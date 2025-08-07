²ÆµÙ¤ß¤Î¶î¤±¹þ¤ß¼«Í³¸¦µæ¤Ë¡ª¡¡²»¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤éºî¤ì¤ë¡Ö»æ¥³¥Ã¥×¥¹¥Ôー¥«ー¡×¤Îºî¤êÊý¤ò¸ø³«
¡¡NTT¥½¥Î¥ê¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºä°æ Çî¡¢°Ê²¼¡ÖNTT¥½¥Î¥ê¥Æ¥£¡×¡Ë¤Ï¡¢¡ÈË×Æþ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¶¦Â¸¡ÊCo-being¡Ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤¹¤ëNTT¥°¥ëー¥×½é¤Î²»¶Á¥Ö¥é¥ó¥É¡Önwm¡Ê¥Ìー¥à¡Ë¡×¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥äー·¿ÍÀþ¼ª¥¹¥Ôー¥«ー¡Önwm WIRED(3.5mm)¡×¤¬¡¢NTT¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÎICC¡Ï¤Ë¤Æ2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë～9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëICC ¥¥Ã¥º¡¦¥×¥í¥°¥é¥à 2025¡Ö¤ß¤¯¤¹¤È¤ê¤¢¤ê¤Æ¤£ー¤º--¤Þ¤è¤¤¤Î¿¹¤È¥¥ß¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¹¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´Õ¾Þ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²»¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢»æ¥³¥Ã¥×¤ä¥¹¥È¥íー¤Ê¤É¿È¶á¤ÊÁÇºà¤ò»È¤Ã¤Æ²»¤ÎÅÁ¤ï¤êÊý¤ò³Ø¤Ö¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö²»¤ÎÌÄ¤êÊý¤ò³Ø¤ó¤Ç¡¤»æ¥³¥Ã¥×¤Ç¥¹¥Ôー¥«ー¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×¤ò8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËICC¥®¥ã¥é¥êーA¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£²ÆµÙ¤ß¤Î¼«Í³¸¦µæ¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê»æ¥³¥Ã¥×¥¹¥Ôー¥«ー¤ÎºàÎÁ¥ê¥¹¥È¤äºî¤êÊý¤Ï¡¢nwm¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ICC ¥¥Ã¥º¡¦¥×¥í¥°¥é¥à 2025¡Ö¤ß¤¯¤¹¤È¤ê¤¢¤ê¤Æ¤£ー¤º--¤Þ¤è¤¤¤Î¿¹¤È¥¥ß¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¹¡×³µÍ×
¡¡Ê¸²½»ÜÀßNTT¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¥»¥ó¥¿ー¢¨1¡Ê°Ê²¼¡¢ICC¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Æ±»þÂå¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´Ä¶¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¢ー¥È¢¨2¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¹¥´ñ¿´¤ÈÁÛÁüÎÏ¤ò°é¤à¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2006Ç¯¤è¤êËèÇ¯²ÆµÙ¤ß´ü´Ö¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖICC¥¥Ã¥º¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡×¢¨3¡£
2025Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢AR Audio Guide¤òÍÑ¤¤¤¿¿·¤¿¤Ê´Õ¾ÞÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¸¼¨ºîÉÊ¤ä¥Æー¥Þ¤Ë´Ø¤·¤Æ»×¹Í¤ò¿¼¤á¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤¹ICC ¥¥Ã¥º¡¦¥×¥í¥°¥é¥à 2025 ¡Ö¤ß¤¯¤¹¤È¤ê¤¢¤ê¤Æ¤£ー¤º--¤Þ¤è¤¤¤Î¿¹¤È¥¥ß¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¹¡×¤ò2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ARµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿²»À¼¥¬¥¤¥É¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖAR Audio Guide¡×¤ò¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë²»¤È¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë²»¤ËÊ¬¤±¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²»¤¬Æ±»þ¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤ÆÊ¹¤³¤¨¤¿¤ê¤Ê¤É¤Î²»¤ÎÉ½¸½ÊýË¡¤ËÅ¾ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ¿ÁØÅª¤Ê´Õ¾ÞÂÎ¸³¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´Õ¾Þ¼Ô¤Ï¡¢¡Önwm¡Ê¥Ìー¥à¡Ë¡×¤Î¡Ö¼ª¥¹¥Ô¡×¥·¥êー¥º¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥äー·¿ÍÀþ¼ª¥¹¥Ô-¥«ー¡Önwm WIRED(3.5mm)¡×¤È¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó·¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ²ñ¾ì¤òÃµº÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÁàºî¤ò¤»¤º¡¢²¿¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤È¶á¤¤¿ÈÂÎ¤Î¾õÂÖ¡ÊÄ°³ÐÂÎ¸³¡Ë¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤«¤é¤Î²»¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Å¸Í÷²ñÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤¸¤ÆMixed Reality¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ´ü¡¡¡¡¡§2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë-9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
