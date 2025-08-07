»³Íü»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¡£¥ë¥Ã¥Á¥Õ¥ëー¥Ä¤ÎÄ©Àï¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Rucci Fruits Design Studio³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±«µÜÃÒÌé¡¢»³Íü¸©Å«¿á»Ô°ìµÜÄ®ÃÏÂ¢Æ²£³£±£°¡Ë¤Ï¡¢Á´¤Æ¤ÎË¼¤Ë£±£¸ÅÙ°Ê¾å¡¢£²£°ÅÙ°Ê¾å¤òÊÝ¾Ú¤·¤¿ÅüÅÙ¾ÚÌÀ¤¬ÉÕÂ°¤·¤¿¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï£²£°£²£µÇ¯£¹·î30Æü¤Þ¤Ç¡ÊÍ½Äê¿ôÎÌ¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
¤Ò¤ÈË¼¤Ò¤ÈË¼¤ËÅüÅÙ¤ÈÂ¬ÄêÆü»þ¡¢ÄÌ¤·ÈÖ¹æ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿ÊÝ¾Ú¥¿¥°¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¹¤Ù¤ÆÅüÅÙ¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤³¤ì¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À¹â²Á¤Ê¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡Ö°ÊÁ°¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤ÏÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¦¡¦¡¦¡×¡Ö¥ì¥Ó¥åー¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¦¡¦¡¦¡×¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤â¡Ö¼«Á³¤Î¤â¤Î¤À¤«¤é¡×¤ÈÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÈþÌ£¤·¤µ¤Ë¤½¤ó¤Ê¤ËÇÈ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏÂç¤¤¯£³¤Ä¤¢¤ë¤È»äÃ£¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍýÍ³£±¡§¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ï¿§¤Ç½ÏÅÙ¤¬È½ÃÇ¤·¤Ë¤¯¤¤ÉÊ¼ï¤Ç¤¢¤ë
Á¯¤ä¤«¤Ê¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥êー¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡£½Ï¤¹¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÎÐ¤«¤é¿§¤Å¤¯ÀÖ·Ï¤ä¹õ·Ï¥Ö¥É¥¦¤È°ã¤¤¡¢Å¬´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÎÐ¿§¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë½ÏÅÙ¤ò¿§¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤ËÆñ¤·¤¤ÉÊ¼ï¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢À¸»º¼Ô¡¦ÈÎÇä¼Ô¤â½ÏÅÙÈ½ÃÇ¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿§¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÏÅÙ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ²«¿§¤ß¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÖ·Ï¹õ·Ï¤Ö¤É¤¦¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢½ÏÅÙ¿ÊÄ½¤ËÈ¼¤¤Âç¤¤¯¸«¤¿ÌÜ¤ÎÎÉ¤µ¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢À¸»º¼Ô¤â¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤¤¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¤Û¤¦¤¬¤ªµÒÍÍ¤Ë¹â¤¯¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¡ÖÁáºÎ¤ê¡×¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÍýÍ³£²¡§Æ±¤¸ÇÀ²È¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸Èª¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸¼ù¤Ç¤âË¼¤¬¤Ê¤ë¾ì½ê¤ÇÈþÌ£¤·¤µ¤¬°ã¤¦
Æ±¤¸Èª¡¦¼ù¤Ç¤â¥Ö¥É¥¦¤ÎÀ®¤ë¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ÏÀ®Â®ÅÙ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¼ù¤Ç¤âÆü¤ÎÅö¤¿¤ë³°Â¦¤Ê¤Î¤«¡¢¼ù¤ÎÆâÂ¦¤Ê¤Î¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÅüÅÙ¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Ö¤É¤¦¤ÎÎ³¤Î¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÆü¤ÎÅö¤¿¤ëÂ¦ÌÌ¤Ê¤Î¤«¡¢Ë¼¤Î¾åÉô¤Ê¤Î¤«²¼Éô¤Ê¤Î¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·°ìÈÌÅª¤Ë¼ý³Ï´ü¤ÏÂçÊÑ¤ËË»¤·¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÈª¤Î°ìÉô¤ÎÅüÅÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¼ý³Ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¼Â¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶áÇ¯¡¢¼ûÍ×²áÂ¿¤Ë¤Ê¤ê½Ð²ÙÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤³¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÍýÍ³£³¡§¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÅüÅÙ¸¡ºº¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
