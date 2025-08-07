¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÐÃã°ûÎÁ¤Î°ûÍÑ¤¬¡¢Â®¤ä¤«¤Ëºî¶ÈÀ®ÀÓ¤È¥Õ¥íーÂÎ¸³¡ÊÆÃ¤ËË×Æþ´¶¡Ë¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§
³ô¼°²ñ¼Ò°ËÆ£±à¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÜ¾±Âç²ð ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï»º¶È°å²ÊÂç³Ø »º¶ÈÊÝ·ò³ØÉô ¿Í´Ö¾ðÊó²Ê³Ø¤È¸øÎ©ÀéºÐ²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø Âç³Ø±¡Íý¹©³Ø¸¦µæ²Ê¤Î¸¦µæ¥Áー¥à¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢Àº¿Àºî¶È»þ¤ÎÎÐÃã°ûÎÁ¤Î°ûÍÑ¤¬Â®¤ä¤«¤Ëºî¶ÈÀ®ÀÓ¤È¥Õ¥íーÂÎ¸³¡Ê¢¨1¡Ë¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤³¤Î»î¸³·ë²Ì¤Ï¡¢³Ø½Ñ»¨»ïPLoS One¡Ê¢¨2¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÃã¤Ï¡¢¤ª¿©»öÃæ¤ä¹¢¤Î³é¤¤ò½á¤·¤¿¤¤¤È¤¤äÈè¤ì¤òÌþ¤ä¤·¤¿¤¤¤È¤¡¢µ¤Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÃãÈÓ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤°û¤ßÊª¤Ç¤¹¡£Àè¹Ô¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÎÐÃã¤Î°ûÍÑ¤ÏÊ£¿ô¤ÎÀ¸ÍýÈ¿±þ¤Ø±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢ºî¶ÈÀ®ÀÓ¤Î¸þ¾å¤äÈèÏ«´¶¤Î·Ú¸º¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨3¡Ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢ºî¶È¤Î²ó¿ô¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë´·¤ì¤Î±Æ¶Á¤¬¡¢ºî¶ÈÀ®ÀÓ¤äÀ¸ÍýÈ¿±þ¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬ÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç»º¶È°å²ÊÂç³Ø¤È¸øÎ©ÀéºÐ²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø¤Î¸¦µæ¥Áー¥à¡¢Åö¼Ò¤Î¸¦µæ¥Áー¥à¤Ï¡¢¼Â¸³Á°¤Ë½½Ê¬¤Ê²ó¿ô¤ÎÎý½¬¤ò¤µ¤»¤Æ´·¤ì¤Î±Æ¶Á¤òÇÓ½ü¤·¤¿»î¸³¤òÄÉ²Ã¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢ÎÐÃã°ûÎÁ¤ÎÀÝ¼è¤Ë¤è¤ëÀº¿Àºî¶ÈÀ®ÀÓ¤ª¤è¤Ó¥Õ¥íーÂÎ¸³¤Ê¤É¤Î¼ç´ÑÉ¾²Á¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡»¸¦µæ¤ÎÆâÍÆ
·ò¾ï¤ÊÀ®¿ÍÃËÀ¤Î»î¸³»²²Ã¼Ô22Ì¾¤Î·ò¹¯¤ÊÃËÀ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£»î¸³»²²Ã¼Ô¤Ï①°ûÎÁÌ¤ÀÝ¼è¡¢②¿åÀÝ¼è¡¢③ÎÐÃã°ûÎÁ¡Ê»ÔÈÎ¤Î¤â¤Î¡ËÀÝ¼è¤Î½ç¤Ç¡¢°ÂÀÅ5Ê¬´Ö¤Î¸å¤ËÀº¿Àºî¶È1¡Ê°Å»»ºî¶È¡Ë¡¢Àº¿Àºî¶È2¡Ê¿ôÃÍÃµº÷ºî¶È¡Ë¡¢ºÇ¸å¤Ë°ÂÀÅ5Ê¬´Ö¤ò·«¤êÊÖ¤·¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£②¤ª¤è¤Ó③¤Ç¤Ï°ûÎÁ210ml¤ò3²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÀÝ¼è¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¸³¤ÎÁ°¸å¤Ë¼ç´ÑÉ¾²Á¤È¤·¤Æ¡¢¼«³Ð¾É¤·¤é¤Ù(SFF)¡¢¿¦¶ÈÀ¥¹¥È¥ì¥¹´Ê°×Ä´ººÉ¼¿´ÍýÅª¥¹¥È¥ì¥¹È¿±þ¹àÌÜ¤ËµÆþ¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³Æºî¶È¸å¤Ë¡¢Ã»½ÌÈÇ¥Õ¥íーÂÎ¸³¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡¢»þ´ÖÃÎ³ÐÉ¾²Á¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡»¸¦µæ¤Î·ë²Ì