²ñ¾ì¡¡¡¡¡§NTT¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¥»¥ó¥¿ー [ICC] ¡¡¥®¥ã¥é¥êーB¡¤¥Ï¥¤¥ÑーICC
³«´Û»þ´Ö¡§¸áÁ°11»þ-¸á¸å6»þ
Æþ¾ìÌµÎÁ¡ÊÅöÆüÆþ¾ì¤Ï»öÁ°Í½Ìó¼ÔÍ¥Àè¡Ë
Í½ÌóÊýË¡¡§https://webket.jp/pc/ticket/index?fc=00434&ac=0100(https://webket.jp/pc/ticket/index?fc=00434&ac=0100)
»öÁ°Í½Ìó¼õÉÕ¤Ï¡¤¤´Íè¾ì´õË¾Æü¤Î7ÆüÁ°¸áÁ°11»þ¤è¤ê¡¢³ÆÆþ¾ì»þ´Ö¤Î½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
µÙ´ÛÆü¡§8·î12Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¤18Æü¡Ê·î¡Ë¡¤25Æü¡Ê·î¡Ë¡¤9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡¤8Æü¡Ê·î¡Ë
¥×¥í¥°¥é¥à¾ÜºÙ¤äºÇ¿·¾ðÊó¤ÏICC¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.ntticc.or.jp/¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨1¡¡ÆüËÜ¤ÎÅÅÏÃ»ö¶È100¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¤È¤·¤Æ1991Ç¯¤«¤é¤Î¥×¥ì³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢1997Ç¯¤ËNTT¤¬ÀßÎ©¤·¤¿²Ê³Øµ»½Ñ¤È·Ý½ÑÊ¸²½¤ÎÍ»¹ç¤ò¥Æー¥Þ¤È¤¹¤ëÊ¸²½»ÜÀß¡£
¢¨2¡¡¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀèÃ¼¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤òÁí¾Î¤¹¤ë¸ÀÍÕ¡£
¢¨3¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É³ÈÂç¤ËÈ¼¤¦Î×»þµÙ´Û¤Î¤¿¤á¡¢2020Ç¯ÅÙ¤Ï³«ºÅ¤Ê¤·¡£
¢£¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö²»¤ÎÌÄ¤êÊý¤ò³Ø¤ó¤Ç¡¤»æ¥³¥Ã¥×¤Ç¥¹¥Ôー¥«ー¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×³«ºÅ·èÄê
²»¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤ï¤ë¤Î¤«¡©¤Ê¤¼²»¤¬ÌÄ¤ë¤Î¤«¡©
ËÜ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢»æ¥³¥Ã¥×¤ä¥¹¥È¥íー¡¢¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¿È¶á¤ÊÁÇºà¤ò»È¤Ã¤Æ¼êºî¤ê¥¹¥Ôー¥«ー¤òºî¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë²»¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤êÄ°¤¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²»¤Î¤·¤¯¤ß¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¤ ICC ¥¥Ã¥º¡¦¥×¥í¥°¥é¥à 2025¡Ö¤ß¤¯¤¹¤È¤ê¤¢¤ê¤Æ¤£ー¤º--¤Þ¤è¤¤¤Î¿¹¤È¥¥ß¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¹¡×¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëNTT¥°¥ëー¥×½é¤Î²»¶Á¥Ö¥é¥ó¥É¡Önwm¡Ê¥Ìー¥à¡Ë¡×¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥äー·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¡Ö¼ª¥¹¥Ô¡×¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤º¤Ë²»Ï³¤ì¤òÍÞ¤¨¤ë¡ÖPSZ¡Ê¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥É¥µ¥¦¥ó¥É¥¾ー¥ó¡Ëµ»½Ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¡£²»¤Î¸¦µæ¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë
1²óÌÜ¡¡¸áÁ°11»þ30Ê¬ー¸á¸å12»þ30Ê¬
2²óÌÜ¡¡¸á¸å2»þ30Ê¬ー¸á¸å3»þ30Ê¬
¢¨¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÆâÍÆ¤ÏÆ±°ì¤Ç¤¹¡£
¹Ö»Õ½êÂ°¡§NTT¥½¥Î¥ê¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò
²ñ¾ì¡§ICC ¥®¥ã¥é¥êーA
Äê°÷¡§³Æ²ó10Ì¾ÄøÅÙ¡ÊÀèÃå½ç¡¢»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§¾®³Ø4Ç¯À¸°Ê¾å
½êÍ×»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â¡§Ìó1»þ´Ö
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¢¨¸«³Ø¼«Í³
¢¨¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×À®²ÌÊª¤Ï¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ¡§NTT¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¥»¥ó¥¿ー [ICC]¡ÊNTTÅìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¶¦ºÅ¡§NTT¥½¥Î¥ê¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò
