¨´ðËÜÅª¤ËÃåÀÊ¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ
¡Ú²Á³Ê¡Û¤ª°ì¿ÍÍÍ¡¡8,000±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ï¡¢»öÁ°¿¶¹þ¤Þ¤¿¤ÏÅöÆü¸½ÃÏ·èºÑ¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û7～4ÆüÁ°¤Ç20¡ó¡¢3～2ÆüÁ°¤Ç50¡ó¡¢Á°Æü¤Ç80¡ó¡¢ÅöÆü¤Þ¤¿¤ÏÌµÃÇ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Î¾ì¹ç¤Ï100¡ó
¡ÚÍ½Ìó¡¦¤ªÌä¹ç¤»¡Û¤ªÅÅÏÃ¡¡045-641-8108 (10:00～18:00)
¥Ò¥ë¥È¥ó²£ÉÍ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ØOcean Milano Seafood & Roast Beef¡Ù¤Ç¤ÏÃÄÂÎ¡¦¥°¥ëー¥×¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¸þ¤±¤¿ÂßÀÚ¥×¥é¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÅ¹¤Ï¡¢¥·¥§¥Õ¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¤È½Ü¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥·ー¥Õー¥É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥ï¥¤¥ó¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¶¦¤Ë¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ë²ÚµÒÁ¥¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÁë¤«¤é¼«Á³¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤ß¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´¥ÇÕ¤Ï³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²°³°¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥óÆâ¤Ç¤´´¿ÃÌ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢¥·ー¥ó¤Ë±þ¤¸¤¿¼«Í³¤Ê»È¤¤Êý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤´ÍøÍÑ¿Í¿ô¤Ï20Ì¾ÍÍ¤«¤éºÇÂç60Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç¤È¡¢¥Ñー¥Æ¥£ー¤äº©¿Æ²ñ¡¢´¿Á÷·Þ²ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤Ç¤´°ÆÆâ²ÄÇ½¤Ê¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥¹°ìÎã
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡¦Lunch Menu¡Ê¥³ー¥¹ÆâÍÆ°ìÎã¡Ë
Seafood and Couscous Galette Provence Style
µû²ð¤Î¥¯¥¹¥¯¥¹¥¬¥ì¥Ã¥È»ÅÎ©¤Æ¡¡¥×¥í¥ô¥¡¥ó¥¹É÷
Poele of Seabream with Vermouth Sauce
¿¿Âä¤Î¥Ý¥ï¥ì ¥ô¥§¥ë¥â¥Ã¥È¥½ー¥¹
Grilled Japanese Roasted Beef with Truffle Sauce
¹ñ»ºµí¤Î¥íー¥¹¥È¥°¥ê¥ë ¥È¥ê¥å¥Õ¥½ー¥¹
Hotel Made Dessert Platter
¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶ー¥È¥×¥ìー¥È
Coffee or Tea
¥³ー¥Òー Ëô¤Ï ¹ÈÃã
8,000±ß
¢¨¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ
¡Ú¾ì½ê¡ÛOcean Milano Seafood & Roast Beef¡¡¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹Åï2³¬
¡Ú¿Í¿ô¡ÛÎ©¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡§30Ì¾～60Ì¾ÄøÂÐ±þ²Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡ÃåÀÊ¥³ー¥¹¡§20Ì¾～40Ì¾ÄøÂÐ±þ²Ä
¡Ú»þ´Ö¡Û 12:00～14:30¡Ê100Ê¬À©¡Ë
¡Ú²Á³Ê¡Û¡¦¥³ー¥¹¡§ 8,000±ß～ /¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡Ë¡§3,000±ß～
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡§7,000±ß～ / ¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê¥Õ¥êー¥Õ¥íー¡Ë¡§2,500±ß～
¡Ú¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¹ç¤»¡Û045¡¾641¡¾8108¡Ê10:00～18:00¡Ë
¥Ò¥ë¥È¥ó²£ÉÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Ò¥ë¥È¥ó²£ÉÍ¡×¤Ï¡¢²£ÉÍ±Ø¤ä²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¯¥©ー¥¿ー¤«¤éÀî¤ò¶´¤ó¤ÀÂÐ´ß¤Î¥¦¥©ー¥¿ー¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ¡Ö¿·¹âÅç±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ 5 Ê¬¡¢JR ¡Ö²£ÉÍ±Ø¡×Åì¸ý¤«¤éÅÌÊâ 11 Ê¬¤ËÎ©ÃÏ¡£¼ýÍÆ¿Í¿ô 2 Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î²»³ÚÀìÍÑ¥¢¥êー¥Ê¡Ö K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¡×¤ËÎÙÀÜ¤·¡¢³¹¶è¡Ö¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Æ¥é¥¹¡×¤Î¥Û¥Æ¥ëÅï¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖYokohama Deco¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¡¢º£¤â²£ÉÍ¤Î³¹¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¥¢ー¥ë¡¦¥Ç¥³¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¸½Âå¤Î²£ÉÍ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤»¤¿¡È¤³¤Î¾ì½ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢ー¥ë¡¦¥Ç¥³¡É¤¬Áõ¤¦¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú»ÜÀß³µÍ×¡Û
»ÜÀßÌ¾¡¡¡¡¡§¥Ò¥ë¥È¥ó²£ÉÍ
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤6-2-13
»ÜÀß¹½À®¡¡¡§ÃÏ¾å26 ³¬¡¢ÃÏ²¼ 1 ³¬ / ÃÏ¾åÌó 100m
ÀßÈ÷¡¡¡¡¡¡¡§¥ì¥¹¥È¥é¥ó3 Å¹ÊÞ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢ ¥Ðー ¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¡¢±ã²ñ¾ì¤Ê¤É
¼¼¿ô¡¡¡¡¡¡¡§339¼¼
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡§¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ¡Ö¿·¹âÅç±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâÌó5Ê¬¡¦JR¡Ö²£ÉÍ±ØÅì¸ý¡×¤«¤éÅÌÊâÌó11Ê¬
ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡¡¡§045¡¾641¡¾8100
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§¥Ò¥ë¥È¥ó²£ÉÍ(https://hiltonyokohama.jp/)