°Å»»ºî¶È¤Ç¤ÏÌ¤ÀÝ¼è¤ª¤è¤Ó¿å¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÎÐÃã°ûÎÁ¤ÇÍ°Õ¤Ê²óÅú¿ô¤ÎÁý²Ã¤ÈÊ¿¶ÑÈ¿±þ»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢Àè¹Ô¸¦µæ¡Ê¢¨3¡Ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë°Å»»ºî¶È¤Ø¤Î¹¥±Æ¶Á¤ò¼¨¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ1¡Ë¡£¿ôÃÍÃµº÷ºî¶È¤Ç¤Ïºî¶ÈÀ®ÀÓ¤Î¸þ¾å¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ì¤ÀÝ¼è¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÎÐÃã°ûÎÁ¤Ç¥Õ¥íーÂÎ¸³¤Î¥¹¥³¥¢¤¬Í°Õ¤Ë¹âÃÍ¤È¤Ê¤ê¡¢²¼°Ì¼ÜÅÙ¤Î¤¦¤ÁË×Æþ¤ÎÄøÅÙ¤ò¼¨¤¹¡Ö·Ð¸³¤Î¶¯¤µ¡×¤Ï¡¢Ì¤ÀÝ¼è¤ª¤è¤Ó¿å¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÎÐÃã°ûÎÁ¤ÇÍ°Õ¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬¹âÃÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ£²¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿ôÃÍÃµº÷ºî¶È»þ¤Î»þ´ÖÃÎ³ÐÉ¾²Á¤Ç¤ÏÌ¤ÀÝ¼è¤ª¤è¤Ó¿å¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÎÐÃã°ûÎÁ¤ÇÍ°Õ¤ËÄã²¼¤·¡¢ºî¶È¤ËË×Æ¬¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ3¡Ë¡£ºî¶ÈÁ°¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æºî¶È¸å¤Î¤Í¤à¤±´¶¤Ï¡¢Ì¤ÀÝ¼è¤ÇÍ°Õ¤Ë¾å¾º¡¢¿å¤ÇÍ°Õ·¹¸þ¤Î¾å¾º¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎÐÃã°ûÎÁ¤Ç¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢³ÐÀÃÅÙ¤Î°Ý»ý¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ4¡Ë¡£
¡»ÆÀ¤é¤ì¤¿·ë²Ì¤Ë¤è¤ê´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤³¤È
ËÜ¸¦µæ¤Î·ë²Ì¤è¤ê¡¢ÎÐÃã°ûÎÁÀÝ¼è¸åÂ®¤ä¤«¤Ë·ò¾ïÀ®¿ÍÃËÀ¤Î°Å»»ºî¶ÈÀ®ÀÓ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¡¢¿ôÃÍÃµº÷ºî¶È»þ¤Î¥Õ¥íーÂÎ¸³¡ÊÆÃ¤ËË×Æþ´¶¡Ë¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢Àº¿Àºî¶È»þ¤ÎÎÐÃã°ûÎÁ¤ÎÀÝ¼è¤¬¥ïー¥¯¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÝ¼èÄ¾¸å¤Îºî¶È¤Ç¤Î±Æ¶Á¤Î¤¿¤á¡¢ÎÐÃãÀ®Ê¬¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤«¤é¤Î¸ú²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹áµ¤À®Ê¬¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤òÉ¾²Á¤¹¤ë»î¸³¤òÄÉ²Ã¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¸¦µæÀ®²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÃã¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥µ¥Ýー¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ìIT´ë¶È¤Ê¤ÉÁÏÂ¤Åª¤Ê»Å»ö¤ò¤¹¤ëÊý¡¹¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ»î¸³¤Ç¤Ï¡¢ÎÐÃã°ûÎÁ¤ò¡Ö¤Á¤Ó¤À¤é°û¤ß¡Ê¢¨4¡Ë¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ë×Æ¬¤·¹â¤¤À¸»ºÀ¤äËþÂ´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Çºî¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë²ÄÇ½À¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ï¡¢·ò¹¯ÁÏÂ¤´ë¶È¤È¤·¤Æ·ò¹¯ÁÊµá¤òÌÜ»Ø¤·¤¿À½ÉÊ³«È¯¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¸¦µæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î·ò¹¯¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤äµ¿Ìä¤ò¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸¦µæ¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼èÁÈ¤ß¡¢Â¿ÊýÌÌ¤«¤é·ò¹¯¤ÇË¤«¤ÊÀ¸³è¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë°ú¤Â³¤¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡ËË×Æ¬½ÐÍè¤¿»þ¤ËÀ¸¤¸¤ë¿´Íý¾õÂÖ¤Ç¡¢¹â¤¤À¸»ºÀ¤äËþÂ´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡£¿´Íý³Ø¼Ô¤Î¥ß¥Ï¥¤¡¦¥Á¥¯¥»¥ó¥È¥ß¥Ï¥¤(Mihaly Csikszentmihalyi)¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥¥ë¥ì¥Ù¥ë¡Ê»²¹Í¿Þ¤Î²£¼´¡Ë¤ÈÄ©Àï¥ì¥Ù¥ë¡Ê»²¹Í¿Þ¤Î½Ä¼´¡Ë¤ÎÎ¾Êý¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¥Õ¥íーÂÎ¸³¡ÊË×Æ¬¡Ë¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
¡Ê¢¨2¡ËKurosaka C. et al., Green tea consumption rapidly enhances cognitive performance and flow state during mental tasks in healthy young adults. PLoS One. 2025 Jul 10;20(7):e0328394. doi: 10.1371/journal.pone.0328394. (https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0328394)
¡Ê¢¨3¡ËKurosaka C. et al., Effects of green tea and roasted green tea on human responses. Scientific Reports. 2024 April 13 ;14(1):8588. doi: 10.1038/s41598-024-59383-y.¡Êhttps://doi.org/10.1038/s41598-024-59383-y¡Ë
¡Ê¢¨4¡Ë¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤Ê¤É¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¾¯ÎÌ¤º¤Ä»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤Á¤Ó¤Á¤Ó¡¢¤À¤é¤À¤é¤È°û¤à¤³¤È¡£
¤ªÃã¤Ï¡¢¤ª¿©»öÃæ¤ä¹¢¤Î³é¤¤ò½á¤·¤¿¤¤¤È¤¤äÈè¤ì¤òÌþ¤ä¤·¤¿¤¤¤È¤¡¢µ¤Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÃãÈÓ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤°û¤ßÊª¤Ç¤¹¡£Àè¹Ô¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÎÐÃã¤Î°ûÍÑ¤ÏÊ£¿ô¤ÎÀ¸ÍýÈ¿±þ¤Ø±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢ºî¶ÈÀ®ÀÓ¤Î¸þ¾å¤äÈèÏ«´¶¤Î·Ú¸º¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨3¡Ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢ºî¶È¤Î²ó¿ô¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë´·¤ì¤Î±Æ¶Á¤¬¡¢ºî¶ÈÀ®ÀÓ¤äÀ¸ÍýÈ¿±þ¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬ÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç»º¶È°å²ÊÂç³Ø¤È¸øÎ©ÀéºÐ²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø¤Î¸¦µæ¥Áー¥à¡¢Åö¼Ò¤Î¸¦µæ¥Áー¥à¤Ï¡¢¼Â¸³Á°¤Ë½½Ê¬¤Ê²ó¿ô¤ÎÎý½¬¤ò¤µ¤»¤Æ´·¤ì¤Î±Æ¶Á¤òÇÓ½ü¤·¤¿»î¸³¤òÄÉ²Ã¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢ÎÐÃã°ûÎÁ¤ÎÀÝ¼è¤Ë¤è¤ëÀº¿Àºî¶ÈÀ®ÀÓ¤ª¤è¤Ó¥Õ¥íーÂÎ¸³¤Ê¤É¤Î¼ç´ÑÉ¾²Á¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡»¸¦µæ¤ÎÆâÍÆ
