¡Ú²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¡Û²£ÉÍ»Ô¤Ëºß½»¡¢ºß³ØÃæ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¡¦Ì¤½¢³Ø»ù¤Î³§¤µ¤ó¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Ñ¥¹¼Â»Ü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
²£ÉÍÉðÆ»´Û
²£ÉÍBUNTAI
Æüº¢¤è¤ê²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤Ë°ú¤Â³¤2025-26¥·ー¥º¥ó¤â²£ÉÍ»Ô¤Ëºß½»¡¢ºß³ØÃæ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¡¦Ì¤½¢³Ø»ù¤Î³§¤µ¤ó¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Ñ¥¹¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
²£ÉÍ»Ô¤Ëºß½»¡¢ºß³ØÃæ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¡¦Ì¤½¢³Ø»ù¤Î³§¤µ¤ó¤¬2025-26¥·ー¥º¥ó²£ÉÍÉðÆ»´Û¡¦²£ÉÍBUNTAI¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤òÌµÎÁ¤Ç´ÑÀï¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Ñ¥¹¤È¤Ï¡©
¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Ñ¥¹¡×¤È¤Ï¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥ÖÍýÇ°¤Ë¤´»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Ñ¥¹¥Ñー¥È¥Êー´ë¶ÈÍÍ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ëºß½»¡¢ºß³ØÃæ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¡¦Ì¤½¢³Ø»ù¤Î³§¤µ¤ó¤¬²£ÉÍÉðÆ»´Û¡¦²£ÉÍBUNTAI¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2025-26¥·ー¥º¥ó²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¥Ûー¥à¥²ー¥à¤òÌµÎÁ´ÑÀï¤Ç¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Ñ¥¹³µÍ×
¡ÚÂÐ¾Ý¼Ô¡Û
²£ÉÍ»Ô¤Ëºß½»¡¢ºß³ØÃæ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¡¦Ì¤½¢³Ø»ù¤Î³§¤µ¤ó
¡ÚÂÐ¾Ý»î¹ç¡Û
2025-26¥·ー¥º¥ó²£ÉÍÉðÆ»´Û¡¦²£ÉÍBUNTAI³«ºÅ¥Ûー¥à¥²ー¥à
¡ÚÂÐ¾Ý»î¹ç²ñ¾ì¡Û
£±.²£ÉÍÉðÆ»´Û(https://yokohama-ex.jp/arena/)
¢©231-0028¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è²§Ä®2ÃúÌÜ9ÈÖÃÏ10
JRµþÉÍÅìËÌÀþ/º¬´ßÀþ¡¡´ØÆâ±ØÆî¸ý²¼¼Ö¡¡ÅÌÊâ6Ê¬
²£ÉÍ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´ °ËÀªº´ÌÚÄ¹¼ÔÄ®±Ø²¼¼Ö¡¡ÅÌÊâ4Ê¬
£².²£ÉÍBUNTAI(https://yokohama-ex.jp/arena/)
¢©231-0032 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶èÉÔÏ·Ä®2ÃúÌÜ7ÈÖ1
JRµþÉÍÅìËÌ/º¬´ßÀþ ´ØÆâ±ØÆî¸ý²¼¼Ö ÅÌÊâ6Ê¬
²£ÉÍ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´ °ËÀªº´ÌÚÄ¹¼ÔÄ®±Ø²¼¼Ö ÅÌÊâ4Ê¬
¡ÚÂÐ¾ÝºÂÀÊ¡Û
£²³¬¼«Í³ÀÊ
¢¨²£ÉÍBUNTAI³«ºÅ¤Î»î¹ç¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°ìÉô¡Ö»ØÄêÀÊ¡×¤Ç¤â´ÑÀï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ª¡ª
¶¨»¿´ë¶È(¢¨·É¾ÎÎ¬)
À¾¾¾·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò
¿ÀÆàÀî¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ó¥·¥¢
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¥¢¥·¥¹¥È
ÁêÅ´¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥¨¥¹¥¨¥¹
¥â¥ê¥Î¥Ö¥é¥¤¥º³ô¼°²ñ¼Ò
À¾Å´Î¹¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò
YSK¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼ÒN-PLANNING
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥ª¥¸¥ã¥Ñ¥ó
±ÊÅÄÅÉÁõ³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ôー¥·ー¥Ç¥Ý¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó
³ô¼°²ñ¼Òplan-A
¥µ¥ó¥ï»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼ÒÆüµþ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
³ô¼°²ñ¼Ò¹âÍÛ
ÊÛ¸î»ÎË¡¿Í¤Ê¤«¤ÞË¡Î§»öÌ³½ê
¥¹¥Þー¥È¥·¥§¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
¤½¤ÎÂ¾¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=22154)¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2025-26¥·ー¥º¥ó ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¥¯¥é¥Ö Êç½¸Ãæ¡ª¡ª
¤Ê¤ª¡¢2025-26¥·ー¥º¥ó¡Ö¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¥¯¥é¥Ö¡×¤ÎÊç½¸¤â¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡ª¡ª
¡Ö¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¥¯¥é¥Ö¡×¤ØÆþ²ñ¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò°ìÈÌÈÎÇä¤è¤êÁá¤¯¡¢³ä°ú²Á³Ê¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾å¡¢¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤â¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥Á¥±¥Ã¥È°ú´¹·ô¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢1»î¹ç¤Ç¤â´ÑÀï¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ö¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¥¯¥é¥Ö¡×¤Ø¤Î¤´Æþ²ñ¤¬¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡ª
³§ÍÍ¤Î¤´²ÃÆþ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://yokohama-ex.jp/news/detail/EXclub202526)¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
X
https://x.com/yokohamaex_(https://x.com/yokohamaex_)
https://www.instagram.com/yokohamaexcellence_official/(https://www.instagram.com/yokohamaexcellence_official/)
YouTube
https://www.youtube.com/@yokohamaexcellence(https://www.youtube.com/@yokohamaexcellence)
LINE
https://page.line.me/934bncen?openQrModal=true(https://page.line.me/934bncen?openQrModal=true)
TikTok
https://www.tiktok.com/@yokohamaex_(https://www.tiktok.com/@yokohamaex_)
¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈSNS
https://x.com/45pick80roll(https://x.com/45pick80roll)
»î¹ç¤Ï¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈLIVE¡×¤Ç¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª¡ª
https://basketball.mb.softbank.jp/service/?utm_source=club&utm_medium=YE&utm_campaign=club_YE_003(https://basketball.mb.softbank.jp/service/?utm_source=club&utm_medium=YE&utm_campaign=club_YE_003)
¢¨³°Éô¥ê¥ó¥¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹
²£ÉÍ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÖÅìµþ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤â2021Ç¯¡¢ËÜµòÃÏ¤Î²£ÉÍ°ÜÅ¾¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¯¥é¥ÖÌ¾¾Î¤ò¡Ö²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹ / YOKOHAMA EXCELLENCE¡×¤Ø¤È²þ¾Î¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥ÖÌ¾¤Ï¡ÖStrive for Excellence¡×¤È¤¤¤¦¾ï¤Ë¼«¸Ê¸þ¾å¤ÎÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¸¤Êý¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¡ÖEXCELLENCE¡×¤Ë¤Ï¿´µ»ÂÎ¤ÎÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£