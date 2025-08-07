¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Áµ¿±þÅú¸ø³«¡Û¥Ôー¥Ð¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥àÅÐÃÅ¡¢Ì¾¾ÚIR¥»¥ß¥Êー¥¢ー¥«¥¤¥Ö¸ø³«¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³Æ°Ì
¡¡¥×¥ê¥ó¥È´ðÈÄ¤Î¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡ÖPÈÄ.com¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ôー¥Ð¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸åÆ£ ¹¯¿Ê¡¢Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦Ì¾¾Ú¥á¥¤¥ó 3559¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ì¾¾ÚIR¥»¥ß¥Êー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë½éÅÐÃÅ¤·¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¸åÆ£¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶È³µÍ×¤ª¤è¤ÓÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÀâÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤è¤êÂ¿¿ô¤Î¤´¼ÁÌä¤òÄºÂ×¤·¡¢ÁÐÊý¸þ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤½¤Î¼Áµ¿±þÅú¤òÍ×»Ý¤È¤·¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ì¾¾ÚIR¥»¥ß¥Êー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²è¡ÊÌó30Ê¬¡Ë
¡¡URL:¡¡https://youtu.be/A-38NvWds-w
¢£¼Áµ¿±þÅúÍ×»Ý
Q¡§¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
A¡§ÆÃÄê´ë¶È¡¦¶È³¦¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤¬Äã¤¤¤¿¤áÄ¾ÀÜÅª±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¡£°ìÊý¤Ç¡¢ËÌÊÆ¸þ¤±EC¡ÖPCBFLASH¡×¤Ç¤Ï²Á³Ê¶¥Áè¤Ø¤ÎÃ»´ü±Æ¶Á¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¸½ÃÏ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤êÃæÄ¹´ü¤Ç¤Ï¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§»ÍÈ¾´üÊÌ¶ÈÀÓ¤Îµ¨ÀáÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
A¡§1～3·î¤Ï³«È¯¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë·¹¸þ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Åö¼Ò¤Ï¼õÃí¤ÎÊ¿½à²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢µ¨ÀáÍ×°ø¤Î±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§³¤³°¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ´Þ¤á¤¿¶¥¹ç¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
A¡§²Á³Ê½Å»ë¤Î³¤³°Àª¤Ï¼çÍ×¶¥¹ç¤ÈÂª¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹ñÆâ¤ÎÃæ·ø´ðÈÄ¥áー¥«ー¤È¤Î¶¥¹ç¤òÁÛÄê¡£WEB´°·ë·¿¤Î¤·¤¯¤ß¤È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ëµ»½Ñ¥µ¥Ýー¥È¤È¤¤¤¦¡Ö¤·¤¯¤ß¡×¤È¡Ö¤Ò¤È¡×¤ÎÎ¾¼´¤Çº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§AIµ»½Ñ¤Ø¤ÎÃíÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
A¡§¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤äÀß·×»Ù±çµ¡Ç½¤Ê¤É¤ò¼ÂÁõºÑ¤ß¡£º£¸å¤Ï¥Þ¥ìー¥·¥¢²Ê³ØÂç³Ø¤ä¥íー¥à¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢AI¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒ²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
Q¡§ÄÂ¶â¾å¾º¡¦IT¿ÍºàºÎÍÑ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
A¡§ºÎÍÑÆñ¤Ï¥³¥¹¥ÈÍ×°ø¤Ç¤â¤¢¤ë°ìÊý¡¢Åö¼Ò¤Ï¡Ö»ÅÁÈ¤ß²½¤Ç¤¤ëIT¿Íºà¡×¤òµ¯ÅÀ¤Ë¹â¤¤À¸»ºÀ¤ò°Ý»ý¡£¶¥ÁèÍ¥°Ì¤Î¸»Àô¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§¿·µ¬»ö¶È¤Î¿ÊÄ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
A¡§ÂåÉ½¤Î¸åÆ£¤¬´ûÂ¸»ö¶È¡¢²ñÄ¹¤ÎÅÄºä¤¬¿·µ¬»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢¡ÖPCBFLASH¡×¡Ögene¡×¡ÖS-GOK¡×¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤ò°éÀ®Ãæ¡£¸½ºß¤Ï¼ï¤Þ¤ÃÊ³¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Íè¤Î¼ý±×Ãì¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¸åÆ£¹¯¿Ê ¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÏÌ¾¾ÚIR¥»¥ß¥Êー¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÅö¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤´¾Ò²ð¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶È¤äÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³Åª¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤ÈÂÐÏÃ¤Î¾ì¤Å¤¯¤ê¤Î½ÅÍ×À¤òºÆÇ§¼±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Åö¼Ò¤Ï2025Ç¯9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÌ¾¾ÚIR¥¨¥¥¹¥Ý2025¡×¤Ø½é½ÐÅ¸¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âIR³èÆ°¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë½¼¼Â¤ò¿Þ¤ê¡¢Åê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤Î·úÀßÅª¤ÊÂÐÏÃ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Ì¾¾ÚIR¥¨¥¥¹¥Ý 2025 ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.nse.or.jp/ir_expo/investor/
