¡ÚµþÅÔµÌÂç³Ø¡ÛVR¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÎ×¾²¸½¾ì¤ò´Ç¸î³ØÉô¤Î¼ø¶È¤ÇºÆ¸½ ― °å¹©Ï¢·È¤Ë¤è¤ë¼¡À¤Âå·¿´Ç¸î¼Â½¬¤òÅ¸³«Ãæ
µþÅÔµÌÂç³Ø¡ÊµþÅÔ»Ô»³²Ê¶è¡¢³ØÄ¹¡§²¬ÅÄÃÎ¹°¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Î×¾²¸½¾ì¤Ë¶á¤¤³Ø¤Ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤áVR¡Ê²¾ÁÛ¸½¼Â¡Ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê´Ç¸î¶µ°é¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤Ï´µ¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーÊÝ¸î¤ä°ÂÁ´´ÉÍý¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢´Ç¸î³ØÀ¸¤¬¼ÂºÝ¤Ë¸½¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÎ×ÃÏ¼Â½¬¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿µ»½Ñ¤äÂÐ±þ¤ÎÎ®¤ì¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¸«³Ø¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¯¡¢¶µ°éµ¡²ñ¤Î³ÎÊÝ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇËÜ³Ø¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸½¾ì¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ò²¾ÁÛ¶õ´Ö¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¡¢´Ç¸î³Ø¼Â½¬¤Î°ìÉô¤ËVRÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ç¸î³ØÉô´Ç¸î³Ø²Ê4²óÀ¸¤ÎÀµ²Ý²ÊÌÜ¡¦Áí¹ç´Ç¸î³Ø¼Â½¬¤Ç¤Ï¡¢VR¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¼Â½¬¤È¤·¤Æ¡¢³ØÀ¸¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÁõÃå¤·¡¢¼Â½¬¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡¢°åÎÅµ¡´ï¤ò´Þ¤á¤¿¼£ÎÅ´Ä¶¤ÎÍý²ò¡¢´µ¼Ô¤ÎÁ´¿È¾õÂÖ´Ñ»¡¤Ê¤É¡¢Ê£»¨¤Ê°åÎÅ¾õ¶·¤ò²¾ÁÛ¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤â¥·¥ß¥å¥ìー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢VR¼Â½¬¤ÎÂÐ¾ÝÎÎ°è¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¡¢½Ñ¸å´Ñ»¡¤äÂ¿¿¦¼ïÏ¢·È¡¢ºßÂð´Ç¸î¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ê¤É¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê°åÎÅ¸½¾ì¤ÎºÆ¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î°åÎÅ·Ï³Ø²Ê¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¶µ°é¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¡¢¥Áー¥à°åÎÅ¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë²£ÃÇÅª¤Ê³Ø¤Ó¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µþÅÔµÌÂç³Ø¤Ï¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¶µ°é¤Î¤«¤¿¤Á¤òÄÉµá¤·¡¢ÃÏ°è¤ò»Ù¤¨¡¢¼Â¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÀìÌç¿¦¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ßÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú´Ç¸î³ØÉô ÆÃÄ§¡Û
¡¡2005Ç¯¤Ë³«Àß¤·¡¢20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿´Ç¸î³ØÉô¤Ï¡¢´ØÀ¾»äÎ©Âç³Ø¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÀè¶î¤±¤Ç¤¢¤ê¡ÊµþÅÔÉÜÆâ¤Î4Ç¯À©»äÎ©Âç³Ø¤Ç¤Ï½é¡Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç1,549Ì¾¡Ê2025Ç¯3·îÂ´¶ÈÀ¸¤Þ¤Ç¤Î¹ç·×¡Ë¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿Í¤Ë¤è¤ê¤½¤¦´Ç¸î¡×¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë´Ç¸î»Õ¤òÍÜÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤ÇËÉÙ¤Ê¼Â½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Í¤¨È´¤¯ÎÏ¤È±þÍÑÎÏ¤òËá¤¯¡Ö¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¶µ°é¡×¤äÀ¸³¶¤ò¤È¤ª¤·¤Æ³Ø¤Ó¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖÂ´¸å¶µ°é¡×¡ÖÂç³Ø±¡¶µ°é¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¿Í¤Ë¤è¤ê¤½¤¦´Ç¸î¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë´Ç¸î»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë10Ç¯Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¿Íºà¤ÎÍÜÀ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
