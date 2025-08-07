¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
°ÂÆ£¥Ï¥¶¥Þ¤ÈNTT¡¢IOWNµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥È¥ó¥Í¥ë»Ü¹©´ÉÍý¤Î±ó³Ö²½¡¦¼«Æ°²½¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÅÀ¼è¤êÁÈ¤ß¤òºöÄê¡¾1,000km±ó³Ö»Ü¹©´ÉÍý¤Î¥æー¥¹¥±ー¥¹ÌÀ³Î²½¡¢°ÂÁ´À¡¦À¸»ºÀ¤ÎÈôÌöÅª¸þ¾å¤ò¤á¤¶¤¹¡¾
È¯É½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡§
1. ÇØ·Ê¡¦³µÍ×
¡¡·úÀß¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢À¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤ä¹âÎð²½¤Ë¤è¤ëÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤Î°ìÊý¡¢¼«Á³ºÒ³²¤Î·ã¿Ó²½¡¦ÉÑÈ¯²½¤ä¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÏ·µà²½¤ËÈ¼¤¤¹©»öÎÌ¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Æü¡¹Â¿¤¯¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ë¤è¤ê2024Ç¯¤Ëi-Construction2.0¡ÊÃí3¡Ë¤¬ºöÄê¤µ¤ì¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±·úÀß¸½¾ì¤Î¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥ó¥Í¥ë¤Î·úÀß¸½¾ì¤Ç¤Ï´í¸±¤òÈ¼¤¦´Ä¶¤Ç¤Îºî¶È¤ä¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¿Íºà¸º¾¯¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊøÍî¤ä»ö¸Î¤ÎÍ½Ãû¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¸¡ÃÎ¤¹¤ë¥Çー¥¿²òÀÏ¤ä¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É¤«¤é¸½¾ì¤Î´ÉÍý¤ä¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë±ó³Ö»Ü¹©´ÉÍý¤ä±ó³ÖÎ×¾ì¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¾õ¶·¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¡¦²òÀÏ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥Çー¥¿¤ò¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ëÂçÍÆÎÌ¡¦ÄãÃÙ±äÄÌ¿®¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½¾ì¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿Åù¤ÎÂ¿µòÅÀ´Ö¤ÎÀÜÂ³¤ä¡¢²áµî¤Î¸½¾ì¥Çー¥¿¤ÎÃßÀÑ¤â³èÍÑ¤·¤¿AI¤Ë¤è¤ë¹âÅÙ¤Ê¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¾ðÊó½èÍýÇ½ÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë»ö¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥ó¥Í¥ë·úÀß¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹©»ö´ü´ÖÃæ¤Î¤ß»ÈÍÑ¤¹¤ë²¾Àß¤ÎÄÌ¿®ÀßÈ÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥¹¥È¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢½¾ÍèÄÌ¿®¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëºî¶È¤¬Â¬ÎÌ¥Çー¥¿¤ä¥«¥á¥é¤Ç¤ÎÀÚ±©¡Ê·¡ºïºî¶È¤ÎºÇÁ°Àþ¡Ë´Æ»ë¤Ê¤É¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿ICT´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤é¤º¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¸þ¤±¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÆ³Æþ¤Î¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»Ü¹©¸å¤Î±¿ÍÑ¤ÎÃÊ³¬¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÄê´üÅª¤ÊÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤¤¡¢¹½Â¤Êª¤Î·òÁ´À¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢1ËüËÜ°Ê¾å¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤òÅÀ¸¡¤¹¤ë¤Ë¤Ï¸¡ºº¼Ô¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÂÐ±þ¤â²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
