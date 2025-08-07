¥Ý¥±¥«»ÍÅ·²¦¥¥¯¥Á¥·¥å¥¦¥ÞÁª¼ê¤¬»²Àï¡ªcarderia(TM)ÃÓÂÞÅ¹¡Ö¥«ー¥Ç¥ê¥¢¥Õ¥§¥¹ -BOXÁèÃ¥Àï-¡×³«ºÅ¡ª
¥¢¥¯¥»¥ë¥Þー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾ÀîÍµ»Ë¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3624¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥ÉÀìÌçÅ¹¡Öcarderia(TM)¡Ê¥«ー¥Ç¥ê¥¢¡ËÃÓÂÞÅ¹¡×¤Ï¡¢2025Ç¯8·î11Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥«ー¥Ç¥ê¥¢¥Õ¥§¥¹ -BOXÁèÃ¥Àï- ¥¥¯¥Á¥·¥å¥¦¥Þ»²Àï¡ª¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É¥²ー¥à³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¥¯¥Á¥·¥å¥¦¥Þ¡Ê¥³¥ó¥½¥á¡ËÁª¼ê¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢»²²Ã¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÇòÇ®¤Î¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£¥¥¯¥Á¥·¥å¥¦¥ÞÁª¼ê¤Ï¥Ý¥±¥«»ÍÅ·²¦¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ý¥±¥«»ÍÅ·²¦¤È¤Ï
¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É¥²ー¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¸ø¼°¾Î¹æ¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎÂç·¿Âç²ñ¤Ê¤É¤ÇÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä4¿Í¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ì¥¤¥äー¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾Î¹æ¤Ï1Ç¯¤´¤È¤Ë¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢´ðËÜÅª¤Ë¸ø¼°Âç²ñ¤ä¡Ö¥Ý¥±¥«»ÍÅ·²¦·èÄêÀï¡×¤È¤¤¤¦¾·ÂÔÀ©¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤ÇÁª¹Í¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»ÍÅ·²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÅù¤Ç¥µ¥ó¥×¥ë¥Ç¥Ã¥¤Î¾Ò²ð¡¢ÀïÎ¬²òÀâ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥ÀーÅª¤Ê³èÆ°¤Ê¤É¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âç²ñÆ°²è¤Î²òÀâÀÊ¤äÇÛ¿®Âî¤Ç¤Î½Ð±é¤Ê¤É¡¢¸ø¼°Â¦¤Î´éÅª¤ÊÌò³ä¤âÃ´¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥«ー¥Ç¥ê¥¢¥Õ¥§¥¹ -BOXÁèÃ¥Àï- ¥¥¯¥Á¥·¥å¥¦¥Þ»²Àï¡ª
³«ºÅÆü»þ¡§ 2025Ç¯8·î11Æü¡Ê·î¡Ë12:00³«»Ï¡Ê11:30¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡§
¥¥¯¥Á¥·¥å¥¦¥Þ¡Ê¥³¥ó¥½¥á¡ËÁª¼ê¡Ê@consomme_pokeca(https://x.com/consomme_pokeca)¡Ë
¥Ý¥±¥«»ÍÅ·²¦¡¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥êー¥°2024µþÅÔ ½àÍ¥¾¡¡¿ÆüËÜÁª¼ê¸¢2024 3°Ì
³«ºÅ·Á¼°¡§ ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥ì¥®¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥¹¥¤¥¹¥É¥íー¤ª¤è¤Ó¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È·Á¼°
Äê°÷¡§ 31Ì¾
¡¦»²²Ã¾ò·ï
¥È¥Ê¥á¥ë¤«¤é¤Î»öÁ°¥¨¥ó¥È¥êー
¥«ー¥Ç¥ê¥¢ÃÓÂÞÅ¹¤Ç300±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤Î¥ì¥·ー¥ÈÄó¼¨
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¥ì¥·ー¥È¤¬ÂÐ¾Ý
¡¦¾ÞÉÊ
Í¥¾¡¡§ ¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¥Ñ¥Ã¥¯¥Æ¥é¥¹¥¿¥ë¥Õ¥§¥¹ 1BOX
½àÍ¥¾¡¡§ ¥¯ー¥Ý¥ó·ô2,000±ßÊ¬¡Ê¥«ー¥Ç¥ê¥¢ÃÓÂÞÅ¹¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¡Ë
3°Ì¡¦4°Ì¡§ ¥¯ー¥Ý¥ó·ô1,000±ßÊ¬
»²²Ã¾Þ¡§ Á´»²²Ã¼Ô¤Ë¥¯ー¥Ý¥ó·ô200±ßÊ¬
¡¦¥¨¥ó¥È¥êー¾ðÊó
¥È¥Ê¥á¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¼õÉÕ
¥¨¥ó¥È¥êー¼õÉÕ³«»Ï¡§ 2025Ç¯8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë20:00～
¢¨¥«ー¥Ç¥ê¥¢ÃÓÂÞÅ¹¤Î¸ø¼°X¡Ê@carderia_ikb(https://x.com/carderia_ikb)¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
carderia(TM)ÃÓÂÞÅ¹¤Ï¡¢¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¥²ー¥à¤ò°¦¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤¹¡£¥«ー¥ÉÈÎÇä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²÷Å¬¤Ê¥×¥ì¥¤´Ä¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¤ªµÒÍÍÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄê´ü³«ºÅ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
¡¦Å¹ÊÞÌ¾¡§carderia¡Ê¥«ー¥Ç¥ê¥¢¡ËÃÓÂÞÅ¹
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ1ÃúÌÜ19-10 ÂÀÍÛ¥Ó¥ë2³¬
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃÓÂÞ±Ø¡¡Åì¸ý¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¸ø¼°X¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡¦X¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§¥«ー¥Ç¥ê¥¢ÃÓÂÞÅ¹¡Ê@carderia_ikb(https://x.com/carderia_ikb)¡Ë¡¡
¡¡https://x.com/carderia_ikb
¡¦carderia¡Ê¥«ー¥Ç¥ê¥¢¡Ë¤È¤Ï
2025Ç¯3·î12Æü¡¢ÃÓÂÞ¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥ÉÀìÌçÅ¹¡Öcarderia(TM)¡Ê¥«ー¥Ç¥ê¥¢¡Ë¡×¡£card¡Ê¥«ー¥É¡Ë¤Ècafeteria¡Ê¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Å¹Ì¾¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È½¼¼Â¤·¤¿¥«ー¥É¥²ー¥à´Ä¶¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£ÌÚÌÜÄ´¤Î²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÆâÁõ¤È³«ÊüÅª¤Ê¥·¥çー¥±ー¥¹¡¢¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¥×¥ì¥¤¥¹¥Úー¥¹¤òÈ÷¤¨¡¢²÷Å¬¤Ê¾¦ÉÊÁª¤Ó¤ÈÂÐÀï´Ä¶¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½é¿´¼Ô¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ë¶õ´Ö¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡ÖCard Community Cafe ～¥È¥ì¥«¤ÎÌ¤Íè¤ò¡¢¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È³Ú
¤·¤¯～¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥«ー¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£