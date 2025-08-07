»°½Å¡¦²Æì¤ÎÎÁÍý¿Í3Ì¾¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Áー¥à¤¬¡¢¡Ö2025À¤³¦Ãæ¹ñÎÁÍý¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤ÇÆÃ¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡ª
²èÁüº¸¤«¤é¡§³°´Ö Íµ¼ù¡¢ÇòÀî µ®µ×¡¢áÄ»³ æÆÂÀ
¥½¥éー¥ì ¥Û¥Æ¥ë¥º ¥¢¥ó¥É ¥ê¥¾ー¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°æ¾å Íý¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥í¥ï¥¸ー¥ë¥Û¥Æ¥ë ¡õ ¥¹¥Ñ¥¿¥ïー ÆáÇÆ¤ÎÃæ²ÚÉûÎÁÍýÄ¹¡¦áÄ»³ æÆÂÀ¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ä¥êーby ¥Ò¥ë¥È¥óÆáÇÆ¼óÎ¤¾ë¡Ê²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô¼óÎ¤»³ÀîÄ®¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§À¾Ìî µ®»Ö¡Ë¤ÎÃæ¹ñÎÁÍý¡Ö½ØÅ·¡×ÎÁÍý¿Í¡¦³°´Ö Íµ¼ù¡¢Ãæ¹ñÌ¾ºÚ¤·¤é¤«¤ï¡Ê½êºßÃÏ¡§»°½Å¸©µµ»³»Ô¡¢ÂåÉ½¡§ÇòÀî µ®µ×¡Ë¤Î¥ªー¥Êー¥·¥§¥Õ¡¦ÇòÀî µ®µ×¤Ï¡¢2025Ç¯6·î25 Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é27 Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢¹á¹Á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñºÝÅª¤ÊÃæ¹ñÎÁÍý¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡Ö2025À¤³¦Ãæ¹ñÎÁÍý¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡ÊÀ¤³¦Ãæ»Á亚½§Âç赛¡Ë¡×¤ËÆüËÜ¥Áー¥à¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢ºÇ¹â¾Þ¤È¤Ê¤ë¡ÖÆÃ¶â¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö2025À¤³¦Ãæ¹ñÎÁÍý¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¢¹á¹Á¡¢¥Þ¥«¥ª¡¢ÂæÏÑ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¢¥¿¥¤¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î¹ñ¤äÅÔ»Ô¤«¤é¡¢³Æ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ74 ¥Áー¥à¡¦144Ì¾¤ÎÎÁÍý¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£½Ð¾ì¥Áー¥à¤ÏÁ°ºÚ1ÉÊ¤È²¹À½ÎÁÍý2ÉÊ¡ÊµûÎÁÍý¡¦·ÜÆùÎÁÍý¡Ë¡¢·×3ÉÊ¤ÎÃæ¹ñÎÁÍý¤Ç¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Èµ»½Ñ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²ñÅöÆü¡¢»°½Å¡¦²Æì¤ÎÎÁÍý¿Í3Ì¾¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Áー¥à¤Ï¡¢´ÌµÍòº¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÌîºÚ¤Î¿©´¶¤ò³è¤«¤·¤¿¡Öòº¤ÈÌîºÚ¤Î´¬¼÷»ÊÉ÷Á°ºÚ ÇßÆù¥½ー¥¹¤¬¤±¡×¡¢Çò¿Èµû¤ò¹á¹Á¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥ìーÉ÷Ì£¤ËÌ£ÉÕ¤±¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¹á¹Á¤Î¹ñ´ú¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¡ÖÁ¯µû¤Î¶¯²Ð¾ø¤· ¹á¹Á¥«¥ìー¾ß¤Î¹á¤ê¡×¡¢·ÜÆù¤Î¥ß¥ó¥Á¤ò¤¿¤³¾Æ¤¤ÎÊ´¤Ç·Ò¤®¡¢¾È¤ê¾Æ¤¥½ー¥¹¤äÃæ¹ñ¤Î¥Þ¥è¥Íー¥º¤ò»È¤Ã¤ÆÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¡Ö¤¿¤³¾Æ¤¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿·ÜÆù¤ÎÍÈ¤²ÃÄ»Ò¡×¤Î 3ÉÊ¤Ç¿³ºº¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¥Áー¥à¤ÏÂî±Û¤·¤¿µ»½Ñ¤ÈÁÏÂ¤À¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢ËÜÂç²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¹â¾Þ¡ÖÆÃ¶â¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö2025À¤³¦Ãæ¹ñÎÁÍý¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¾ÜºÙ
