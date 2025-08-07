¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¶ÚÆùÏ·²½²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡Ê¼¸Ë¸©¤Î¸¦µæ³«È¯»Ù±ç»ö¶È¡Ê±þÍÑ¥¹¥Æー¥¸¸¦µæ¡Ë¤ËºÎÂò -- Âçºå¹©¶ÈÂç³Ø
¡¡Âçºå¹©¶ÈÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§°æ¾å¿¸¡Ë¹©³ØÉôÁí¹ç¿Í´Ö³Ø·Ï¶µ¼¼¤ÎÃæÂ¼Í§¹À¶µ¼ø¤È¿À¸Í³Ø±¡Âç³ØÂç³Ø±¡Ìô³Ø¸¦µæ²Ê¤Î¿åÃ«·ò°ìÆÃÌ¿¶µ¼ø¡¢Æ±Âç³Ø±ÉÍÜ³ØÉô¤ÎÅÄÂ¼¹Ô¼±¹Ö»Õ¡¢¥ªー¥Á¥ãー¥É¡¦¥Ð¥¤¥ª¤Î¿¢¾¾Å¯À¸¸¦µæ³«È¯ÉôÄ¹·óÂåÉ½¼èÄùÌò¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤¬Äó°Æ¤·¤¿¡Ø¹ü³Ê¶Ú¥ª¥ë¥¬¥Î¥¤¥É¤òÍÑ¤¤¤¿¡Ö£Î£Á£Ä¡Ü¥Ê¥ÎÎ³»Ò¡×¶ÚÆùÏ·²½²þÁ±¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Î³«È¯¡Ù¤¬¡¢£²£°£²£µÇ¯ÅÙÊ¼¸Ë¸©¡ÖÀ®Ä¹»º¶È°éÀ®¤Î¤¿¤á¤Î¸¦µæ³«È¯»Ù±ç»ö¶È¡×¤Î±þÍÑ¥¹¥Æー¥¸¸¦µæ¤È¤·¤ÆºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¡¡ü¡¡¶ÚÆùÏ·²½²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Ê¼¸Ë¸©¤Î¸¦µæ³«È¯»Ù±ç»ö¶È¡Ê±þÍÑ¥¹¥Æー¥¸¸¦µæ¡Ë¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿
¡¡¡ü¡¡²ÃÎð¤Ë¤è¤ë¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¤ä¿ÈÂÎÅª¥Õ¥ì¥¤¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¸¦µæ
¡¡¡ü¡¡¿©ÉÊ¡¦²½¾ÑÉÊ¡¦ÁÏÌô¤Ê¤É¤Ø¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤¹
¡Ú¸¦µæ³µÍ×¡Û
¡¡¶áÇ¯¡¢²ÃÎð¤È¤È¤â¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¶ÚÎÌ¡¦¶ÚÎÏ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¤ä¿ÈÂÎÅª¥Õ¥ì¥¤¥ë¤¬¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢¶ÚÆù¤Î´´ºÙË¦¤òÅ¬ÀÚ¤ÊºÙË¦³°´Ä¶²¼¤ÇÁý¿£¡¦Ê¬²½¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿»°¼¡¸µÇÝÍÜµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ì´ÉÆâÈéºÙË¦¤ò¶¦Â¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸ÂÎÌÏÊï·¿¤Î¡Ö¹ü³Ê¶Ú¥ª¥ë¥¬¥Î¥¤¥É¡×¤òºîÀ®¤·¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥Õ¥êー¡ÊÆ°Êª¼Â¸³ÂåÂØË¡¡Ë¤ÇÏ·²½¡¦ÉÂÂÖ¤òÌÏÊï¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¼Â¸³·Ï¤Î³ÎÎ©¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¹¹¤Ë¤Ï¡¢¶ÚÆùÏ·²½¤ò²þÁ±¤¹¤ë±ÉÍÜÁÇ¡¦ÌôºÞ¤ÎÍÍÑÀ¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©ÉÊ¡¦²½¾ÑÉÊ¡¦ÁÏÌô¤Ê¤É¤Ø¤ÎÉý¹¤¤ÎÎ°è¤Ç¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©¡ÖÀ®Ä¹»º¶È°éÀ®¤Î¤¿¤á¤Î¸¦µæ³«È¯»Ù±ç»ö¶È¡×¤Î±þÍÑ¥¹¥Æー¥¸¸¦µæ¤Ï¡¢»º³Ø´±Ï¢·È¤Ë¤è¤ë±þÍÑ¸¦µæÃÊ³¬¤Î¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤ËÂÐ¤·¡¢¹ñ¡¦´ë¶È¤ÎÂç·¿¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤É¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¸¦µæ³«È¯ÃÊ³¬¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿Í¾ïæÆ³Ø±à¡¡¹Êó¼¼
ÀÐÂ¼¡¢ÌÚ²¼
½»½ê¡§Âçºå»Ô°°¶èÂçµÜ5ÃúÌÜ16ÈÖ1¹æ
TEL¡§06-6954-4026
¥áー¥ë¡§Koho@josho.ac.jp
