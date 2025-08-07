·ÐÍýÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤ª´ê¤¤¡ª·ÐÍý¤µ¤ó¡ª¡×¤¬freee Advisor Awards 2025¤Ç¡ÖAdvisor of the Year¡×¤ò¼õ¾Þ
·ÐÍý¡¦¿Í»öÏ«Ì³¤Î¥¯¥é¥¦¥É»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¹çÆ±²ñ¼Ò¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼Ò°÷¡§º´Æ£ÎÉÂÀ¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë·ÐÍýÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤ª´ê¤¤¡ª·ÐÍý¤µ¤ó¡ª(https://option1.jp/)¡×¤Ï¡¢freee³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢CEO¡§º´¡¹ÌÚÂçÊå¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Öfreee Advisor Awards 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢freeeÇ§Äê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÃæ¤«¤éÍ¥¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÖAdvisor of the Year－¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à²½ÉôÌç－¡×¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£·ÐÍýÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤ª´ê¤¤¡ª·ÐÍý¤µ¤ó¡ª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤ª´ê¤¤¡ª·ÐÍý¤µ¤ó¡ª¡×¤Ï¡É·Ð±Ä¼Ô¤¬ËÜ¶È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤Èºî¤é¤ì¤¿¡¢·î³Û7,500±ß¤ÎµÄ¢Âå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ö·ÐÍýÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯ÉÔ°Â¡×¡ÖËÜ¶È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÀÇÍý»Î¤Î¸ÜÌäÎÁ¶â¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ï¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶ ¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¡Ê¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ë¡§https://option1.jp/
▶ ¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¡Ê30ÉÃÆ°²è¡Ë¡§²¼µ
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=XBoDV2A_WTQ ]
¢£¡Öfreee Advisor Awards 2025¡×¤È¤Ï
¡Öfreee Advisor Awards¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ2Ëü°Ê¾å¤ÎfreeeÇ§Äê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÃæ¤«¤é¡¢freee¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÃæ¾®´ë¶È¡¦¥¹¥âー¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤¿Í¥¤ì¤¿¥Ñー¥È¥Êー¤òÉ½¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¡ÖAdvisor of the Year¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ËºÇ¤âfreee¤Î²ÁÃÍ¤ò¹¤á¡¢¸ÜµÒ»Ù±ç¤ÎÀ®²Ì¤òµó¤²¤¿²ñ¼Ò¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Þ¤Ç¤¹¡£
▶ freee Advisor Awards¡§https://www.freee.co.jp/lp2/freee-advisor-day/awards/
¢¨freeeÇ§Äê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤Ï
freee²ñ·×¤Î½¬½ÏÅÙ¤òÉ¾²Á¤·¡¢Ç§Äê¤µ¤ì¤¿ÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¤ä²ñ·×»öÌ³½ê¡¦¼ÒÏ«»Î»öÌ³½ê¤Ê¤ÉÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë»ñ³Ê¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É²ñ·×¥½¥Õ¥È¡Öfreee²ñ·×¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥ÉÀ½ÉÊ¤ò»È¤¤¡¢¥¹¥âー¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î·Ð±Ä¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÀìÌç²È¤Ç¤¹¡£·ÐÍý¤ä²ñ·×¤Î¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¬ËÜÍè¤Î¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¤âÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
▶ freeeÇ§Äê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡§https://advisors-freee.jp/column/advisor/about-freee-advisor
ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È¡Ê¹çÆ±²ñ¼Ò¥ª¥×¥·¥ç¥ó ÂåÉ½¼Ò°÷ º´Æ£ÎÉÂÀ¡Ë
¤ª´ê¤¤¡ª·ÐÍý¤µ¤ó¡ª¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²ñ·×¥½¥Õ¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤¬¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤À¤±¤É¡Ö¸ÜÌäÀÇÍý»Î¤ä¥Ñー¥È¤ò¸Û¤¦¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¥Ëー¥º¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¡¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤Î¼õ¾Þ¤òµ¡²ñ¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ò¤´»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¹çÆ±²ñ¼Ò¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹çÆ±²ñ¼Ò¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢·ÐÍý¡¦¿Í»öÏ«Ì³¤ÎÂå¹Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¹¥âー¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Äー¥ë¤Î³èÍÑ¤È¡¢¼ÂÌ³¤ËÂ¨¤·¤¿±¿ÍÑ¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜÌäÀè¤Î²ÝÂê²ò·è¤È¶ÈÌ³²þÁ±¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§¹çÆ±²ñ¼Ò¥ª¥×¥·¥ç¥ó
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·ÐÍý¡¦¿Í»öÏ«Ì³¤ÎÂå¹Ô¡¢¶ÈÌ³Àß·×»Ù±ç
¡¦½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À£²ÃúÌÜ£²ÈÖ£±£²¹æ£Ô¡õ£Ê¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°£·£Æ
¡¦¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://option1.jp/
¡¦freeeÀÇÍý»Î¸¡º÷¥Úー¥¸¡§https://advisors-freee.jp/advisors/88779
¡¦MoneyForward¥¯¥é¥¦¥ÉÀÇÍý»Î¸¡º÷¡§https://biz.moneyforward.com/mfc-partner/search/other/166072/
¡¦»ñ³Ê¡§freee£´¤ÄÀ±¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー / MoneyForward ¸øÇ§¥´ー¥ë¥É¥á¥ó¥Ðー
