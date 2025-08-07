¡ÚË¡¿Í¸þ¤±¡Û IT¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¡¦¥È¥ì¥ó¥É¤ò³Ø¤Ù¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬½¼¼Â¡ª¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹¡ÖPEC¥¹¥¿¡×¤ÎÄó¶¡¤ò¥¹¥¿ー¥È!!
¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¡Ê°Ê²¼C&R¼Ò¡Ë¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹¡ÖPEC¥¹¥¿¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Ú¥¯¥¹¥¿¡Ë¤ÎÄó¶¡¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¡ÖPEC¥¹¥¿¡×¤Î¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://pec-st-creek.studio.site(https://pec-st-creek.studio.site)
Ë¡¿Í¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹¡ÖPEC¥¹¥¿¡× ³µÍ×
¡ÚPEC¥¹¥¿¤È¤Ï¡Û
1990Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ëC&R¼Ò¤Î¶µ°éÉôÌç¡ÖPEC¡×¤¬´ë²è¡¦³«ºÅ¤·¤¿¥¦¥§¥Ó¥Êー550ËÜ°Ê¾å¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òË¡¿Í¸þ¤±¤Ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²½¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¼Ò°÷¤ä¿¦°÷¤ÎÊý¡¹¤Î¸¦½¤¤ä¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¡¢¶µ°é·±Îý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤ä²ÝÂê´¶¤ò¤ª»ý¤Á¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ËÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¡Û
¡Î IT¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö´ë¶È¡Ï
µ»½Ñ¡¦¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÊÑ²½¤¬Áá¤¯¡¢¼Ò°÷¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤
¡Î¿Íºà¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¡Ï
Ë¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¶µ°é·±Îý¤ËÅ¬¤·¤¿ÊýË¡¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤
¡Î°ìÈÌ´ë¶È¡Ï
¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¡¦¥È¥ì¥ó¥É¤ò³Ø¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤
¡Î¼«¼£ÂÎ¡¦Ãæ¾®´ë¶È¡Ï
ºÎÍÑÆñ¤ÇWeb¡¦SNSÅù¤ÎÀìÌç¿Íºà¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤º¡¢¼ÒÆâ¤Ç°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤
¡ÚPEC¥¹¥¿¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û¡¡
¡Ê1¡ËIT¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÎÎ°è¤Ë¶¯¤ß¡ª¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÎÉ¼Á¤Ê³Ø½¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬550ËÜ°Ê¾å!!
¡Ê2¡Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡¢AI¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¡¦¥È¥ì¥ó¥É¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Æü¡¹³È½¼¡ª
¡Ê3¡Ë¤ª¼ê·Ú²Á³Ê¤ò¼Â¸½¡ª¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥×¥é¥ó¤Î³èÍÑ¤Ç¤µ¤é¤Ë°Â²Á¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë!!
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥Úー¥¸²¼Éô
¡ÚPEC¤È¤Ï¡Û
PEC¡ÊProfessional Education Center¡Ë¤Ï¡¢C&R¼Ò¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¸þ¤±¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¡¦¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò·ë½¸¤·¡¢1999Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¶µ°éÉôÌç¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¸þ¤±¤Ë¤Ï¹ÖºÂ¤ä¥»¥ß¥Êー¡¢¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ê¤É¤ÎÀ¸³¶¶µ°é¥µ¥Ýー¥È¤È¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤Ë¤Ï¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤äe¥éー¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¶µ°é¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/?rls)
¡ÚËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹¡ÖPEC¥¹¥¿¡× Ã´Åö
pec-st@hq.cri.co.jp
POINT 1¡§IT¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÎÎ°è¤Ë¶¯¤ß¡ª¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÎÉ¼Á¤Ê³Ø½¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬550ËÜ°Ê¾å!!
1990Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÀ¸³¶²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¡×¤ò·Ç¤²¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤â¤¢¤ëC&R¼Ò¤Î¶µ°éÉôÌç¡ÖPEC¡×¤¬´ë²è¡¦³«ºÅ¤·¤¿¥¦¥§¥Ó¥Êー550ËÜ°Ê¾å¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£C&R¼Ò¤Î¼ç¤Ê»ö¶ÈÎÎ°è¤Ç¤â¤¢¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÎÎ°è¤ÈIT¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ëÎÎ°è¤Î³Ø½¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÆÃ¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇPEC¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¿Íºà°éÀ®¤È¶µ°é¡¦¸¦½¤¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤ä¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÎÉ¼Á¤Ê³Ø½¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂ¿¿ôÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
POINT 2¡§¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡¢SNS¡¢À¸À®AI¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¡¦¥È¥ì¥ó¥É¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Æü¡¹³È½¼¡ª
PEC¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤äIT¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢AI/DXÎÎ°è¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¦¥§¥Ó¥Êー¤òÇ¯´Ö250²ó°Ê¾å³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯´Ö¤ÎÎß·×»²²Ã¼Ô¤Ï2Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï´Ø¿´¤Î¹â¤¤¡ÖFigma¡×¤ä¡ÖÀ¸À®AI¡×¡¢¡ÖUI/UX¡×¤Ê¤É¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢³¤³°¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò¾·¤¤¤¿¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¥¦¥§¥Ó¥Êー¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PEC¥¹¥¿¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤ò¿ï»þ¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤¬·ã¤·¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¶È³¦¤äIT¶È³¦¤Ç¤â¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¡¦¥È¥ì¥ó¥É¤Î½¬ÆÀ¡¦¸¦½¤Åù¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢§PEC¥¹¥¿¤Ç¤ÏÇ¯´Ö230²ó¡¦2Ëü¿ÍÄ¶¤¬»²²Ã¤¹¤ëPEC¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ÊC&R¼Ò¸ø¼°note¡Ë
https://note.com/creek/n/n602b98e934d3
POINT 3¡§¤ª¼ê·Ú²Á³Ê¤ò¼Â¸½¡ª¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥×¥é¥ó¤Î³èÍÑ¤Ç¤µ¤é¤Ë°Â²Á¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë!!