´ë²è¶¨ÎÏ¡§NTT¥½¥Î¥ê¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡¡Û
2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°11»þ¤è¤ê¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
Êç½¸ÄùÀÚ¡§8·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¡£
NTT¥½¥Î¥ê¥Æ¥£¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à(https://form.ntt-sonority.com/form/pub/corporate/workshop)¤è¤ê¡¤³Æ¹àÌÜ¤ËÉ¬Í×»ö¹à¤òÁªÂò¡¦ÆþÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢1ÄÌ¤Ë¤Ä¤¡¢1Ì¾¤Î¤ß¤Î¤ª¿½¹þ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ö Âç¿Í¤ÎÊý¤Ç¤â¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖICC ¥¥Ã¥º¡¦¥×¥í¥°¥é¥à 2025¡×¤Î´ØÏ¢¥¤¥ô¥§¥ó¥È¤È¤¤¤¦³«ºÅ¼ñ»Ý¾å¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤ÎÊý¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß»þ¤Ë¤´»²²Ã´õË¾¤ÎÊý¤ÎÇ¯Îð¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ¤ªµÒÍÍ¤è¤ê¤ªÍÂ¤«¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¿½¹þ¼êÂ³¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÍøÍÑÌÜÅª¤È¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤·¤Ë¶ÈÌ³°ÑÂ÷Àè°Ê³°¤ÎÂè»°¼Ô¤Ë³«¼¨¡¢Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÂ¾¤ªµÒÍÍ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏNTT¥½¥Î¥ê¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Ý¥ê¥·ー¡×¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£²È¤Ë¤¢¤ëºàÎÁ¤Ç¥¹¥Ôー¥«ーºî¤ê¡ª²ÆµÙ¤ß¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¡¢¼«Í³¸¦µæ¥¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª
¡¡ËÜ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö»æ¥³¥Ã¥×¥¹¥Ôー¥«ー¤Îºî¤êÊý¡×¤È¡Ö²»¤Î»ÅÁÈ¤ß¡×¤ònwm¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¸ø³«¡ª¼«Í³¸¦µæ¤ËÇº¤à²ÆµÙ¤ß½ªÈ×¤Î¡È¥é¥¹¥Ü¥¹¡ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¤´²ÈÄí¤Ç¤â¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢nwm¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡È¶¦Â¸¡ÊCo-being¡Ë¡É¤Î²»ÂÎ¸³¤ò¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Ç¥Ð¥¤¥¹³µÍ×
¡¡ICC ¥¥Ã¥º¡¦¥×¥í¥°¥é¥à 2025¡Ö¤ß¤¯¤¹¤È¤ê¤¢¤ê¤Æ¤£ー¤º--¤Þ¤è¤¤¤Î¿¹¤È¥¥ß¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¹¡×´Õ¾Þ»þ¤ËÂß¤·½Ð¤µ¤ì¤ëAR Audio Guide¥¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢nwm¤Î¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¥ªー¥×¥ó¥¤¥äー·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¡Ö¼ª¥¹¥Ô¡×¥·¥êー¥º¤Î¡Önwm WIRED (USB Type-C)¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ªー¥×¥ó¥¤¥äー·¿ÍÀþ¼ª¥¹¥Ôー¥«ー¡Önwm WIRED¡Ê3.5mm¡Ë¡×
NTTÆÈ¼«¤Î¡ÖPSZ¡Ê¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥É¥µ¥¦¥ó¥É¥¾ー¥ó¡Ë¡×µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥äー¤Ê¤Î¤Ë²»Ï³¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢ÍÀþ¥¿¥¤¥×¤Î¼ª¥¹¥Ôー¥«ー¡£¥×¥é¥°¤òÁÞ¤¹¤À¤±¤Ê¤Î¤ÇÏ·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢Î¾¼ªÌó7.2g¤È·ÚÎÌ¤Ê¤¦¤¨¡¢¼ª³Ý¤±¼°¤Î°ÂÄê´¶¤Ë¤è¤ê²÷Å¬¤ÊÁõÃå´¶¤ò¼Â¸½¡£ÍÀþ¤Ê¤Î¤ÇÃÙ±ä¤ä½¼ÅÅÀÚ¤ì¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥²ー¥à¤äÆ°²è»ëÄ°¤Ë¤âºÇÅ¬¡£
À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://nwm.global/products/wired
¡ÚÅëºÜµ»½Ñ¡Û
PSZ¡Ê¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥É¥µ¥¦¥ó¥É¥¾ー¥ó¡Ëµ»½Ñ
―¡¡²»¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¡¢²»Ï³¤ì¤òÍÞ¤¨¤ë
µæ¶Ë¤ÎÌ·½â¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¡¢NTTÆÈ¼«¤Î¡ÖPSZ¡Ê¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥É¥µ¥¦¥ó¥É¥¾ー¥ó¡Ë
¡×µ»½Ñ¢¨¡£¤¢¤ë²»ÇÈ¡ÊÀµÁê¡Ë¤ËÂÐ¤·180 ÅÙ°ÌÁê¤òÈ¿Å¾¤µ¤»¤¿ÇÈ·Á¡ÊµÕ°ÌÁê¡Ë¤ò½Å¤Í