¡ãÂç²ñ³µÍ×¡ä
Ì¾¾Î¡§2025Ãæ¹ñÎÁÍýÀ¤³¦Âç²ñ¡Ê2025À¤³¦Ãæ»Á亚½§Âç赛¡Ë
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯6·î25Æü¡Ê¿å¡Ë～6·î27Æü¡Ê¶â¡Ë
³«ºÅÃÏ¡§Ãæ¹ñÎÁÍý³Ø±¡¡ÊCCTI¡Ë-¹á¹Á¹»
¼çºÅ¡§À¤³¦Ãæ²ÚÎÁÍýÏ¢¹ç²ñ¡¢À¤³¦Ãæ²ÚÎÁÍýÏ¢¹ç²ñ¹ñºÝÃæ²ÚÎÁÍý¿Í°Ñ°÷²ñ
¶¦ºÅ¡§¥¢¥¸¥¢¥ì¥¹¥È¥é¥óÎÁÍý¶¨²ñ
¸å±ç¡§Íû¶Óµ¥°¥ëー¥×
¥á¥Ç¥£¥¢¶¨ÎÏ¡§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥ïー¥ë¥É
ÆüËÜ¥Áー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Áー¥àÌ¾¡§
Ãæ¹ñÌ¾ºÚ¤·¤é¤«¤ï »°½Å¡¦²Æì Ãæ²Ú¿©Ê¸²½¸òÎ®²ñ
¥á¥ó¥Ðー¡§
ÇòÀîµ®µ×¡ÊÃæ±û¡Ë¡ÃÃæ¹ñÌ¾ºÚ¤·¤é¤«¤ï ¥ªー¥Êー¥·¥§¥Õ
áÄ»³æÆÂÀ¡Êº¸¡Ë¡Ã¥í¥ï¥¸ー¥ë¥Û¥Æ¥ëÆáÇÆ Ãæ²ÚÉûÎÁÍýÄ¹
³°´ÖÍµ¼ù¡Ê±¦¡Ë¡Ã¥À¥Ö¥ë¥Ä¥êーby ¥Ò¥ë¥È¥óÆáÇÆ¼óÎ¤¾ë
Ãæ¹ñÎÁÍý¡Ö½ØÅ·¡×ÎÁÍý¿Í
½ÐÉÊÎÁÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Á°ºÚ¡§òº¤ÈÌîºÚ¤Î´¬¼÷»ÊÉ÷Á°ºÚ ÇßÆù¥½ー¥¹¤¬¤±
´ÌµÍ¤Îòº¤Ë¿ô¼ïÎà¤ÎÌîºÚ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿©´¶¤ò³è¤«¤·¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£À¹¤êÉÕ¤±¤ËºÙ¤ä¤«¤Ê¹©É×¤ò²Ã¤¨¡¢´¬¤¤º¤·¤Ë¸«Î©¤Æ¤ë¤³¤È¤ÇÆüËÜ¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µûÎÁÍý¡§Á¯µû¤Î¶¯²Ð¾ø¤· ¹á¹Á¥«¥ìー¾ß¤Î¹á¤ê
Çò¿Èµû¤ò¹á¹Á¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥ìーÉ÷Ì£¤Ë¹á¤ê¹â¤¯¤·¡¢À¹¤êÉÕ¤±¤Ï¹á¹Á¤Î¹ñ´ú¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¿Æ¤·¤ß¤È³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦Ì£¤ï¤¤¤È»ë³ÐÅª¤ÊÉ½¸½¤Ë¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
·ÜÆùÎÁÍý¡§¤¿¤³¾Æ¤¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿·ÜÆù¤ÎÍÈ¤²ÃÄ»Ò
·ÜÆù¤Î¥ß¥ó¥Á¤ò¤¿¤³¾Æ¤¤ÎÊ´¤Ç¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¤¿À¸ÃÏ¤ò»È¤Ã¤ÆÍÈ¤²ÃÄ»Ò¤òºî¤ê¡¢¾È¤ê¾Æ¤¥½ー¥¹¤äÃæ¹ñ¤Î¥Þ¥è¥Íー¥º¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÎÁÍý¤Îµ»Ë¡¤ËÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤¿¤³¾Æ¤¤Î¤è¤¦¤Ê¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÁÏºîÎÁÍý¤Ç¤¹¡£
ÇòÀî µ®µ×¡ÊÆüËÜ¥Áー¥à ´ÆÆÄ¡¦¥µ¥Ýー¥È¡Ë¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
²Æì¤«¤éÁª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñºÝÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤¦¤¨¤Ç¡¢»ä¤Ïµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿Í´ÖÀ¤È»Ö¤ò½Å
»ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£áÄ»³·¯¤È³°´Ö·¯¤Ï¡¢²Æì¤Î¸Ø¤ëÊ¸²½¤ÎÃæ¤ÇÎéÀá¤ÈÇ®°Õ¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¿ÎÁÍý¿Í¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤ÏÈà¤é¤È¤Ê¤é¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤ÈÀï¤¨¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÁÛ¤¤¤É¤ª¤ê¡¢²Æì¤ÎÌ¾¤òµ±¤«¤»¤ëºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»°½Å¸©¤È²Æì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»°½Å¤È²Æì¤Îµ÷Î¥¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¹ñÎÁÍý¤òÄÌ¤¸¤Æ¿¼¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤Âå¤äÃÏ°è¤òÄ¶¤¨¤Æ¸ß¤¤¤ËÂº½Å¤·¹ç¤¤¡¢³Ø¤Ó¹ç¤¨¤ë¤³¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤¿¿©Ê¸²½¸òÎ®¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢¶¿ÅÚ¤òÁÛ¤¤¡¢Æü¡¹¸¦ïÓ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿áÄ»³·¯¡¢³°´Ö·¯¤ÎÅØÎÏ¤Î·ë¾½¤Ç¤¢¤ê²Æì¡¦»°½Å¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤¬º£¸å¡¢²Æì¿©Ê¸²½¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
áÄ»³ æÆÂÀ¡¢³°´Ö Íµ¼ù¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
áÄ»³ æÆÂÀ¡Ê¤È¤¦¤ä¤Þ ¤·¤ç¤¦¤¿¡Ë
¥í¥ï¥¸ー¥ë¥Û¥Æ¥ë ¡õ ¥¹¥Ñ¥¿¥ïー ÆáÇÆ
Ãæ²ÚÉûÎÁÍýÄ¹
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ÇÆüËÜ¤ÎÃæ²ÚÎÁÍý¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤ÊÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â²Æì¤«¤é¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ëÎÁÍý¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ãÎ¬Îò¡ä
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤âÃæ¹ñËÜÅÚ¤ä¹á¹Á¡¦ÂæÏÑ¤Ø½Ð¸þ¤¡¢ËÜ¾ì¤Î¿©ºà¤äÄ´ÍýË¡Åù¤ò»ë»¡¡£ÎÁÍý¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ç¤âÂ¿¿ô¤Î¼õ¾Þ¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¼ÂÎÏ¡£Æü¡¹¸þ¾å¿´¤ò»ý¤ÁÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ø»²²Ã¤·¼«¸Ê¸¦ïÓ¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¼õ¾ÞÎò¡¦Ë«¾Þ¡ä
2017Ç¯ Âè°ì²óÍû¶Óµ¥ª¥¤¥¹¥¿ー¥½ー¥¹¥ì¥·¥Ô¥³¥ó¥Æ¥¹¥È Æ¼¾Þ
RED-35 2017.2018 ¥Ö¥í¥ó¥º¥¨¥Ã¥°
²Æì¸©µ»Ç½¥³¥ó¥¯ー¥ë2018Ç¯ ¥³ー¥¹Ã±ÉÊÉôÌçÎ¾Êý¶â¾Þ / 2019 Ç¯¥³ー¥¹¶ä¾Þ¡¢Ã±ÉÊÆ¼¾Þ /
2022 Ç¯¥³ー¥¹Æ¼¾Þ¡¢Ã±ÉÊ ¶ä¾Þ
²Æì¸©ÀÄÇ¯Ä´Íý»Õ¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥¯ー¥ëÂè°ì²ó¶â¾Þ¡¢ÂèÆó²ó Æ¼¾Þ
Âè14²ó¥Ë¥¸¥Þ¥¹¥³¥ó¥¯ー¥ë ¥¢¥é¥«¥ë¥ÈÉôÌç ¶ä¾Þ
Âè14²óÁ´¹ñÀÄÇ¯Ä´Íý»Õ¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥¯ー¥ë µû²ðÉôÌç ¶â¾Þ
¥·¥§¥Õ¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡¦¥ª¥¥Ê¥ï2023 ½éÂå¥°¥é¥ó¥×¥ê
³°´Ö Íµ¼ù¡Ê¤Û¤«¤Þ ¤æ¤¦¤¡Ë
¥À¥Ö¥ë¥Ä¥êーby ¥Ò¥ë¥È¥óÆáÇÆ¼óÎ¤¾ë Ãæ¹ñÎÁÍý¡Ö½ØÅ·¡×ÎÁÍý¿Í
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
ÇòÀîÍÍ¤äáÄ»³ÍÍ¤È¶¦¤Ë¥Áー¥à¤Ç»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¥ì¥·¥Ô¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢ÆÃ¶â¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿º£²ó¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤äÁÛÄê³°¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤Î¶ÈÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ä¾ÌÌ¤·¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤Îº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂçÊÑµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆÃ¶â¾Þ¤Ï¡¢¥Áー¥àÁ´°÷¤Ç»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÄÏ¤ó¤ÀÀ®²Ì¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ¥Áー¥à¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÇòÀîÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆáÄ»³ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ãÎ¬Îò¡ä
