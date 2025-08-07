¶å½£¤Î·Ã¤ß¤òÀÐÍÒ¤Ç¶Ë¤á¤ë¡¢²Æ¤Î¿·¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹»ÏÆ°
ÊÌÉÜ¤ÎÌë·Ê¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤¦¡¢¶å½£¤Î·Ã¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥³ー¥¹
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖTHE PEAK¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¤è¤ê¥á¥Ë¥åー¤ò°ì¿·¤·¡¢¶å½£¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¡ÈÁÇºà¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡¢¹â²¹ÀÐÍÒ¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡É¡£ÂçÊ¬¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¶å½£³ÆÃÏ¤Î½Ü¤Î·Ã¤ß¤ò¡¢ÁÇºà¤´¤È¤ËºÇÅ¬¤Êµ»Ë¡¤ÇÃúÇ«¤Ë»ÅÎ©¤Æ¡¢Ë¤«¤Ê¹á¤ê¤ä»Ý¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎÁÍý¤Ï¡¢Ä´Íý¤«¤éÄó¶¡¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢½ÐÍèÎ©¤ÆÇ®¡¹¤Î¾õÂÖ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥³ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁ°ºÚ¡¦¥Ñ¥¹¥¿¡¦¥á¥¤¥ó¡¦¥Ç¥¶ー¥È¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥×¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÎÍÑ¡£ÎÁÍý¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¹á¤ê¤äºÌ¤ê¤¬¿©Íß¤ò»É·ã¤·¡¢¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³ー¥¹¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÎÁÍý¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥¢¥é¥«¥ë¥È¤È¤·¤Æ¤â¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤ª¹¥¤ß¤ÎÎÁÍý¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥³ー¥¹¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¤â¤è¤·¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë°ì»®¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤à¤â¤è¤·¡£¥·ー¥ó¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢½ÀÆð¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
Áë¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤Ï¡¢ÊõÀÐ¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¤è¤¦¤ÊÊÌÉÜ¤ÎÌë·Ê¡£¤¤é¤á¤¯·Ê¿§¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È²á¤´¤¹ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥³ー¥¹¤Î³Ë¤òÃ´¤¦¡¢ÁÇºà¤òÀ¸¤«¤¹¹â²¹ÀÐÍÒ
THE PEAK¤ÎÎÁÍý¤Îº¬´´¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥óÆâ¤ËÈ÷¤¨¤é¤ì¤¿ÆÃÀ½¤ÎÀÐÍÒ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÍÒ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¤¿ÇòÎû´¤¤ò»ÈÍÑ¡£Îû´¤¤ÏÇ®¤òÃß¤¨¤ëÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢700¡î¤Ë¤âÃ£¤¹¤ë¹â²¹¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È²¹¤Þ¤ê¡¢±óÀÖ³°Àþ¤ò¤¸¤ó¤ï¤ê¤ÈÊü¼Í¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î±óÀÖ³°Àþ¤ÎÇ®¤¬¡¢ÁÇºà¤Î¿Ä¤Þ¤Ç¶Ñ°ì¤Ë²Ð¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢³°Â¦¤Ï¹á¤Ð¤·¤¯¡¢Ãæ¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤È»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¾Æ¤¤¹¤®¤º¡¢Ì£¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤ëÀäÌ¯¤Ê²ÐÆþ¤ì¤³¤½¡¢THE PEAK¤ÎÎÁÍý¤Î¿¿¿ñ¡£ÀÐÍÒ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡¢ÁÇºàËÜÍè¤Î»Ý¤ß¤ò¤¼¤Ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Áª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿¶å½£¤Î·Ã¤ß¡£´¶Æ°¤ò¸Æ¤Ö2»®¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤ÈÂçÊ¬»ºÇòÇ¬¤Î¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£
µû²ð¤Î¥×¥í¥Ç¥Ã¥È¥ª¥¤¥ë»ÅÎ©¤Æ
¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÅÁÅýÅª¤Êµ»Ë¡¤ËÊï¤¤¡¢µû²ð¤Î½Ð½Á¤ÎÃæ¤ÇÌÍ¤ò¼Ñ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ý¤ß¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÛ¤ï¤»¤¿¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£É÷Ì£Ë¤«¤Ê¥ª¥¤¥ë¥Ùー¥¹¤Î¥½ー¥¹¤Ç»Å¾å¤²¡¢ÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤ÂçÊ¬¸©»º¤ÎÇò¤Í¤®¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î³ªÄÞ¤Ï¡¢Ì£¤ï¤¤¤È¿©¤Ù¤ä¤¹¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë²ÐÆþ¤ì¤ÈÀ¹¤êÉÕ¤±¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢°ì»®¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÊ¬ÏÂµí¥µー¥í¥¤¥ó