Åí¤Ê¤É¤Î¸ÇÂÎ¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤Ï¸÷¥»¥ó¥µー¤Ë¤è¤ë¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¸¡ºº¤Ë¤è¤êÅüÅÙ¸¡ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·Î³¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ö¥É¥¦¤Ï¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó²½¤·¤¿ÅüÅÙ¸¡ºº¤¬ÂçÊÑ¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢»ÅÆþ¼è°ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¿ôË¼¤òÈ´¼è¤êÅüÅÙ¸¡ºº¤È³°´Ñ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¡¢¼è°úÎÌ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉÊ¼Á¤òÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¡¢½½Ê¬¤Ê¸¡ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼êºî¶È¤ÇÃúÇ«¤Ë¸¡ºº¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡ª¡×
¤³¤ì¤¬»äÃ£¥ë¥Ã¥Á¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Åú¤¨¤Ç¤·¤¿¡£¹â¤¤²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤ËÀäÂÐ¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡ª¤½¤³¤Ç¥ë¥Ã¥Á¤ÏÂçÊÑ¤Ë¹â²Á¤ÊÈóÇË²õÅüÅÙ·×¤òÆ³Æþ¤·¡¢¤Ò¤ÈË¼¤Ò¤ÈË¼¡¢Í»ñ³Ê¼Ô¤¬ÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÅüÅÙ¸¡ºº¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑ¤Ê¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÅö¤¿¤êÁ°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤ªµÒÍÍ¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤ÈË¼¤Ò¤ÈË¼¤Ë¡ÖÅüÅÙ¡×ÊÝ¾Ú
Á´¤Æ¤Î¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ÎÅüÅÙ¤òÃúÇ«¤Ë¼êºî¶È¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥ë¥Ã¥Á¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¡¢¤Ò¤ÈË¼¤´¤È¤ÎÅüÅÙÊÝ¾Ú¡£Á´¤Æ¤Î¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ËÂ¬ÄêÆü»þ¡¢ÅüÅÙ¡¢ÄÌ¤·ÈÖ¹æ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅüÅÙÊÝ¾Ú¥¿¥°¡×¤ò¤ªÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££ð¡÷¡¨¡§ー¤Ã£ð¡÷+858¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤À¤±¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¤ªÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤¹ÀÕÇ¤¤È¼«¿®¤Î¾Ú¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤ÈË¼¤Ò¤ÈË¼¤Ë¡ÖÉÊ¼Á¡×ÊÝ¾Ú
¥ë¥Ã¥Á¤Ç¤ÏÅüÅÙ£±£¸ÅÙ°Ê¾å¡¢£²£°ÅÙ°Ê¾å¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÅüÅÙ¤¬¹â¤¯´°½Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢½ý¤ß¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥ë¥Ã¥Á¤Ç¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡ÖÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¡×¤ò¤ª¤Ä¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¡ÉÊ¤Ë¤ÏËüÁ´¤ò´ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎÉÔÎÉ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÂåÂØÉÊ¤ÇÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜÍø¤¤Î¥×¥í¤¬ËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¤¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤À¤±¤ò¥»¥ì¥¯¥È
¥Õ¥ëー¥Ä¥½¥à¥ê¥¨±«µÜÃÒÌé¤Ï¡¢¥Õ¥ëー¥Ä²¦¹ñÅ«¿á»Ô¤¤¤Á¤Î¤ß¤äÃÏ¶è¤ÎÅí¡¦¤Ö¤É¤¦ÇÀ²È¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÁÄÉã¤ÎÂå¤«¤é70Ç¯Â³¤¯ÇÀ±à¤Ç1¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÇÀÃÏ¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¼ÒÇÀ±à¡¦¶¨ÎÏÇÀ²È¤«¤é¤Î¼ý³Ï»ÅÆþ¤ò¹Ô¤¦Ãæ¤Ç¡¢Ç¯´Ö¿ôËüË¼¤ÎÉòÆº¤ò¤Ò¤ÈË¼¤Ò¤ÈË¼¸«Â³¤±¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÉÊ¼ï¡¦ÃÏ°è¡¦ÇÀÃÏ¡¦ºÏÇÝÊýË¡¡¦¹¹¤Ë¤ÏÇÀ²È¤Î¸ÄÀ¤äÆÃÄ§¤¹¤é¤âÍý²ò¤·¡¢¤Ö¤É¤¦¤ÎÌÜÍø¤¤ÎÏÓ¤òËá¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯´Ö¤ËÌÜÍø¤¤ò¤¹¤ë¥Ö¥É¥¦¤Î¿ô¤ÏÆüËÜ°ì¤À¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¥ë¥Ã¥Á¥Õ¥ëー¥Ä¤Ï¡¢ÇÀ²È¤¬1Ç¯´Ö¿´·ì¤òÃí¤¤¤Ç°é¤Æ¾å¤²¤¿¡Ö¥Õ¥ëー¥Ä¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¡×¤òÌÜÍø¤¤·¡¢ÀÕÇ¤¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÇ¯¤Î¤¦¤Á¤Î¸Â¤é¤ì¤¿»þ´ü¤Ë¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢»³Íü¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¥Õ¥ëー¥Ä¤òÀ§Èó¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