¥À¥Ö¥ë¥Ä¥êーby ¥Ò¥ë¥È¥óÆáÇÆ¼óÎ¤¾ë Ãæ¹ñÎÁÍý¡Ö½ØÅ·¡×ÎÁÍý¿Í¡£²Æì¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÀìÌç³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¡¢¸©Æâ¥Û¥Æ¥ë¤ÎÃæ¹ñÎÁÍýÅ¹¤Ë¤Æ¸¦ïÔ¤òÀÑ¤ó¤À¸å¡¢2019Ç¯¤Ë¥À¥Ö¥ë¥Ä¥êーby ¥Ò¥ë¥È¥óÆáÇÆ¼óÎ¤¾ë Ãæ¹ñÎÁÍý¡Ö½ØÅ·¡×¤ËÎÁÍý¿Í¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£
¡ã¼õ¾ÞÎò¡¦Ë«¾Þ¡ä
2018Ç¯ Âè13²ó¹ñ»º¥Ë¥¸¥Þ¥¹Ãæ¹ñÎÁÍý¥³¥ó¥¯ー¥ë ÌÍÈÓÉôÌç ¶ä¾Þ
2020Ç¯ ¥Ò¥ë¥È¥ó¡ÖF&B ¥Þ¥¹¥¿ー¥º2020¡×ÆüËÜ¡¦´Ú¹ñ¡¦¥ß¥¯¥í¥Í¥·¥¢ÃÏ¶èÂç²ñ ÎÁÍýÉôÌç Í¥¾¡
2022Ç¯ ²Æì¸©µ»Ç½¶¥µ»Âç²ñ Ã±ÉÊÉôÌç ¶â¾Þ
2023Ç¯ Íû¶Óµ¿ÉÌ£Ä´Ì£ÎÁ¥ì¥·¥Ô¥³¥ó¥Æ¥¹¥È ¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥Õー¥ÉÉôÌç ´Å¿É¾Þ
2023Ç¯ Âè14²óÀÄÇ¯Ä´Íý»Î¤Î¤¿¤á¤ÎÁ´ÆüËÜÃæ¹ñÎÁÍý¥³¥ó¥¯ー¥ë ÃÜ»ºÉôÌç Æþ¾Þ
2024Ç¯ Âè15²óÀÄÇ¯Ä´Íý»Î¤Î¤¿¤á¤ÎÁ´ÆüËÜÃæ¹ñÎÁÍý¥³¥ó¥¯ー¥ë Á°ºÚÉôÌç ¶â¾Þ¡¦¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¾Þ¼õ¾Þ
¥í¥ï¥¸ー¥ë ¥Û¥Æ¥ë & ¥¹¥Ñ¥¿¥ïー ÆáÇÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆáÇÆ¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤ÇÌó7 Ê¬¡¢¸»Àô¤«¤±Î®¤·¤ÎÅ·Á³²¹Àô¤ä²°³°¥×ー¥ë¤ÈÁ´Å·¸õ·¿¤Î²°Æâ¥×ー¥ë¡¢²Æì¸©»º¿©
ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿ÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ë3 ¥¿¥¤¥×¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÈºÇ¾å³¬¤Î¥Ðー¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê¥¹¥Ñ¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ê¤É¡Ö¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾å¼Á¤Ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¤Ò¤È»þ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢ÆáÇÆ»ÔÆâºÇÂçµé¤Î¥·¥Æ¥£¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£
¥í¥ï¥¸ー¥ë ¥Û¥Æ¥ë & ¥¹¥Ñ¥¿¥ïー ÆáÇÆ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.loisir-naha.com/(https://www.loisir-naha.com/)
¥½¥éー¥ì ¥Û¥Æ¥ë¥º ¥¢¥ó¥É ¥ê¥¾ー¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö±«°Ã¡×¡Ö¥¶¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢¥Û¥Æ¥ë¡×¡Ö¥Û¥Æ¥ë¡¦¥¢¥ó¥É¥ëー¥à¥¹¡×¡Ö¥í¥ï¥¸ー¥ë¥Û¥Æ¥ë¡×¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥Ñ¥¤¥ó¥º¥Û¥Æ¥ë¡×¡Ö¥Á¥µ¥ó¡×¤Ê¤É20 ¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÍ¤·¡¢¹ñÆâ50 ¥«½ê¤Î¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñÉôÌç¤ª¤è¤ÓÇäÅ¹ÉôÌç¡¦ÎÁ°ûÉôÌç¡¦ÂçÍá¾ì¡¦¥¹¥Ñ¤Î±¿±Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º±¿±Ä¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¸½ºß¡Ë
URL¡§https://www.solarehotels.co.jp