PEC¤¬Æü¡¹´ë²è¡¦³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Î¤¿¤á¡¢Èæ³ÓÅª¤ª¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÈÎÉ¼Á¤Ê³Ø½¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄó¶¡¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖWeb¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¡×¤ä¡Ö¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡×¡¢¡ÖUI/UX¡×¡ÖOffice¥¹¥¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ë¤ª°Â¤¯¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢1¹ÖºÂÃ±°Ì¤Ç¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¤´Í×Ë¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿·Á¤Ç¿·¤¿¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¾ÜºÙ¥Úー¥¸¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥×¥é¥ó¤ÎÎã
¢¨¾åµ³Æ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï°ìÎã¤Ç¤¹¡£1¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç·×100»þ´Ö¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤´Í×Ë¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ1¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÃ±°Ì¤Ç¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾
¡¦´ÉÍý¼Ô¸þ¤±¤Î¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Ç¼Ò°÷¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤ä³Ø½¬¿ÊÄ½¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤ë¡£
¡¦Æ³Æþ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î½é´üÀßÄê¤«¤é±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀâÌÀ²ñ¤Î³«ºÅ¤ä¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÎÄó¶¡¤â¡£
Æ³Æþ¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì
¢§PEC¤Î¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸þ¤±¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹
https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/
¢¨¤´Í×Ë¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Î´ë²è¡¦³«È¯¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚC&R¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ëË¡¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
C&R¼Ò¤Ï1990Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¹â¤¤ÀìÌçÀ¤ò»ý¤Ä¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤È¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¿Íºà¾Ò²ð¡¦¿ÍºàÇÉ¸¯¡¦ºÎÍÑÂå¹Ô¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢Web¥µ¥¤¥È¤ä¥»ー¥ë¥¹¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡ÊSP¡Ë¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¢¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡¢»£±Æ¡¢Æ°²èÀ©ºî¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£C&R¼Ò¤Ïº£¸å¤â¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÇ½ÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÀ¸³¶²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¡×¤È¡Ö¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹
https://www.creativevillage.ne.jp/lp/writing_services/(https://www.creativevillage.ne.jp/lp/writing_services/?rls)
¢§Á´¹ñ»£±Æ¥µー¥Ó¥¹¡Ê¥«¥á¥é¥Þ¥ó¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ë
https://www.creativevillage.ne.jp/lp/photography_services/(https://www.creativevillage.ne.jp/lp/photography_services/?rls)
¢§Æ°²èÀ©ºî¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥ËーÊóÆ»¶É¡×
https://company-newsroom.com/
¢§ºÎÍÑ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¥µー¥Ó¥¹
https://www.cri.co.jp/news/005213.html(https://www.cri.co.jp/news/005213.html?rls)
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
ËÜ¡¡¡¡¼Ò ¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶»ÍÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ¡¡¿·¸×ÄÌ¤êCORE
Àß¡¡¡¡Î© ¡§ 1990Ç¯3·î
Âå É½ ¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹õºê ½ß
µò¡¡¡¡ÅÀ ¡§ Åìµþ¡ÊËÜ¼Ò¡Ë¡¦Âçºå¡¦»¥ËÚ¡¦ÀçÂæ¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¡¦²£ÉÍ¡¦Àîºê¡¦¹âºê¡¦¶âÂô¡¦Ì¾¸Å²°¡¦µþÅÔ¡¦¿À¸Í¡¦¹â¾¾¡¦¹Åç¡¦Ê¡²¬¡¦·§ËÜ¡¦ÆáÇÆ¡¿¥½¥¦¥ë¡¦¾å³¤¡¦ËÌµþ¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥â¥ó¥È¥ê¥ªー¥ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§±ÇÁü¡¢¥²ー¥à¡¢Web¡¢¹¹ð¡¦½ÐÈÇ¡¢ºî²È¡¢ÉñÂæ·Ý½Ñ¡¢·úÃÛ¡¢AI/DX¡¢¥¢¥¹¥êー¥ÈÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー»ö¶È¡ÊÇÉ¸¯¡¦¾Ò²ð¡Ë¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¡Ê³«È¯¡¦ÀÁÉé¡Ë¡¢¥é¥¤¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¡ÊÃÎÅªºâ»º¤Î´ë²è³«È¯¡¦Î®ÄÌ¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£C&R¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°åÎÅ¡¢IT¡¢²ñ·×¡¢Ë¡Áâ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¿©¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¢CXO¡¢¥¢¥°¥ê¥«¥ë¥Á¥ãーÊ¬Ìî¤ÇÆ±»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬Ìî¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ18¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
U¡¡R¡¡L¡¡¡§ https://www.cri.co.jp¡¡¡Ê¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡Ë
https://www.cri.co.jp/website-sns/¡¡¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦SNS°ìÍ÷¡Ë
https://www.creativevillage.ne.jp/¡¡¡Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡ß¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ß¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖCREATIVE VILLAGE¡×¡Ë