¤ë¤È²»¤¬¾Ã¤¨¤ë¸¶Íý¤ò±þÍÑ¡£ÆÈ¼«¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢Àß·×¤Ë¤è¤ê¼ª¸µ¤Î°ìÄê¥¨¥ê¥¢¤Ë²»
¤¬¤È¤É¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¼þ°Ï¤Ø¤Î²»Ï³¤ì¤òÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨NTT¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿&¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¸¦µæ½ê¤¬³«È¯¤·¤¿µ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
¡ÚNTT¤Îµ»½ÑÅëºÜ¡¢¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¥¤¥ä¥Û¥ó¡Ö¼ª¥¹¥Ô¡×¤È¤Ï¡Û
nwm¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥äー·¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡£¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥Ôー¥«ー¤Î¤è¤¦¤Ê³«Êü´¶¤ÈÎ×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¼ª¥¹¥Ôー¥«ー¡×¡¢Î¬¤·¤Æ¡Ö¼ª¥¹¥Ô¡×¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤Ç¥·¥êー¥ºÅ¸³«Ãæ¡£NTTÆÈ¼«¤ÎPSZ¡Ê¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥É¥µ¥¦¥ó¥É¥¾ー¥ó¡Ëµ»½Ñ¤Ê¤É¤ÎÅëºÜ¤Ë¤è¤ê¡¢¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë²»Ï³¤ì¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢¼þ°Ï¤Î²»¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¤Î¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤â²÷Å¬¤Ç¤¹¡£
wm¤Ïº£¸å¤â¡¢¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¥ªー¥×¥ó¥¤¥äー·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¡Ö¼ª¥¹¥Ô¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¢ー¥È¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¶Ã¤¤È´¶Æ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¿Í¤È¿Í¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¿Ê²½¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£nwm¡Ê¥Ìー¥à¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
nwm¡Ê¥Ìー¥à¡Ë¤Ï¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤È¼þ°Ï¤ÎÀ¤³¦¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿NTT¥°¥ëー¥×½é¤Î²»¶Á¥Ö¥é¥ó¥É¡£Ë×Æþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡É¶¦Â¸¡ÊCo-being¡Ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢²»¤òÁà¤ë¥³¥¢µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ªー¥×¥ó¥¤¥äー·¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥Ôー¥«ー¤Î¤è¤¦¤Ê¿·ÂÎ¸³¡¢¼ª¥¹¥Ôー¥«ー¡Ö¼ª¥¹¥Ô¡×¤òÌó2Ç¯È¾¤Ç8À½ÉÊÅ¸³«¤·¡¢²»¤Îµ»½Ñ¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë²»¶Á¥Ö¥é¥ó¥É¤ØÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£New Wave Maker¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ë¤Ï¡¢²»¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤Ç¤è¤ê¤è¤¤Êë¤é¤·¤òÄó°Æ¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¿·¤·¤¤ÇÈ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://nwm.global/
¢£NTT¥½¥Î¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ºÇÀèÃ¼¤Î²»¶Á¿®¹æ½èÍýµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ²»¶Á´ØÏ¢»ö¶È¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ2021 Ç¯9 ·î1 Æü¤ËÀßÎ©¡£¡Ö²»¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¿´¤òÆ°¤«¤·¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¤â¤È¡¢²»¤ò»ÅÊ¬¤±¤ë¡¦²»¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¡¦ÆÃÄê¤Î²»¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¡¢¤Î3¤Ä¤Îµ»½Ñ¤ò»È¤¤¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë²÷Å¬¤Ê²»¶Á¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢²»¶Á¥Ö¥é¥ó¥É¡Önwm¡Ê¥Ìー¥à¡Ë¡×¤òÈ¯É½¡£¥ªー¥Ç¥£¥ªµ¡´ï¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¡¢²»À¼DX¤Î3¤Ä¤Î»ö¶È¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢²»¶Áµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¸³è²ÁÃÍ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¡¡https://ntt-sonority.com/