¥À¥Ö¥ë¥Ä¥êーby ¥Ò¥ë¥È¥óÆáÇÆ¼óÎ¤¾ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¤³¦°ä»º¡Ö¼óÎ¤¾ë¡×À×¤ËºÇ¤â¶á¤¯¡¢ÆáÇÆ»Ô³¹¤ò°ìË¾¤¹¤ë¼óÎ¤¤ÎµÖ¤Ë·ú¤Ä¥Õ¥ë¥µー¥Ó¥¹·¿¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£´Ñ¸÷¤ÎÄêÈÖ¡¦¹ñºÝÄÌ¤ê¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡¦¸©Ä£ÉÕ¶á¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤äÈþ½Ñ´Û¤Î¤¢¤ë¿·ÅÔ¿´¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Ï¼Ö¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÌó10～20 Ê¬¡¢¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ø¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ËÊØÍø¤ÊÆáÇÆ¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤Ø¤Ï¼Ö¤ÇÌó10 Ê¬¤È·Ã¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êーÎ°µå¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿333¼¼¤ÎµÒ¼¼¤Ï¡¢Î°µåÊ¸²½¤È²Æì¤Î¼«Á³Èþ¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥»¥ó¥¹¤È¤¬Í»¹ç¤·¤¿´²¤®¤Î¶õ´Ö¡£´ÛÆâ¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥Ðー4Å¹ÊÞ¡¢»ÔÆâÍ¿ô¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤ò¸Ø¤ë±ã²ñ¾ì¤ª¤è¤Ó²ñµÄ¼¼¡¢º§ÎéÀßÈ÷¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤È½¼¼Â¤·¤¿»ÜÀß¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡È¥ª¥¢¥·¥¹¡É¤Î¥Æー¥Þ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥ä¥·¤ÎÌÚ¤ä¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹¤Î²Ö¤Ê¤ÉË¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢Æî¹ñ¥ê¥¾ー¥È¤ò¤´ËþµÊ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.doubletreeshuri.jp/
¥À¥Ö¥ë¥Ä¥êーby ¥Ò¥ë¥È¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥À¥Ö¥ë¥Ä¥êーby ¥Ò¥ë¥È¥ó(https://www.hilton.com/ja/brands/doubletree-by-hilton/)¤Ï¡¢À¤³¦60¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç700¸®°Ê¾å¡Ê158,000¼¼°Ê¾å¡Ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¥Ò¥ë¥È¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤âµÞÀ®Ä¹Ãæ¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£55Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä´Ñ¸÷¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë²÷Å¬¤ÊÂÚºß¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥À¥Ö¥ë¥Ä¥êー¤Î¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¥¯¥Ã¥ー¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò²¹¤«¤¯¤ª·Þ¤¨¤·¡¢Î¹Àè¤Ç¤â¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤È¿Í¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¤Ê½ÉÇñ»ÜÀß¤È¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÎÁ°ûÂÎ¸³¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¢²ñµÄ¼¼¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.hilton.com/ja/brands/doubletree-by-hilton/)¤Þ¤¿¤Ï¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥ª¥Êー¥º¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)¤«¤é¡£¥Ò¥ë¥È¥ó¤Î¸ø¼°¥Á¥ã¥Í¥ë·ÐÍ³¤ÇÄ¾ÀÜÍ½Ìó¤·¤¿¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥ª¥Êー¥º(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/)²ñ°÷¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ïstories.hilton.com/doubletree(https://stories.hilton.com/brands/doubletree-by-hilton)¡¢Facebook(https://www.facebook.com/DoubleTree/)¡¢X(https://twitter.com/doubletree)¡¢Instagram(https://www.instagram.com/doubletree/) ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