Ì¾¾ÚIR¥»¥ß¥Êー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²è¡§ https://youtu.be/A-38NvWds-w
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ôー¥Ð¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à
¡¡¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÈÃµµæ¿´¤Ç¡¢¡È¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¡É¤ò³×¿·¤¹¤ë¡£¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë¡¢¥×¥ê¥ó¥È´ðÈÄ¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡ÖPÈÄ.com¡×¤òÅ¸³«¡£´ðÈÄ¤ÎÀß·×¡¦À½Â¤¡¦ÉôÉÊ¼ÂÁõ¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¡¢»îºî¤«¤éÎÌ»º¤Þ¤Ç30,000¼ÒÄ¶¤Î¼è°ú¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ê ºß ÃÏ ¡§ ¢©102-0076 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¸ÞÈÖÄ® 14 ¸ÞÈÖÄ®¸÷¥Ó¥ë 4F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¡§ ¸åÆ£ ¹¯¿Ê
X¡§https://x.com/pban_ir
IR¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡§https://www.p-ban.com/corporate/ir/alert.html
note¡§ https://note.com/p_ban_ir
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ôー¥Ð¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.p-ban.com/corporate/
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-3261-3431 ¡¡
E-mail¡§ir@p-ban.com
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://www.p-ban.com/corporate/ir/contact_form.html
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Ì¾¾ÚIR¥¨¥¥¹¥Ý 2025 ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.nse.or.jp/ir_expo/investor/
Ì¾¾ÚIR¥»¥ß¥Êー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²è
https://youtu.be/A-38NvWds-w
2025Ç¯£¸·î£·Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ôー¥Ð¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ôー¥Ð¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à
¡Ú¼Áµ¿±þÅú¸ø³«¡Û¥Ôー¥Ð¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥àÅÐÃÅ¡¢Ì¾¾ÚIR¥»¥ß¥Êー¥¢ー¥«¥¤¥Ö¸ø³«¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡¥×¥ê¥ó¥È´ðÈÄ¤Î¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡ÖPÈÄ.com¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ôー¥Ð¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸åÆ£ ¹¯¿Ê¡¢Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦Ì¾¾Ú¥á¥¤¥ó 3559¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ì¾¾ÚIR¥»¥ß¥Êー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë½éÅÐÃÅ¤·¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¸åÆ£¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶È³µÍ×¤ª¤è¤ÓÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÀâÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤è¤êÂ¿¿ô¤Î¤´¼ÁÌä¤òÄºÂ×¤·¡¢ÁÐÊý¸þ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤½¤Î¼Áµ¿±þÅú¤òÍ×»Ý¤È¤·¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ì¾¾ÚIR¥»¥ß¥Êー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²è¡ÊÌó30Ê¬¡Ë
¡¡URL:¡¡https://youtu.be/A-38NvWds-w
¢£¼Áµ¿±þÅúÍ×»Ý
Q¡§¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
A¡§ÆÃÄê´ë¶È¡¦¶È³¦¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤¬Äã¤¤¤¿¤áÄ¾ÀÜÅª±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¡£°ìÊý¤Ç¡¢ËÌÊÆ¸þ¤±EC¡ÖPCBFLASH¡×¤Ç¤Ï²Á³Ê¶¥Áè¤Ø¤ÎÃ»´ü±Æ¶Á¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¸½ÃÏ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤êÃæÄ¹´ü¤Ç¤Ï¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§»ÍÈ¾´üÊÌ¶ÈÀÓ¤Îµ¨ÀáÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
