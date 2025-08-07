¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅì¼Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡ÛÃÎºâDX¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢ÃÎºâ´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¸³«²ÃÂ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
～ÃÎÅªºâ»º¡ÊIP¡Ë¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ê¤ÉÌµ·Á»ñ»º¤Î¡Ö²ÁÃÍ¡×¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³È½¼～
£²£°£²£µ－£¸－£·
Åì¼Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò
Åì¼Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò
ÃÎºâDX¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢ÃÎºâ´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¸³«²ÃÂ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
～ÃÎÅªºâ»º¡ÊIP¡Ë¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ê¤ÉÌµ·Á»ñ»º¤Î¡Ö²ÁÃÍ¡×¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³È½¼～
～ÃÎÅªºâ»º¡ÊIP¡Ë¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ê¤ÉÌµ·Á»ñ»º¤Î¡Ö²ÁÃÍ¡×¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³È½¼～
¡¡Åì¼Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅçÅÄ¡¡ÂÀÏº¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥«¥é¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡Ê°Ê²¼ ¥¹¥«¥é¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¤«¤éÃÎºâ´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î»ö¶È¾ùÅÏ¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Î³ÈÂç¡¢µ»½ÑÎÏ¤Î¸þ¾å¤ª¤è¤Ó¿Íºà¶¯²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÃÎºâ´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢ÃÎÅªºâ»º¡ÊIP¡ËÃí¤Ï´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Î¸»Àô¤È¤·¤Æ¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä»ñ¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìµ·Á»ñ»º¤Ø¤ÎÅê»ñ¡¢ÃÎºâÀïÎ¬¤Î¼Â¹Ô¡¢ÃÎÅªºâ»º¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¿ä¿Ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢ÃÎºâ´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢ÃÎÅªºâ»º´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡ÖIPeakMS®¡×¤ò´ð¼´¤Ë¡¢¹ñÆâ¥Ù¥ó¥Àー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤¤áºÙ¤«¤¤¶ÈÌ³µ¡Ç½¤ò¡¢Åì¼Ç¥°¥ëー¥×¤ÎÃÎÅªºâ»º´ÉÍý¶ÈÌ³¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¶¦¤ËÄó¶¡¤·¡¢ËÉÙ¤ÊÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤ÎÃÎºâ´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£³ÎÊÝ¤È½é´üÅê»ñ¤òÍÞ¤¨¤¿Æ³Æþ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤È¥¹¥«¥é¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¤â¤È¡¢ÃÎÅªºâ»º´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î»ö¶È¾ùÅÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥«¥é¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤«¤é¥ª¥ó¥µ¥¤¥È·¿ÃÎºâ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖPatentManager¡×¥·¥êー¥ºÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥àÃøºîÊªµÚ¤ÓÅö³ºÃøºîÊª¤Ë·¸¤ëÃøºî¸¢ÊÂ¤Ó¤Ë¾¦É¸¸¢Åù¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¿Íºà¤âÅö¼Ò¤ËÅ¾ÀÒ¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î»ö¶È¾ùÅÏ¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥·¥Ê¥¸ー¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¡ÖPatentManager¡×¤Ë·¸¤ëÃøºî¸¢Åù¤Î¾ùÅÏ¤Ë¤è¤ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¶¯²½¤·¡¢Æ±»þ¤Ë´ûÂ¸¥µー¥Ó¥¹¤Îµ¡Ç½¤ò¸þ¾å
£²¡¥Ìµ·Á»ñ»º¤Î¡Ö²ÁÃÍ¡×¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ëÃÎÅªºâ»º´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤Î³È½¼¤Ë²Ã¤¨¡¢´ûÂ¸¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ëÀïÎ¬Åª¤Ê¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤È³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ÜµÒ¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤Ë¹×¸¥
¡¡Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢ÃÎÅªºâ»º¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ê¤ÉÌµ·Á»ñ»º¤Î¡Ö²ÁÃÍ¡×¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î³È½¼¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÃÎÅªºâ»º¤òÀïÎ¬Åª¤Ë³èÍÑ¤·´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡ÖÃÎºâDX¡×¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÎºâ´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡ÖIPeakMS®¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸¦µæµ¡´Ø¤ä´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÃÎÅªºâ»º¤Î¼êÂ³¾ðÊó¡¢¿Íºà¾ðÊó¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢·ÐÈñ¡¢·ÀÌó¡¢»ö¶ÈÀ½ÉÊ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ëSaaS·¿¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´Ä¶¤òÈ÷¤¨¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¾å¤Ë¡¢½ÀÆð¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¤ò»ý¤Äµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¡¢ÃÎÅªºâ»º´ØÏ¢¶ÈÌ³¤Î»Ù±ç¤òÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¿ÍÅª¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤Æ¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.global.toshiba/jp/products-solutions/business-ict/patent/management.html
Ãí¡§ÃÎÅªºâ»º
È¯ÌÀ¡¢¹Í°Æ¡¢¿¢Êª¤Î¿·ÉÊ¼ï¡¢°Õ¾¢¡¢ÃøºîÊª¤½¤ÎÂ¾¤Î¿Í´Ö¤ÎÁÏÂ¤Åª³èÆ°¤Ë¤è¤êÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¤Î(È¯¸«Ëô¤Ï²òÌÀ¤¬¤µ¤ì¤¿¼«Á³¤ÎË¡Â§Ëô¤Ï¸½¾Ý¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢»º¶È¾å¤ÎÍøÍÑ²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤ò´Þ¤à)¡¢¾¦É¸¡¢¾¦¹æ¤½¤ÎÂ¾»ö¶È³èÆ°¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¾¦ÉÊËô¤ÏÌòÌ³¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤â¤ÎµÚ¤Ó±Ä¶ÈÈëÌ©¤½¤ÎÂ¾¤Î»ö¶È³èÆ°¤ËÍÍÑ¤Êµ»½Ñ¾åËô¤Ï±Ä¶È¾å¤Î¾ðÊó¡ÊÃÎÅªºâ»º´ðËÜË¡Âè2¾ò1¹à¡Ë
¡öIPeakMS¤Ï¡¢Åì¼Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÆüËÜ¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ö¤½¤ÎÂ¾¡¢ËÜÊ¸¾Ï¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÒÌ¾¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì³Æ¼Ò¤¬¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¡¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¡Ê¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆâÍÆ¡¿²Á³Ê¡¿»ÅÍÍ¡¿´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡¿¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ê¤É¡Ë¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡öÅì¼Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒÅì¼Ç¤Î£±£°£°¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