THE PEAK¤Ç¤ÏÁú¹ß¤ê¤ÎÂ¿¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æù¼Á¤ÎÁ¡ºÙ¤µ¤ÈÀÖ¿È¤Î»Ý¤ß¤ò½Å»ë¡£½ÏÎý¤ÎÌÜÍø¤¤ÇÁª¤ÓÈ´¤¤¤¿Éô°Ì¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ç»¸ü¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÁ¡ºÙ¤Ê¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥½ー¥¹¤ÏÂçÊ¬¤ÎÆÃ»º¤ò³è¤«¤·¤¿2¼ïÎà¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤Î¾®Ç¬¤È¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¤Î¥½ー¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥¯¿¼¤¤±±µÏÌ£Á¹¤ò»È¤Ã¤¿ÆÃÀ½¥½ー¥¹¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¡¢THE PEAK¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ì»®¤Ç¤¹¡£
¤´½ÉÇñ¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://beppu-galleria-midobaru.jp/
THE PEAK
GALLERIA MIDOBARU¡Ê¥¬¥ì¥ê¥¢¸æÆ²¸¶¡Ë¤Î½ÉÇñÅï¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¡¢¥¢ー¥È¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿¥°¥ê¥ë¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡£
¡ÈTHE PEAK¡É¤Ï¡¢Äá¸«³ÙÃæÊ¢¤ÎÎ©ÃÏ¤ò¾ÝÄ§¤·¡¢¡ÖÄº¾å¡×¡ÖÎ¹¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ö¶å½£ºÇ¹â²¹ÅÙ¤ÎÍÒÄ´Íý¡×¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿Å¹Ì¾¤Ç¤¹¡£
Âç¤¤ÊÁë¤«¤é¤Ï¡¢Ãë¤Ï³«ÊüÅª¤Ê·Ê¿§¡¢Ìë¤ÏÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤ÊÊÌÉÜ¤ÎÌë·Ê¤òË¾¤á¤Þ¤¹¡£
SEKIYA RESORT Galleria Midobaru
GALLERIA MIDOBARU¡Ê¥¬¥ì¥ê¥¢¸æÆ²¸¶¡Ë¤Ï¡¢ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤Î¹âÂæ¤ËÐÊ¤à¥¢ー¥È¤È²¹Àô¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥º¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£´ÛÆâ¤Ë¤Ï¹ñÆâ³°¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¸½Âå¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤¬ÇÛ¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡ÈÇñ¤Þ¤ì¤ëÈþ½Ñ´Û¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÈóÆü¾ï¶õ´Ö¤ò±é½Ð¡£Á´¼¼¸»Àô¤«¤±Î®¤·¤Î²¹ÀôÉÕ¤µÒ¼¼¤«¤é¤ÏÊÌÉÜÏÑ¤äÊÌÉÜ»Ô³¹¤ò°ìË¾¤Ç¤¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤Ë¡È´¶³Ð¤ò»É·ã¤¹¤ëÂÚºßÂÎ¸³¡É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Â¼ Î´»° / SEKIYA RESORT ÁíÎÁÍýÄ¹
2005Ç¯¤«¤é5Ç¯´Ö¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤Ç½¤¹Ô¡£µû²ðÎÁÍý¤ÎÌ¾Å¹¡Ö¥ª¥¹¥Æ¥ê¥¢ ¥À ¥µ¥ó¥Æ¡×¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢ÁÇºà¤Î»Ý¤ß¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÄ´Íý¤ò¿®¾ò¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤â¥Û¥Æ¥ë¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÎ¹¤Î°ìÉô¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÎÁÍý¤òÄÌ¤·¤Æ¤½¤ÎÎ¹¤¬ÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÌòÎ©¤Á¤¿¤¤¡×――¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢°ì»®°ì»®¤Ë¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò´Ø²°¥ê¥¾ー¥È¡¡ÎÓ ÂÀ°ìÏº
³ô¼°²ñ¼Ò´Ø²°¥ê¥¾ー¥È
ÂåÉ½¼èÄùÌòÎÓÂÀ°ìÏº¡£
ÊÌÉÜ¤ÇÁÏ¶È¤·¤Æ120Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄSEKIYA RESORT¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢Åö»þ¡¢ÂçÊ¬ÊÌÉÜ¤ËÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥ºÎ¹´Û¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Æ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ï¤Ë³×¿·Åª¤ÊÄ©Àï¤òÂ³¤±¡¢Æþ¼Ò»þ¤ÎÇä¾å¤«¤é30ÇÜ°Ê¾å¤ÎÀ®Ä¹¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï»ÔÆâ¤ÇÎ¹´Û¡¦¥Û¥Æ¥ë¤ò3»ÜÀß±¿±Ä¡£¤½¤Î°ì¤Ä¡¢¡ÖSEKIYA RESORT Galleria Midobaru¡×¤Ï¿ô¡¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¢ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£