·ò¾ï¤ÊÀ®¿ÍÃËÀ¤Î»î¸³»²²Ã¼Ô22Ì¾¤Î·ò¹¯¤ÊÃËÀ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£»î¸³»²²Ã¼Ô¤Ï①°ûÎÁÌ¤ÀÝ¼è¡¢②¿åÀÝ¼è¡¢③ÎÐÃã°ûÎÁ¡Ê»ÔÈÎ¤Î¤â¤Î¡ËÀÝ¼è¤Î½ç¤Ç¡¢°ÂÀÅ5Ê¬´Ö¤Î¸å¤ËÀº¿Àºî¶È1¡Ê°Å»»ºî¶È¡Ë¡¢Àº¿Àºî¶È2¡Ê¿ôÃÍÃµº÷ºî¶È¡Ë¡¢ºÇ¸å¤Ë°ÂÀÅ5Ê¬´Ö¤ò·«¤êÊÖ¤·¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£②¤ª¤è¤Ó③¤Ç¤Ï°ûÎÁ210ml¤ò3²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÀÝ¼è¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¸³¤ÎÁ°¸å¤Ë¼ç´ÑÉ¾²Á¤È¤·¤Æ¡¢¼«³Ð¾É¤·¤é¤Ù(SFF)¡¢¿¦¶ÈÀ¥¹¥È¥ì¥¹´Ê°×Ä´ººÉ¼¿´ÍýÅª¥¹¥È¥ì¥¹È¿±þ¹àÌÜ¤ËµÆþ¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³Æºî¶È¸å¤Ë¡¢Ã»½ÌÈÇ¥Õ¥íーÂÎ¸³¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡¢»þ´ÖÃÎ³ÐÉ¾²Á¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡»¸¦µæ¤Î·ë²Ì
°Å»»ºî¶È¤Ç¤ÏÌ¤ÀÝ¼è¤ª¤è¤Ó¿å¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÎÐÃã°ûÎÁ¤ÇÍ°Õ¤Ê²óÅú¿ô¤ÎÁý²Ã¤ÈÊ¿¶ÑÈ¿±þ»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢Àè¹Ô¸¦µæ¡Ê¢¨3¡Ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë°Å»»ºî¶È¤Ø¤Î¹¥±Æ¶Á¤ò¼¨¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ1¡Ë¡£¿ôÃÍÃµº÷ºî¶È¤Ç¤Ïºî¶ÈÀ®ÀÓ¤Î¸þ¾å¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ì¤ÀÝ¼è¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÎÐÃã°ûÎÁ¤Ç¥Õ¥íーÂÎ¸³¤Î¥¹¥³¥¢¤¬Í°Õ¤Ë¹âÃÍ¤È¤Ê¤ê¡¢²¼°Ì¼ÜÅÙ¤Î¤¦¤ÁË×Æþ¤ÎÄøÅÙ¤ò¼¨¤¹¡Ö·Ð¸³¤Î¶¯¤µ¡×¤Ï¡¢Ì¤ÀÝ¼è¤ª¤è¤Ó¿å¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÎÐÃã°ûÎÁ¤ÇÍ°Õ¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬¹âÃÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ£²¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿ôÃÍÃµº÷ºî¶È»þ¤Î»þ´ÖÃÎ³ÐÉ¾²Á¤Ç¤ÏÌ¤ÀÝ¼è¤ª¤è¤Ó¿å¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÎÐÃã°ûÎÁ¤ÇÍ°Õ¤ËÄã²¼¤·¡¢ºî¶È¤ËË×Æ¬¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ3¡Ë¡£ºî¶ÈÁ°¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æºî¶È¸å¤Î¤Í¤à¤±´¶¤Ï¡¢Ì¤ÀÝ¼è¤ÇÍ°Õ¤Ë¾å¾º¡¢¿å¤ÇÍ°Õ·¹¸þ¤Î¾å¾º¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎÐÃã°ûÎÁ¤Ç¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢³ÐÀÃÅÙ¤Î°Ý»ý¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ4¡Ë¡£
¡»ÆÀ¤é¤ì¤¿·ë²Ì¤Ë¤è¤ê´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤³¤È