A¡§1～3·î¤Ï³«È¯¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë·¹¸þ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Åö¼Ò¤Ï¼õÃí¤ÎÊ¿½à²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢µ¨ÀáÍ×°ø¤Î±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§³¤³°¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ´Þ¤á¤¿¶¥¹ç¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
A¡§²Á³Ê½Å»ë¤Î³¤³°Àª¤Ï¼çÍ×¶¥¹ç¤ÈÂª¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹ñÆâ¤ÎÃæ·ø´ðÈÄ¥áー¥«ー¤È¤Î¶¥¹ç¤òÁÛÄê¡£WEB´°·ë·¿¤Î¤·¤¯¤ß¤È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ëµ»½Ñ¥µ¥Ýー¥È¤È¤¤¤¦¡Ö¤·¤¯¤ß¡×¤È¡Ö¤Ò¤È¡×¤ÎÎ¾¼´¤Çº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§AIµ»½Ñ¤Ø¤ÎÃíÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
A¡§¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤äÀß·×»Ù±çµ¡Ç½¤Ê¤É¤ò¼ÂÁõºÑ¤ß¡£º£¸å¤Ï¥Þ¥ìー¥·¥¢²Ê³ØÂç³Ø¤ä¥íー¥à¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢AI¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒ²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
Q¡§ÄÂ¶â¾å¾º¡¦IT¿ÍºàºÎÍÑ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
A¡§ºÎÍÑÆñ¤Ï¥³¥¹¥ÈÍ×°ø¤Ç¤â¤¢¤ë°ìÊý¡¢Åö¼Ò¤Ï¡Ö»ÅÁÈ¤ß²½¤Ç¤¤ëIT¿Íºà¡×¤òµ¯ÅÀ¤Ë¹â¤¤À¸»ºÀ¤ò°Ý»ý¡£¶¥ÁèÍ¥°Ì¤Î¸»Àô¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§¿·µ¬»ö¶È¤Î¿ÊÄ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
A¡§ÂåÉ½¤Î¸åÆ£¤¬´ûÂ¸»ö¶È¡¢²ñÄ¹¤ÎÅÄºä¤¬¿·µ¬»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢¡ÖPCBFLASH¡×¡Ögene¡×¡ÖS-GOK¡×¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤ò°éÀ®Ãæ¡£¸½ºß¤Ï¼ï¤Þ¤ÃÊ³¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Íè¤Î¼ý±×Ãì¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¸åÆ£¹¯¿Ê ¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÏÌ¾¾ÚIR¥»¥ß¥Êー¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÅö¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤´¾Ò²ð¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶È¤äÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³Åª¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤ÈÂÐÏÃ¤Î¾ì¤Å¤¯¤ê¤Î½ÅÍ×À¤òºÆÇ§¼±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Åö¼Ò¤Ï2025Ç¯9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÌ¾¾ÚIR¥¨¥¥¹¥Ý2025¡×¤Ø½é½ÐÅ¸¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âIR³èÆ°¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë½¼¼Â¤ò¿Þ¤ê¡¢Åê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤Î·úÀßÅª¤ÊÂÐÏÃ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Ì¾¾ÚIR¥¨¥¥¹¥Ý 2025 ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.nse.or.jp/ir_expo/investor/
Ì¾¾ÚIR¥»¥ß¥Êー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²è¡§ https://youtu.be/A-38NvWds-w
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ôー¥Ð¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à
¡¡¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÈÃµµæ¿´¤Ç¡¢¡È¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¡É¤ò³×¿·¤¹¤ë¡£¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë¡¢¥×¥ê¥ó¥È´ðÈÄ¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡ÖPÈÄ.com¡×¤òÅ¸³«¡£´ðÈÄ¤ÎÀß·×¡¦À½Â¤¡¦ÉôÉÊ¼ÂÁõ¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¡¢»îºî¤«¤éÎÌ»º¤Þ¤Ç30,000¼ÒÄ¶¤Î¼è°ú¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ê ºß ÃÏ ¡§ ¢©102-0076 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¸ÞÈÖÄ® 14 ¸ÞÈÖÄ®¸÷¥Ó¥ë 4F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¡§ ¸åÆ£ ¹¯¿Ê
X¡§https://x.com/pban_ir
IR¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡§https://www.p-ban.com/corporate/ir/alert.html
note¡§ https://note.com/p_ban_ir
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ôー¥Ð¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.p-ban.com/corporate/
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-3261-3431 ¡¡
E-mail¡§ir@p-ban.com
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://www.p-ban.com/corporate/ir/contact_form.html
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Ì¾¾ÚIR¥¨¥¥¹¥Ý 2025 ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.nse.or.jp/ir_expo/investor/
Ì¾¾ÚIR¥»¥ß¥Êー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²è
https://youtu.be/A-38NvWds-w