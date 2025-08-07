¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂçÆ±À¸Ì¿¡Û¼ÒÄ¹¤¬À¼¤ò¤«¤±¤¢¤¦¥µ¥¤¥È¡Ö¤É¤¦¤À¤¤¡©¡×²ñ°÷¿ô£±£°Ëü¿ÍÆÍÇË¡ª
¡¡£Ô¡õ£ÄÊÝ¸±¥°¥ëー¥×¤ÎÂçÆ±À¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡§ËÌ¸¶ ËÓÏ¯¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¡¡·Ð±Ä¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î£×£å£â¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö¤É¤¦¤À¤¤¡©¡×¡Êhttps://dodai.daido-life.co.jp¡Ë¤Î²ñ°÷¿ô¤¬£±£°Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤È¤È¤â¤Ë¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÃæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿£×£å£â¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö¤É¤¦¤À¤¤¡©¡×¤òÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äµ¡Ç½¤ò³È½¼¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤¦¤À¤¤¡©¡×¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¤â¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¼ÒÄ¹¤¬À¼¤ò¤«¤±¤¢¤¦¥µ¥¤¥È¡Ö¤É¤¦¤À¤¤¡©¡×¤ÎÆÃÄ¹¡ä
¢£ÁêÃÌ¤¹¤ë¡§¡¦·Ð±Ä¤ÎÇº¤ß¤äº¤¤ê¤´¤È¤ò¡¢Æ±¤¸¶¶ø¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ËÁêÃÌ²ÄÇ½
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌç²È¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½
¢£³Ø¤Ö¡¡¡¡¡§¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Î¶ìÏ«ÏÃ¤äÂÎ¸³ÃÌ¤Ê¤É¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¡Ö·Ð±Ä¤Î¥Ò¥ó¥È¡×¤È¤Ê¤ë¥¦¥§¥Ó¥Êー¤òËè·î³«ºÅ
¢£³èÍÑ¤¹¤ë¡§¡¦·Ð±Ä²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÌòÎ©¤Ä¡¢Åö¼Ò¤ÎÍÍ¡¹¤Ê·Ð±Ä»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ò¾Ò²ð
¢£¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡§¡¦¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤ê¤¿¤¤·Ð±Ä¼Ô¤ËÄ¾ÀÜ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷ÉÕ²ÄÇ½
¡ã£±£°Ëü¿ÍÆÍÇË¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿¿»³(¤Þ¤ä¤Þ) ¿Î(¤¸¤ó) »á¡Ê¾®Àâ²È¡Ë¤ËÆÃÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡ª¡ä
¡¡¡Ö¤É¤¦¤À¤¤¡©¡×¤Î½é´üÃÊ³¬¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢¥»¥ß¥Êー¡¢ÂÐÃÌ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µ®½Å¤ÊÄó¸À¤È²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿¿»³¿Î¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤É¤¦¤À¤¤¡©¡×¤Î²ÄÇ½À¤ÈÌ¤Íè¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£À§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://dodai.daido-life.co.jp/article/detail/1718
£±¡¥¡È¤É¤¦¤À¤¤¡©¡É£±£°Ëü¿ÍÆÍÇË¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤æ¤ß¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤ÎÀ¼
¡¡¡¦·Ð±Ä¼ÔÆ±»Î¤Ç¶¦´¶¤·¡¢»Ù¤¨¹ç¤¨¤ë¾ì¤È¤·¤ÆÃæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢
¡¡¡¡¥ê¥êー¥¹¤«¤é£³Ç¯È¾¼å¤Ç²ñ°÷¿ô£±£°Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÒÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤Î¼ç¤ÊÀ¼¡Ó
¡¦¼ã¤¤·Ð±Ä¼Ô¤¬¤É¤ó¤Ê²ÝÂê¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¡¡¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ÁÌäÅê¹Æ¸å¡¢¤¹¤°¤ËÊ£¿ô¤ÎÊý¤«¤é°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁáÂ®³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Â¾¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Î¤ªÇº¤ß¤òÇÒ¸«¤·¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤Èµ¤»ý¤Á¤¬ÏÂ¤é¤®¤Þ¤·¤¿¡£
£²¡¥¡È¤É¤¦¤À¤¤¡©¡É¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö»öÎã¡¦µ»ö¡×
¡¦·Ð±Ä²ÝÂê²ò·è¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ëµ»ö¤ä¡Ö¤É¤¦¤À¤¤¡©¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ²ñ°÷Æ±»Î¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿»öÎã¤Ê¤É¡¢
¡¡·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Æü¡¹·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò±ÜÍ÷¿ô¾å°Ì¤Î»öÎã¡¦µ»ö¡Ó
·Ð±Ä¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡§ËüÇî¤ÇÃæ¾®´ë¶È¤¬À¤³¦¤È·Ò¤¬¤ë½Ö´Ö¡ª¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤¬»³Íü¤Î·úÀß²ñ¼Ò¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¤Ä¤Ê¤¬¤ê»öÎã¡¡¡¡¡¡¡§¤É¤¦¤À¤¤¡©½÷À·Ð±Ä¼Ô¸òÎ®²ñ¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ñー¥È¥Êー¤È½Ð²ñ¤¨¤¿ÏÃ
¤Ä¤Ê¤¬¤ê»öÎã¡¡¡¡¡¡¡§¥Ø¥Óー¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤¬¸ì¤ë¡¢¡Ö¤É¤¦¤À¤¤¡©¡×¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î²¹¤«¤µ
»ö¶È¾µ·Ñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§»ö¶È¾µ·Ñ¤ò¤·¤ÆÉã¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÀÃæ¾®´ë¶È¤ÎÊ³Æ®µ
·Ð±Ä¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡§Âç¼Ú¶â¤ÎÎÓ¶È¤ò¶ÈÂÖÅ¾´¹¤Ç¼ý±×50ÇÜ¤Ë¤·¤¿¼ã¼ÒÄ¹¤Î·Å´ã
¾ÜºÙ¤ÏÂçÆ±À¸Ì¿¥Ûー¥à¤Úー¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.daido-life.co.jp/company/news/2025/pdf/250807_news.pdf
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÂçÆ±À¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó²Ý¡¡kouhou@daido-life.co.jp
