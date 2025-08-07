³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥Á¥¿¥¤¥ïー¥¯¥¹¼çºÅ ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ö¸¶²Ý¤ÎÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡ªAI¤ÈRPA±¿ÍÑ¡×ÅÐÃÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ëー¥º¥¦¥§¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾¾²¬¸µ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î19Æü(²Ð)～2025Ç¯8·î20Æü(¿å)³«ºÅ¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥Á¥¿¥¤¥ïー¥¯¥¹¼çºÅÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ö¸¶²Ý¤ÎÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡ªAI¤ÈRPA±¿ÍÑ¡×¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
1. Åö¼ÒÅÐÃÅÆâÍÆ
¡¡¹ÔÀ¯¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ä¹âÎð²½¤Ë¤è¤ë¿Í¼êÉÔÂ¡¢Ê£»¨²½¤¹¤ë½»Ì±¥Ëー¥º¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¶ÈÌ³¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢Æü¡¹Â¿¤¯¤Î²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢DX¤Î¿ä¿Ê¤ä¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È½»Ì±¥µー¥Ó¥¹¸þ¾å¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¡¦RPA¤Ê¤ÉºÇ¿·¤ÎICTµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢AI¤äRPA¤Ï¡ÖÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¡×¼«ÂÎ¤¬ÌÜÅª¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½¾ì¤ÇÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë±¿ÍÑÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¡¢¸¶²Ý¡Ê¸½¾ì¤ÎÃ´Åö²Ý¡Ë¤¬¼«Î§¤Ç¤¤ë±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅÐÃÅ¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¶¦¡¦Ì±´ÖÊ¬Ìî¤ÎAI¡¦RPA´ØÏ¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ÈÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¥Õ¥í¥ó¥È¥äー¥É²þ³×¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ÔÀ¯¸½¾ì¤ÎÅÅÏÃ¶ÈÌ³¡¦Áë¸ý¶ÈÌ³¤Ë³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤¹ºÇ¿·¤ÎAIµ»½Ñ¤È³èÍÑ»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡Û
- AI¤ÎÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤µ¤Þ
- ¸½¾ì¼çÆ³¤Î¶ÈÌ³²þÁ±¤ä¸úÎ¨²½¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤µ¤Þ
- AI¤Ë¤è¤ë½»Ì±¥µー¥Ó¥¹¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤µ¤Þ
- º£¸åDX¿ä¿Ê¤òÃ´¤¦Í½Äê¤Î¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤µ¤Þ¡¦´ÉÍý¿¦¤µ¤Þ
2. ¥»¥ß¥Êー³µÍ×
¡¡AI¤ª¤è¤ÓRPA¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢Ä£Æâ¶ÈÌ³¤ä¥Çー¥¿´ÉÍý¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÇØ·Ê¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ö»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö½¾Íè¤Î¤ä¤êÊý¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀ¼¤¬µó¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¸¶°ø¤ÏÃ±¤Ê¤ë°Õ¼±²þ³×¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬¤Ä¤Þ¤º¤¤ä¤¹¤¤4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤º¤¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¿ÍÑ¤Ï¤â¤Ã¤È¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¸½¾ì¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¡Ö²¿¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ò·è¤ØÆ³¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£AI¤äRPA¤ÎºÇ¿·µ»½ÑÆ°¸þ¡¢Æ³ÆþÁ°¤Î½àÈ÷ÃÊ³¬¤«¤é±¿ÍÑ¡¦ÄêÃå¤Þ¤Ç¤¹¤°¤Ë¸½¾ì¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ò¥ó¥È¡¢¸½¾ì¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ê¤É¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤µ¤Þ¸ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3. ³«ºÅ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/92586/table/396_1_6c8b92b8a13f69169dc8af35189e6b24.jpg?v=202508070357 ]
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://jichitai.works/seminar/detail/696
4. ²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ëー¥º¥¦¥§¥ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ®4-1 ¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¥¬ー¥Ç¥ó¥³ー¥È13³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾¾²¬ ¸µ
ÀßÎ©¡§1986Ç¯10·î
URL¡§https://www.needswell.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é