ËÜ¸¦µæ¤Î·ë²Ì¤è¤ê¡¢ÎÐÃã°ûÎÁÀÝ¼è¸åÂ®¤ä¤«¤Ë·ò¾ïÀ®¿ÍÃËÀ¤Î°Å»»ºî¶ÈÀ®ÀÓ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¡¢¿ôÃÍÃµº÷ºî¶È»þ¤Î¥Õ¥íーÂÎ¸³¡ÊÆÃ¤ËË×Æþ´¶¡Ë¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢Àº¿Àºî¶È»þ¤ÎÎÐÃã°ûÎÁ¤ÎÀÝ¼è¤¬¥ïー¥¯¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÝ¼èÄ¾¸å¤Îºî¶È¤Ç¤Î±Æ¶Á¤Î¤¿¤á¡¢ÎÐÃãÀ®Ê¬¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤«¤é¤Î¸ú²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹áµ¤À®Ê¬¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤òÉ¾²Á¤¹¤ë»î¸³¤òÄÉ²Ã¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¸¦µæÀ®²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÃã¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥µ¥Ýー¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ìIT´ë¶È¤Ê¤ÉÁÏÂ¤Åª¤Ê»Å»ö¤ò¤¹¤ëÊý¡¹¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ»î¸³¤Ç¤Ï¡¢ÎÐÃã°ûÎÁ¤ò¡Ö¤Á¤Ó¤À¤é°û¤ß¡Ê¢¨4¡Ë¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ë×Æ¬¤·¹â¤¤À¸»ºÀ¤äËþÂ´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Çºî¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë²ÄÇ½À¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ï¡¢·ò¹¯ÁÏÂ¤´ë¶È¤È¤·¤Æ·ò¹¯ÁÊµá¤òÌÜ»Ø¤·¤¿À½ÉÊ³«È¯¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¸¦µæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î·ò¹¯¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤äµ¿Ìä¤ò¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸¦µæ¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼èÁÈ¤ß¡¢Â¿ÊýÌÌ¤«¤é·ò¹¯¤ÇË¤«¤ÊÀ¸³è¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë°ú¤Â³¤¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡ËË×Æ¬½ÐÍè¤¿»þ¤ËÀ¸¤¸¤ë¿´Íý¾õÂÖ¤Ç¡¢¹â¤¤À¸»ºÀ¤äËþÂ´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡£¿´Íý³Ø¼Ô¤Î¥ß¥Ï¥¤¡¦¥Á¥¯¥»¥ó¥È¥ß¥Ï¥¤(Mihaly Csikszentmihalyi)¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥¥ë¥ì¥Ù¥ë¡Ê»²¹Í¿Þ¤Î²£¼´¡Ë¤ÈÄ©Àï¥ì¥Ù¥ë¡Ê»²¹Í¿Þ¤Î½Ä¼´¡Ë¤ÎÎ¾Êý¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¥Õ¥íーÂÎ¸³¡ÊË×Æ¬¡Ë¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
¡Ê¢¨2¡ËKurosaka C. et al., Green tea consumption rapidly enhances cognitive performance and flow state during mental tasks in healthy young adults. PLoS One. 2025 Jul 10;20(7):e0328394. doi: 10.1371/journal.pone.0328394. (https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0328394)
¡Ê¢¨3¡ËKurosaka C. et al., Effects of green tea and roasted green tea on human responses. Scientific Reports. 2024 April 13 ;14(1):8588. doi: 10.1038/s41598-024-59383-y.¡Êhttps://doi.org/10.1038/s41598-024-59383-y¡Ë
¡Ê¢¨4¡Ë¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤Ê¤É¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¾¯ÎÌ¤º¤Ä»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤Á¤Ó¤Á¤Ó¡¢¤À¤é¤À¤é¤È°û¤à¤³¤È¡£