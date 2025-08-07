Âè25²óJAPAN¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¥·¥çー¤Ë½ÐÅ¸
¥ª¥à¥í¥ó ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜ¸þÆü»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¬ÅÄ Êâ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë～10Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3Æü´Ö ¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè25²óJAPAN ¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¥·¥çー¡×¡Ê¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Á¥§ー¥ó¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¶¨²ñ¡Ë¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
JAPAN¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¥·¥çー¤Ï¡¢¥»¥ë¥Õ¥á¥Ç¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¤ëÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¡¦¾ðÊó¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ëÃÄÂÎ¤ä´ë¶È¤¬ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤ËºÇ¹â¤ÎÌ¤Íè¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë～¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ç¤Î¥»¥ë¥Õ¥á¥Ç¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¡¡NEXT25～¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¿·¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢·ò¹¯¤äÈþÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢·ò¹¯¥Ïー¥È¤ÎÆü*1¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¿´ÅÅ·×ÉÕ¤¾åÏÓ¼°·ì°µ·×HCR-7800T¤ª¤è¤Ó·ÈÂÓ·¿¿´ÅÅ·×HCG-8060T¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¥³ー¥Êー¤ò Å¸³«¤·¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï·ì°µÂ¬Äê¤È¿´ÅÅ¿ÞµÏ¿¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÌôºÞ»Õ¤Ë¤è¤ë·ò¹¯ÁêÃÌ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Æü¾ïÀ¸³è²¼¤Ç·ì°µ¤òÂ¬Äê¤·¤¿¤ê¡¢¿´ÅÅ¿Þ¤òµÏ¿¤·¤Æ¥Çー¥¿¤ò°å»Õ¤È¶¦Í¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Û´Ä´ï¼À´µ¤Î¸¶°ø¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¹â·ì°µ¤ä¿´Ë¼ºÙÆ°¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ÈÍ½ËÉ°Õ¼±¤Î¾úÀ®¤Ë·Ò¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï½Û´Ä´ï¼À´µ¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»õ¼þÉÂ*2¤ÎÍ½ËÉ·¼È¯¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢Àµ¤·¤¤¥ªー¥é¥ë¥±¥¢¤òÅÁ¤¨¤ë¥Öー¥¹Æâ¥»¥ß¥Êー¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÅÅÆ°»õ¥Ö¥é¥·¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï½Û´Ä´ï»ö¶È¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡ÖÇ¾¡¦¿´·ì´É¼À´µ¤ÎÈ¯¾É¥¼¥í¡Ê¥¼¥í¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢¹â·ì°µ¤ÎÍ½ËÉ²þÁ±¤ä¿´Ë¼ºÙÆ°¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÅö¼Ò¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ç¿´ÅÅ¿Þ¤òµÏ¿¤Ç¤¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¡¢¿·¤¿¤ÊÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¡¢½Û´Ä´ïÉÂÍ½ËÉ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î·ò¹¯¤Ç¤¹¤³¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
*1 8·î10Æü¤¬810¡Ê¥Ïー¥È¡Ë¤ÈÆÉ¤á¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢1985Ç¯¤Ë¤³¤ÎÆü¤ò¡Ö·ò¹¯¥Ïー¥È¤ÎÆü¡×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÆüËÜ¿´Â¡ºâÃÄ¤¬Äó¾§¤·¤¿µÇ°Æü¡£
*2 ÆüËÜÎ×¾²»õ¼þÉÂ³Ø²ñ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤ê
¢£·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¥³ー¥Êー¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ¡´ï
·ÈÂÓ·¿¿´ÅÅ·× HCG-8060T
¼ç¤ÊÆÃÄ¹
¡¦·ÈÂÓ¤ËÊØÍø¤Ê·ÚÎÌ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º
¡¦µÏ¿¤Ç¤¤ë¿´ÅÅ¿Þ¤Ï1Í¶Æ³¤È6Í¶Æ³¤Î2¼ïÎà
¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡ÖOMRON connect¡Ê¥ª¥à¥í¥ó¥³¥Í¥¯¥È¡Ë¡×¤Ç¿´ÅÅ¿ÞÇÈ·Á¤ò²òÀÏ¡¢¿´Ë¼ºÙÆ°¤Î²ÄÇ½À¤Ê¤É6¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î²òÀÏ·ë²Ì¤ò¤ªÃÎ¤é¤»
¡¦µÏ¿·ë²Ì¤òÊÝÂ¸¡¢PDFÅù¤Ç·ë²Ì¤ò½ÐÎÏ¤Ç¤¤ë
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Ï°å»Õ¤ä°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤Î»Ø¼¨¤Ë¤è¤ê¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÆÃÄêÊÝ¼é´ÉÍý°åÎÅµ¡´ï¤Ç¤¹
¢¨°åÎÅµ¡´ï¾µÇ§ÈÖ¹æ¡§30400BZX00046000
URL¡§https://store.healthcare.omron.co.jp/category/28/HCG_8060T_A.html
¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡HCG-8060TËÜÂÎ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»ÈÍÑ¥¤¥áー¥¸
¿´ÅÅ·×ÉÕ¤¾åÏÓ¼°·ì°µ·× HCR-7800T
¼ç¤ÊÆÃÄ¹
¡¦·ì°µÂ¬Äê¤È°ì½ï¤Ë¿´ÅÅ¿Þ¤òµÏ¿
¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡ÖOMRON connect¡Ê¥ª¥à¥í¥ó¥³¥Í¥¯¥È¡Ë¡×¤Ç¿´ÅÅ¿ÞÇÈ·Á¤ò²òÀÏ¡£¡Ö¿´Ë¼ºÙÆ°¤Î²ÄÇ½À¡×¤Ê¤É6¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î²òÀÏ·ë²Ì¤ò¤ªÃÎ¤é¤»
¡¦µÏ¿·ë²Ì¤òÊÝÂ¸¡¢PDFÅù¤Ç·ë²Ì¤ò½ÐÎÏ¤Ç¤¤ë
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Ï°å»Õ¤ä°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤Î»Ø¼¨¤Ë¤è¤ê¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÆÃÄêÊÝ¼é´ÉÍý°åÎÅµ¡´ï¤Ç¤¹
¢¨°åÎÅµ¡´ï¾µÇ§ÈÖ¹æ¡§30400BZX00028000
URL¡§https://store.healthcare.omron.co.jp/category/1/HCR_7800T.html
¡¡¡¡HCR-7800T ËÜÂÎ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»ÈÍÑ¥¤¥áー¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥×¥ê²èÌÌ¥¤¥áー¥¸¡Ê¿´Ë¼ºÙÆ°¤Î²ÄÇ½À¤òÉ½¼¨¡Ë
¢£Âè25²óJAPAN¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¥·¥çー¤Î³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë～10Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì ¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¡¡Åì4～7¥Ûー¥ë
¼çºÅ ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Á¥§ー¥ó¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¶¨²ñ¡ÊJACDS¡Ë
¥Æー¥Þ ¡§ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤ËºÇ¹â¤ÎÌ¤Íè¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë
¡¡¡¡¡¡¡¡～¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ç¥»¥ë¥Õ¥á¥Ç¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¡¡NEXT25～·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¥Öー¥¹
Æþ¾ìÎÁ ¡§ÌµÎÁ
·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¥Öー¥¹¡§Åì6¥Ûー¥ë¡¡¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¦¥Ñー¥¯Æâ
Åö¼ÒÅ¸¼¨¥Öー¥¹¡§ 5-029
¾ÜºÙ¡§¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£ https://www.drugstoreshow.jp/